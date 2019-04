PRESENCIA

ANA LUISA GARCÍA G.

Leal Doria a la cola: diputada de Morena

UAT recolecta juguetes para la niñez

Gordillo va por presidencia del SNTE

1.- Sorprendió la diputada local de Morena, María de la Luz del Castillo Torres cuando manifestó que son candidatos fuertes María del Pilar Gómez Leal y Alejandro Etienne Llano del PAN y PRI respectivamente, frente a José Antonio Leal Doria, el cual, “no iba a llegar, esa es mi forma de pensar”, expresó la legisladora.

Usted recordará que en un principio el Presidente del Consejo Político Estatal figuró como candidato del partido guinda por el Distrito 14 y luego se turnó su candidatura al 2º lugar de la lista plurinominal.

La diputada de Morena todavía fue más allá cuando señaló que Leal Doria debió irse a la “cola” en la lista de plurinominales, si bien es cierto que el 2º lugar quedó libre por no cubrir los requisitos, los candidatos anotados debieron de correrse porque la lista fue conformada por el procedimiento de insaculación y el último en sumarse le correspondía anotarse al final.

La realidad es que la diputada Del Castillo Torres, tiene la razón cuando se refiere a los procedimientos que no se apegaron a las reglas que estableció desde el principio el partido.

A nuestro ver Morena debió reservar cuando menos los dos primeros lugares para elementos designados por el Comité Ejecutivo Nacional, para que el primero estuviera destinado desde un principio a coordinar la bancada en el Congreso local y el 2º lugar como medida preventiva en caso de enfermedad o cualquier problema.

Y del 3º al 14 por insaculación, sorteo o como le gusten llamar, claro dentro de los anotados y que cubrieran los requisitos, y aun así dejar clara las posiciones de elementos externos, porque de ahí se derivó también el descontento de los morenistas de Nuevo Laredo, por la candidatura asignada a Carmen Lilia Canturosas Villarreal.

La diputada María de la Luz del Castillo tiene razón en sus apreciaciones, sólo que en política la autocrítica cuando sale al exterior a veces destruye o afecta de alguna manera la marcha del partido en que se milita, un partido que se vendió a los ciudadanos bajo los preceptos de no robar, no mentir y no traicionar y se desaparta de alguno de estos principios cuando no respeta sus propias reglas de juego, lo cual equivale a engañar a su militancia, que se siente traicionada o por lo menos así lo percibe una parte de los afectados, que tienen sus propias aspiraciones.

Son muy interesantes y reflexivas las declaraciones de la diputada de Morena, cuando considera que “los cambios de las listas de candidatos (de última hora) nos hacen ver con los mismos vicios y ambiciones que tienen los demás partidos”, además añadió, “como militante de Morena yo lo veo mal”, porque no había porque hacer una modificación en la lista de candidatos que hoy está provocando una profunda división en el partido”.

2.- Este lunes 8 de abril la Universidad Autónoma de Tamaulipas celebrará el cierre de su Colecta Anual de Juguetes 2019, una actividad tradicional en la cual participa la comunidad universitaria para integrar una gran bolsa de regalos para la niñez con motivo del Día del Niño. Es una actividad que viene a consolidar la solidaridad social de los estudiantes, aunque también son donantes y promotores el personal docente y administrativo.

Con esta clase de actos la UAT contribuye a la formación integral de los jóvenes estudiantes, a estimular su participación con la comunidad y los hace sensibles ante los sectores sociales que más necesitan de ayuda. Un juguete o dulces que harán la delicia de los pequeñines.

La cita es a las 10 de la mañana en el Gimnasio Multidisciplinario del Centro Universitario Victoria, el rector Andrés Suárez Fernández presidirá el evento. En ese mismo punto tendrá lugar las “Carreras de botargas 2019” la entrada general es <1 juguete> y con ello se cierra la colecta que año con año realizan los universitarios bajo el slogan ¡Todos podemos regalar sonrisas!. #YoCreoEnLaUAT.

3.- Doña Elba Esther Gordillo no quita el dedo del renglón, lo acaba de decir muy claro: va por la presidencia del SNTE (Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación) y puntualizó, “no busco pleito con el gobierno, pero exijo respeto”. También manifestó que tal vez sea el momento de que el magisterio piense en una nueva forma de representación sindical.

Sobre esto último no explicó más, pero se desprende que con pleno conocimiento de las nuevas reglas de juego sindicales en el marco del Gobierno de la 4ª T, el SNTE como el resto de las organizaciones gremiales no podrán seguir siendo conducidas por dirigentes ungidos por los viejos y amañados procedimientos.

La declaración de la señora Gordillo se generó en el marco de las asambleas que vienen organizando su yerno y su nieto dentro de las denominadas Redes Sociales Progresistas a la que quien convertir en partido político y para el efecto están cubriendo los requisitos que ha marcado el INE.