LEGISLADORES DE MORENA NO DEJARON HABLAR A MUÑOZ LEDO

Rubén Dueñas

Hay un viejo refrán muy mexicano que a la letra dice que “cuando la perra es brava hasta a los de la casa muerde”; algo semejante creemos que le acaba de ocurrir al diputado federal, Porfirio Muñoz Ledo, hasta hace poco presidente de la Mesa Directiva, ya que las bancadas de MORENA del Senado y de la Cámara de Diputados no lo dejaron hacer uso de la tribuna para rectificar las críticas que hizo en contra de la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, al ser entrevistado en el marco de la presentación de su Informe Anual.

Ayer miércoles Piedra Ibarra acudió a la Comisión Permanente, que se desarrolla en la Cámara de Diputados para presentar su Informe, donde hizo una primera intervención de más de 30 minutos y después de esto cada partido tuvo 10 minutos para hablar, lista en la que no apareció registrado el nombre del otrora dirigente nacional del PRI y hoy por hoy diputado federal de MORENA.

Sin esconder su enojo el ex presidente de la Cámara de Diputados, solicitó a la presidenta del Senado, Mónica Fernández (MORENA) le diera oportunidad de hablar para rectificar hechos. a lo que le respondió que el formato ya había sido aprobado previamente, por lo que lo sometió a la consideración de los presentes si podía hablar Muñoz Ledo.

Obviamente los partidos de la oposición PRD, PAN, PRI y MC votaron a favor, pero, pero, pero, los legisladores de MORENA votaron en contra y se le negó el uso del micrófono. Después de esto Muñoz Ledo dijo que MORENA no es un partido de Estado y la propia Rosario Piedra quería conocer los videos de las agresiones de los elementos de la Guardia Nacional a migrantes en el sur de nuestro país.

En respuesta la presidenta del Senado, Mónica Fernández, dijo que la presidenta de la CNDH no manda en ésta Comisión Permanente, “aquí se deciden las cosas por el pleno de la Comisión Permanente y han votado porque no se rompa el reglamento que se aprobó.

Hubo un momento en que la oposición gritó en repetidas ocasiones “que hable Porfirio”, “No a la censura”. A lo que la presidenta del Senado replicó que “No hay ninguna censura, ustedes acordaron el reglamento, los tiempos y todas las participaciones por unanimidad, es mi deber poner a consideración de éste Pleno si respetan el reglamento o no, ha votado la mayoría por respetar éste reglamento que fue aprobado”. Luego hizo hincapié en que la sesión tiene que continuar y de despedida a Muñoz Ledo le dio la palabra por segunda ocasión a la presidenta de la CNDH.

De buena fuente nos enteramos que la fracción de diputados del PRD condenó el silencio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ante la actitud que asumió la Guardia Nacional contra los migrantes centroamericanos, la separación de sus familias, las deficiencias del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) y la violencia desatada en Chihuahua y Guerrero.

“Donde está la CNDH”, dijo la coordinadora de los diputados federales del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Verónica Juárez Piña.

Remarcó que es delicado que no le merezca una opinión lo que está ocurriendo en el país, en el caso de los migrantes, del INSABI y los hechos de violencia que han afectado a ciudadanos en todo el país, dijo la legisladora y líder perredista.

Según nuestras antenas los elementos de la Guardia Nacional (GN) repeliéron con gases lacrimógenos el ingreso a México de unos cuatro mil migrantes de la caravana que partió de Honduras el pasado miércoles. Algunos centroamericanos lanzaron piedras, que eran regresadas por los agentes. Varios menores y adultos resultaron lesionados e intoxicados. En su mayoría los migrantes eran procedentes de Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua.

Por cierto el periódico El Universal desmintió al presidente Andrés Manuel López Obrador, el que en uno de sus arranques aseguró de manera categórica durante la mañanera de ayer miércoles que ningún periódico dijo nada durante el sexenio del panista Felipe Calderón sobre la millonaria compra del avión presidencial que hoy está en venta, desde hace un año pero no se ha vendido, por lo que podría ser rifado

Era tal la seguridad del mandatario de que ningún periódico dijo nada, sobre la compra del avión, al grado de sugerir a los presentes que fuéran a las hemerotecas “y si encuentran algo sobre de eso me lo traen”. Como nos gustaría haberle visto la cara que puso cuando le mostraron un ejemplar del periódico El Universal, impreso el 30 de julio del 2012, edición en la que la noticia principal de ese día, que se publicó “a ocho columnas”, además exclusiva, con todo y foto de la nave, fue precisamente la compra del avión presidencial. Definitivamente no todo lo que dice es cierto, o si ?.

No sabemos cuál es el verdadero interés del gobierno federal en dotar a todos los mexicanos de una cédula de identidad que nadie está pidiendo, ya que el requisito lo llena a cabalidad la credencial del INE, que vino a remplazar a la del IFE, las que hasta en Estados Unidos eran aceptadas como identificación para cambiar un cheque por efectivo en cualquier banco o abrir crédito en tiendas y supermercados.

Por lo que creemos que no tiene sentido el que de nueva cuenta ahora el gobierno socialista que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador vuelva a la cargada y peor todavía ya que para sacar adelante el costosísimo proyecto están pretendiendo obligar al Instituto Nacional Electoral que les proporcione los datos biométricos de todos los ciudadanos empadronados, lo que sería ilegal a todas luces, porque esos datos el Instituto no se los debe de entregar a nadie, ya que es una información eminentemente confidencial. Será cosa de esperar para ver quien gana porque hasta ahora no han podido doblegar al INE.

Mitofsky, que es una de las empresas encuestadoras más grandes de México realizó en éste mes de enero una ranking en donde se mide la popularidad de 60 alcaldes del país, lista en la que aparece el alcalde panista de Ciudad Victoria, Xicoténcatl González Uresti, el que obtuvo una aprobación del 20.2% y una desaprobación del 77.8 por ciento, en su administración. Reprobado totalmente, que vergüenza para su padrino y toda su familia.

En nuestro diario ir y venir como periodistas nos enteramos de que la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) a través de la Unidad Académica Multidisciplinaria Río Bravo (UAMRB) explora la posibilidad de abrir nuevas opciones en el nivel de licenciatura, además de consolidar la infraestructura académica y la pertinencia de la actual oferta educativa que imparte a la juventud en la zona norte del estado.

Sobre el tema el director de la UAMRB, Mauricio Eduardo Carrillo Ortiz, comentó que están en proceso de mejoramiento de los programas que ofertan, así como en el análisis de opciones de nuevas carreras.

“Estamos en el proceso de nuevas opciones de carreras, estamos también analizando las mejoras y reforzar los programas que ofrecemos de Licenciado en Negocios Internacionales y de Ingeniería en Mantenimiento Industrial, buscando equipar ésta última con un nuevo edificio que está listo para trabajarse”, remarcó.

Agregó que a la par de fortalecer la vinculación con los sectores productivos de ésta región fronteriza para ampliar el espectro laboral para los egresados, se ha estado trabajando en el equipamiento y laboratorios. Y vamos por más.

E-mail rubenduenas15@hotmail.com

rubend@prodigy.net.mx