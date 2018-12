David Ed Castellanos Terán

Lejos del sicariato

En la educación ningún joven se quedará atrás, presume el nuevo gobierno federal que preside Andrés Manuel López Obrador, y en el que millones de mexicanos han puesto su último resquicio de esperanza para tener una mejor calidad de vida.

Precisamente para poder hacer realidad este sueño de vivir mejor, AMLO, lanzó entre muchos otros, programas como el de las Becas para el Bienestar “Benito Juárez”, dirigido particularmente al estudiantado de nivel media superior, y mediante las cuales repartirá más de 17 mil millones de pesos del presupuesto de egresos 2019, dinero que se traducirá en estímulos económicos a los estudiantes de todo el país que estén cursando el bachillerato público, con la finalidad de disminuir la deserción escolar.

De acuerdo con la radiografía del sector medio superior que tiene en su poder el presidente de la república, únicamente 7 de cada 10 jóvenes de entre 15 y 17 años, gozan la oportunidad de estudiar la preparatoria, sin embargo, el 38 por ciento de los estudiantes que abandonan la escuela, refieren que es por falta de recursos económicos. Tan solo en el ciclo 2016-2017 únicamente el 59 por ciento terminó sus estudios; del resto del estudiantado no se sabe con precisión si optó por la otra escuela, la del crimen, la violencia y las malas prácticas. Por eso, los de la cuarta transformación apuestan a que los jóvenes sigan aprendiendo para desarrollar su potencial.

Como el nuevo gobierno va empezando, y el tema va dirigido a los jóvenes, el representante del Gobierno Federal en Tamaulipas, José Ramón Gómez Leal Jr, quien refiere no encontrar el eco suficiente en los medios de comunicación, acertadamente en su página de Facebook, hizo un video para convocar a la chaviza tamaulipeca y solicitarle que se empadronen durante los días que le restan al año para que puedan gozar de los casi 83 millones de pesos que el presidente de todos, todos, todos, todos los mexicanos ha destinado para los jóvenes de Tamaulipas, este bendito estado del noreste de México donde el sicariato ya es opción o bien, un anhelo incluso para los niños de primaria.

El servidor de la nación, Jr, (como se dicen llamar los nuevos funcionarios, por cierto adjetivo bastante jactancioso pero respetado porque están en el turno al bat), dice en el video publicado que los jóvenes podrán empadronarse a partir de las 10 de la mañana y hasta las 5 de la tarde en todas las plazas públicas de los 43 municipios de Tamaulipas, Gómez Leal, subrayó que aún faltan por empadronar, haciendo énfasis en el deseo del Peje, de que ningún joven se quede sin estudiar.

El mensaje del funcionario reynosense con sus más de 20 mil reproducciones en menos de 24 horas, ojalá llegue a los chavos y no se confíen, que acudan a enlistarse para su beca, México ocupa que se preparen, así que es mejor atiendan el llamado, no sea que les pase como el camarón aquel que se durmió y se lo llevó la corriente; no queremos que se los lleve la correntada de la maña.

