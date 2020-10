LETRAS PROHIBIDAS

¿Habrá “divorcio” 4T-Morena?

Clemente Zapata M.

Hay enojo, ¡ni se duda!

entre “4-Te” y Morena;

situación no es buena

y crisis se vuelve aguda…

¡AMLO dejaría partido!,

hoy viaja en el estribo;

de Morena no es cautivo

pues él ya se ha servido…

No son nada nuevo los comentarios del presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, sobre la posibilidad de dejar al partido que fundó, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Desde hace meses ha usado el púlpito de su mañanera para tocar el tema en dos o tres ocasiones, lo que da a entender que el Presidente de la República viaja en el estribo de un microbús sin “chofer”, en que se ha convertido su partido.

La sentencia: “mucho pueblo para tan poco partido”, debió calar hondo en el ánimo de quienes buscan de forma “accidentada” y con alta dosis de agresividad, la dirigencia nacional del partido guinda.

La rudeza con que el presidente LÓPEZ OBRADOR se ha expresado de los integrantes de Morena y la “luz verde” que el Tribunal Electoral (TEPJF) dio para la creación de tres partidos afines a la Cuarta Transformación (4T), avivó las llamas del “sospechosismo”.

Morena está muy dividido —evidente— a tal grado que no han podido sacar dirigente. No se pueden poner de acuerdo entre ellos y tampoco dejan que el líder de la 4T los ayude.

No hay que olvidar que el presidente LÓPEZ OBRADOR tuvo que “dejarse ayudar” por integrantes de la “mafia del poder” en el 2018, de tal suerte que Morena es un partido “cosmopolita”, sin identidad propia e infectado por los vicios de otros partidos.

De seguir con los ataques entre PORFIRIO MUÑOZ LEDO y MARIO DELGADO, el partido quedará reducido a nada; el primero acusa al segundo de usar “dinero sucio”, el otro le responde acusándolo de gastar más de un millón de pesos en Facebook.

Mientras se da esta guerra de fétidas acusaciones que llenan de pestilente lodo electoral a Morena, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dio luz verde para la creación de tres partidos políticos afines a la 4T.

Ya son partidos Redes Sociales Progresistas de ELBA ESTHER GORDILLO MORALES; seguido de Fuerza Social por México, del líder obrero (y ex priista) PEDRO HACES BARBA; así como Encuentro Solidario que antes era Partido Encuentro Social (PES).

Podría ser una exageración pensar que entre la Cuarta Transformación y Morena se dé un “divorcio” en este momento, pero el hecho de la creación de tres nuevos partidos y el pleito sanguinario que se cargan los guindos, abre la puerta a las especulaciones.

Vamos a suponer sin conceder que el Presidente LÓPEZ OBRADOR piense en la reelección; además de tener la reacción natural de la Oposición en México también tendría en contra las fuerzas internas de Morena, pues lógico que hay más guindos que anhelan la Presidencia de la República.

Difícil apostar porque CLAUDIA SHEINBAUM, MARCELO EBRARD, RICARDO MONREAL y otros cuadros importantes de Morena, guardarían silencio, doblarían las manos y bajarían la mirada si LÓPEZ OBRADOR quisiera reelegirse.

Lo anterior lo sabe bien el Presidente; por ello ya sentenció con salirse de Morena ya que acaba de edificar una “red de protección” para lo que podría calificarse como “caída al vacío” y esa red son precisamente los tres nuevos partidos políticos.

No hay que olvidar que LÓPEZ OBRADOR dejó el Revolucionario Institucional (PRI) para irse al de la Revolución Democrática (PRD) y después creó a Morena para llegar a la Presidencia de la República; ahora que recibieron “bendición” tres nuevos partidos políticos, allí estarán sólo por si algo se ofrece en el 2021 y 2024… Pendientes

EXTIENDE RIVAS REBAJAS EN PREDIAL.- El alcalde de Nuevo Laredo, ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR, contando con el aval del H. Cabildo, autorizó la extensión del programa de Descuentos en los Recargos del Impuesto Predial, por lo que todas las cuentas catastrales contarán con el cien por ciento de rebaja en los recargos, que se hace efectiva del 15 de octubre al 30 de noviembre. Este tipo de medidas, dijo el alcalde RIVAS, es con la finalidad de apoyar a la economía familiar y de estimular el compromiso ciudadano en el pago de este tipo de gravámenes.

~LOS ENTRETELONES~

++CUENTAN QUE… Un personaje que brincó de emoción cuando se dio la noticia de que Redes Sociales Progresistas tenía luz verde para ser partido político, fue ENRIQUE MELÉNDEZ PÉREZ, líder de la agrupación “Maestros por México” en Tamaulipas y el más fiel escudero de ELBA ESTHER GORDILLO MORALES, ¿alguien lo duda…? Cuentan que cuentan que MELÉNDEZ podría ir en una posición privilegiada en la lista de candidatos plurinominales del próximo año, pero lo mejor de todo, para su cuadro chico (¡oh, claro!), es que todo apunta a que MELÉNDEZ irá en la boleta electoral en el 2022 para “la grande”; pero sólo si así conviene a los interese de GORDILLO… ¡Qué gacho Tacho!

++CUENTAN QUE… Quien ya planea hacer maletas y regresar a México (¿o ya estará aquí?), es el ex beisbolista profesional, ISMAEL “El Rocket” VALDEZ… Cuentan que cuentan que con eso de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación “bendijo” la conformación, como partido político, a Fuerza Social por México, entonces ya entenderá el motivo por el que a ISMAEL VALDEZ le brillaron los ojitos, pues había anunciado que competiría por la Alcaldía de Victoria como candidato de ese partido… ¡AyWey!

++CUENTAN QUE… El síndico independiente, LUIS TORRE ALIYÁN, insiste en estirar la liga o más bien obligar al partido en el poder (PAN) a que se siente con él en la mesa de las negociaciones… Cuentan que cuentan que la controversia promovida por TORRE para que PILAR GÓMEZ sea depuesta como Alcaldesa de Victoria, tiene como único propósito que en las cuentas que dejó XICOTÉNCATL GONZÁLEZ, el nombre del hoy Síndico independiente sea borrado de la lista de responsables del saqueo que vivió durante dos años el Ayuntamiento de Victoria… También cuentan que el PAN le tiene guardada una desagradable sorpresa al “Abogado Amigo”, bajo el argumento de que: “traición con traición se paga” … ¡Ay Santa Cachucha!

++CUENTAN QUE… Una buena parte de panistas tamaulipecos que tenían sus esperanzas bien puestas en que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación otorgaría el registro como partido a la agrupación civil México Libre, tendrán que esperar mejores “vientos” … Cuentan que cuentan que se habían comprometido con FELIPE CALDERÓN para ir de candidatos si conseguía el registro, por lo que ahora sólo tienen dos sopas: quedarse en el PAN y nadar de muertito o buscar oportunidad en otros partidos políticos … ¿Nombres…? Más adelante se darán a conocer… ¡Ay ojón!

~~PUNTO FINAL.- Que al ex alcalde de Victoria, ÓSCAR ALMARAZ SMER, ya se le perfila como coordinador de campaña de la hoy alcaldesa de Victoria, PILAR GÓMEZ LEAL, para el próximo año… Al final de cuentas “las cuentas” son lo importante y no los “colores”… ¡Aburrrrr!

Gracias. Nos leemos hasta el lunes…

