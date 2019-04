Tendencias

Oscar Contreras Nava

Leal Doria salió ganando

Después de que Alejandro “Copetín” Rojas tuvo que salir casi huyendo de Tamaulipas porque Yeidckol Polevnsky, descubrió el gran negocio que estaba haciendo con las candidaturas a la diputación local, el senador suplente de Monreal ha sido muy cuestionado y ahora hasta desafía a la dirigente nacional de MORENA.

Sin embargo, las negociaciones que Rojas ya traía encaminadas en el estado se quedaron en el vacío y sin concluir, pero ahora nos damos cuenta que José Antonio Leal Doria, presidente del Consejo Estatal de MORENA, fue quien culminó este gran negocio y por supuesto que hasta salió ganando.

Así lo indican los cambios de última hora hechos por Leal Doria en el distrito 14 de Ciudad Victoria y en la posición número tres de la lista plurinominal que registró, pero estas posiciones las cedió a Nora de los Reyes y a Camenlilia Canturosas, quienes nunca se registraron en MORENA para tener derecho a participar en insaculación que definió a los candidatos.

Así que Leal Doria logró influir para que se diera esta situación por la alta investidura partidista que tiene en MORENA y sin hacer tanto ruido consiguió lo que Copetín Rojas no pudo hacer con sus relaciones en el Senado y ahora hasta se encuentra a un paso de que el Consejo Nacional de MORENA lo expulse de esta organización política.

Sin duda que Leal Doria demostró el colmillo retorcido que tiene y ahora deberá negar cualquier señalamiento y acusación que le hagan, pero sus propuestas –Nora y Carmenlilia- pueden ser impugnadas, ya que se tienen tres días para a hacerlo y existen suficientes elementos para que legalmente el Tribunal Estatal Electoral y la segunda sala del TRIFE de Monterrey le den la razón a quienes impugnen estos registros.

Por lo pronto, sabemos de manera extraoficial que Carmenlilia Canturosas tuvo que soltar cinco millones de pesos para conseguir la candidatura plurinominal de MORENA y con la cual casi esta con un pie dentro del Congreso en la próxima legislatura, aunque todavía nos falta ver cómo le responden los electores a MORENA ahora que en la boleta no aparecerá AMLO.

Y es que sabemos que López Obrador está perdiendo su posicionamiento en Tamaulipas y muy poca gente le sigue creyendo por todo lo que sucede en Matamoros, donde se han perdido más de cinco mil empleos ante su falta de autoridad para solucionar los problemas laborales que existen en ese municipio de la frontera.

De igual manera, sus decisiones han afectado a la gente del campo, quienes ayer mismo bloquearon los accesos al puente internacional Pharr-Texas en protesta por la política agrícola que promueve su gobierno, ya que la producción agrícola del estado es posible que colapse debido al recorte presupuestal que se aplica al sector agrícola de Tamaulipas.

Finalmente, sabemos que esta elección es para MORENA una oportunidad para demostrar que no necesitan de AMLO, pero la gente no puede desligar tan pronto a López Obrador de su partido y lo que hace en el gobierno federal le afectará en el resultado que obtengan sus candidatos a la diputación local. Así de simple.

Cambiando de tema. La democracia es tan generosa en México que los buenos para nada, los inservibles, los talegones y los entes que desprestigian a la política abusan del sistema y éste los sigue premiando, cómo si lo que hicieran de sus vidas tuvieran el reconocimiento de la sociedad.

Tal es el caso de Jesús “El Gordinflón” González Macías quien es el clásico vividor del sistema democrático que tenemos y aunque nos sorprenda y nos deje sin qué decir, les informamos que una vez más volverá a ser diputado local y saben qué… irá al Congreso de Tamaulipas a nada. Sí, a nada porque eso es lo que mejor sabe hacer.

Y la pregunta sería:

¿Hasta cuándo el sistema seguirá permitiendo que vivan este tipo de seres, que respiran sólo porque tienen cómo hacerlo, porque si les preguntan por qué lo hacen, es seguro que no lo sepan?… ¿Verdad?

Existen otros personajes que llegaran al Congreso de Tamaulipas y que son del mismo perfil que El Gordinflón Macías, pero de esos luego les hablaremos, ya que en lugar de motivar a participar lo único que hacen es que la gente se aleje más de la política….

Punto final. Por lo que vemos a Kiko Elizondo, dirigente estatal del PAN, le gusta mucho jugar a las vencidas y asegura que Xico González tiene una calificación de 9.5 de preferencias y esto hace imposible que vaya perjudicar al PAN. ¿Qué tal?

Se ve que Kiko no ha ido a la calle Hidalgo a platicar con los comerciantes sobre cómo Xico los perjudicó con su decisión de cerrar la calle y luego medio abrirla.

Se ve que Kiko no transita por Victoria, porque hay baches por todos lados y que no platica con la gente de a pie que se cae porque no hay banquetas buenas, que no ha realizado cuando menos una encuesta en la presidencia municipal para conocer lo que opinan del alcalde de Victoria.

Así que le avisamos con mucho tiempo: sí persiste en su idea de que Xico está bien calificado es posible que se lleve una respuesta adversa. No es tiempo de cerrar los ojos… Xico es el peor alcalde de Tamaulipas y no aguanta ni una evaluación, ni una encuesta, ni un estudio… no es necesario hacerlo… basta con mirarlo para darse cuenta lo que es o parece ser… Ni más ni menos.

