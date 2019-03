CORRESPONDENCIA

Les van a sobrar propuestas…

Por José Luis Castillo

El sindicato de maestros en Tamaulipas llámese SNTE, dio inicio a una Consulta Nacional de Seguridad Social en Tamaulipas y en el resto de los Estados de la república, simplemente quiere saber cómo anda el ISSSTE, en atención a las 21 prestaciones y servicios que debe dar a los trabajadores y la mera verdad, creemos que les van a faltar hojas.

En las quien ce coordinaciones regionales del estado que tiene establecidas el SNTE se realizará esta actividad en los próximos tres días y las opiniones, propuestas y sugerencias de los trabajadores serán canalizadas a través de un pliego que será entregado por el CEN del SNTE, a la administración federal para que se corrijan algunas anomalías que mantienen en agonía a dicho instituto.

Los Líderes sindicales, como el caso de Rigoberto Guevara Vázquez, Tamaulipas refiere, “Queremos saber cómo estamos en el caso de las seguridad social, sabemos que hay faltantes, que hay situaciones de que no se da el servicio como debe ser dentro de las 21 prestaciones que tienen los trabajadores de la educación en el caso del ISSSTE y eso es lo que queremos saber de viva voz de nuestros agremiados”, insisto, les van a faltar hojas para llenarlas de quejas y sugerencias, simplemente el ISSSTE, está en poder de unos cuantos y sigue siendo lo mismo, un mugrero.

Los maestros saben que en el caso de seguridad social, hay cuestiones de vivienda, créditos o prestaciones, que no se ejecutan en los estados, y esta es una oportunidad que se dará para manifestar con nombre y firma el pésimo servicio que se da en el ISSSTE en donde se requiere más que buena voluntad.

Se dice que esta encuesta dará un panorama y un conocimiento real del pensamiento que está en el trabajador de la educación y sus alternativas, por eso se busca su opinión, vaya creemos que vayan a existir hasta mentadas de mami para quienes dirigen el ISSSTE, ya lo veremos.

2.-Ciudad Victoria no necesita de “mejoralitos” y antes que un tinaco, la población lo que necesita es agua, digo porque de nada sirve que Humberto Calderón Hinojosa, Gerente General de la COMAPA, entregue 10 mil tinacos a bajos precios e incluso en abonos a los usuarios si lo que no hay es agua.

Hay colonias en las que el agua solo llega un par de horas en la madrugada, sectores completos pegados a las faldas de la sierra madre oriental que no tienen ni una gota del vital líquido, pero eso sí, los recibos llegas puntuales y con cobros elevados, ello sin contar con el vital líquido.

Por cierto, el cuento de que no hay medidores ya tiene un porque, y de nueva cuenta es el usuario el afectado, pues resulta más viable cobrar una cuota fija a los usuarios y decirles que no hay medidores, porque representa una buena cantidad de dinero a diferencia de la mínima cantidad que marca el medidor cuando no se hace uso del servicio de agua y más aún cuando ni gota hay, así de fácil.

EL BUZÓN

Acuse de recibido mail de la Señorita Mónica Gálvez, en que manifiesta la solicitud que vecinos están haciendo en relación a la construcción de un motel y con la finalidad de que este ya no continúe.

Resulta que un grupo de vecinos de Guadalupe en el vecino Estado de Nuevo León, protestaron y anunciaron que presentarán un recurso de inconformidad ante el área de Desarrollo Urbano del Municipio de Guadalupe, por la construcción de un motel a la entrada de ese Municipio y los límites de Monterrey.

La construcción de dicho motel viola los reglamentos municipales y el Plan de Desarrollo Urbano, según los vecinos, dado que el motel se construye cerca de iglesias, una escuela primaria y un jardín de niños, pero además de un amplio fraccionamiento y residencias particulares.

