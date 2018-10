RESEÑA POLÍTICA.

Juan R. de la Sota

Lety: La administradora perversa

Las acusaciones que se han generado en contra de Jorge Espino, en la Jurisdicción Sanitaria Número Uno, en el sentido de que es un flojo, de que lo dejen sólo y no le ayuden a resolver las necesidades de los centros de salud o de lo que se requiere en las distintas áreas de esas oficinas y además de que se robó unas computadoras, así como las acusaciones de hacer compras de equipo médico, material y papelería a precios muy por encima del costo real, tienen un remitente.

De la misma manera, las acusaciones que se han generado en contra del responsable del área de Recursos Humanos en esa jurisdicción, Elías Escamilla, que incluso han llegado hasta las oficinas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y hasta las amenazas de hacer públicas fotografías muy personales, también tienen una sola responsable y hasta sus porqué.

Hay quien se ha empecinado en estar haciendo de las suyas como Lety, la administradora y se ha confabulado con algunos maquiavelos, esos perversos, malosos y malvados que se amparan en el anonimato, acostumbrados a traicionar y mejor aún, de esos que cambian un buen amigo por un buen billete, como Roberto, así de fácil.

La recomendada de la ex secretaria de Salud de Tamaulipas, Lydia Madero Martínez, Leticia Salazar Camacho, ha hecho de todo y contra todos, pero lo más grave, ha causado una serie de problemas y ha desestabilizado las actividades económicas y cotidianas de los centros de salud y de la misma jurisdicción sanitaria, no sólo en perjuicio de los trabajadores, sino de la población que sufre una serie de enfermedades a causa de falta de acciones y programas médicos y no se diga, equipo médico.

El Doctor Alejandro García Barrientos, sub secretario de Prevención y Promoción de la Salud, tiene conocimiento de ello, y aun cuando ha hecho un llamado a la cordura, ha sido ignorado por quien ahora se le conoce como la cenicienta que llegó sin nada y con un nombramiento, como si fuera una zapatilla de cristal cambió su vida y ahora vive como toda una Reyna.

Lety ha abusado del poder que ostenta, y mientras que a algunos de los trabajadores los mide con la vara del derecho y la rectitud, a otros los deja hacer lo que deseen, incluso mantuvo a tres de sus hijos metidos en las mieles de la nómina, con jugosas compensaciones y buenos códigos de pago, de esos que nunca se puede para los trabajadores, pero si para hijos y familiares de quien puede y manda como ella.

El ser la remitente de las acusaciones en contra de Jorge Espino, tiene un porque y es precisamente ella la que hace este tipo de compras, negocia, trata, arregla contratos y acuerda adquisiciones y solo quería que Jorge Espino hijo del auditor Superior del Estado, le firmara los documentos de compra, cuando fungía como Director de Recursos Materiales y así hacerlo responsable de las acusaciones posteriores, más no de las jugosas ganancias que este tipo de actos conlleva.

Ahora la advertencia ha sido clara, “no le ayuden a hacer su trabajo, como responsable del área de promoción de la Salud, déjenlo que cometa errores y que se equivoque, no le resuelvan”, le dice a sus aliados en esas oficinas.

Sus amenazas de filtrar fotografías personales en perjuicio de Elías Escamilla, Director de Recursos Humanos de esa Jurisdicción y hasta su asesoría a una ex trabajadora para que lo acusara de todo ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, también tiene sus porqué, y es que fue precisamente él quien después de unas auditorías federales y del Estado, se encargara de cumplir con la instrucción oficial de exigir el cumplimiento de horarios de trabajo y permanencia a tres hijos (aviadores) de la administradora.

Escupir para arriba no es bueno, por eso es que la administradora debe entender que lo que no lo descubre al agua, lo descubre el tiempo y que aun cuando a uno de sus hijos de un contrato de psicólogo cuyo pago quincenal es de 2 mil 600 pesos, lo cambio a un código de confianza con un sueldo superior a los 12 mil pesos quincenales y que a otro de ellos lo mantuvo cobrando, (aclaro, cobrando) en un supuesto interinato de una plaza formalizada, lo cual es ilegal, como también mantener a uno más de vástagos, cobrando sin trabajar con un muy buen sueldo con plaza de confianza y comisionada al Hospital Infantil, no se procedió en su contra.

Ahora que, nadie sabe en qué se gasta los 140 mil pesos por mes que llegan como fondo para resolver las necesidades de los centros de salud y la jurisdicción sanitaria número uno, menos los 90 mil pesos de gasolina que por mes se asignan para desempeñar las labores de esa mismas oficinas para beneficio de la población.

De Roberto ex titular de recursos financieros, Fanny y Hugo Adrián Guzmán, titular de vinculación, también protagonistas de la serie de eventos y desestabilización que se registra en la jurisdicción en mención, después le comentó, porque en mucho tienen que ver con la deficiente atención que se brinda a los pacientes y ciudadanos en las clínicas y hospitales de la jurisdicción sanitaria número uno y donde hay que decirlo, le ha faltado carácter y temple al mismo Alejandro Cárdenas Anzures, para meter orden y poner a su personal a trabajar.

No por nada en las distintas colonias y sectores son muchos los índices de enfermedades que se han disparado, muchos los problemas de paperas, dengue, influenza, tuberculosis, sida y otras más que por respeto omitiré, pero lamentablemente todo está relacionado a las grillas baratas que desde la jurisdicción trae la directora administrativa sin que hasta la fecha nadie, le ponga un alto.

La falta de atención y servicios en los centros de salud es latente y simplemente no hay ni quien resuelva desde la falta de equipo médico, hasta la falta de hojas diarias de médicos y enfermeras, lo cual solo va en perjuicio de los ciudadanos que día a día incrementan las estadísticas de enfermedades y hasta muertes, por culpa de unos cuantos…

EL DATO

El nombramiento que se le otorgó a Pedro Luis Coronado alias “el peluco”, como Dirigente Estatal de la CNOP, simplemente viene a ser más de lo mismo, y es qué el oportunismo de este personaje oriundo de Matamoros, siempre ha sido su constante y los cargos que ha ostentado como hasta la fecha, sólo han sido por eso, por el amiguismo, compadrazgo y recomendación, por lo que desde ahora auguramos un fracaso para lo que antes era la aplanadora priista.

“Peluco”, se suma a dos perfectos desconocidos, Yahleel Abdala y José Benítez, que se han servido del sistema, que han llegado a la dirigencia producto del dedazo y que ahora tendrán que ponerse a trabajar y desmarcarse de sus padrinos para beneficio de ellos mismos y del Revolucionario Institucional.

Aclaro Pedro Luis Coronado, llega sin trabajo político, menos en el sector popular, pero eso si llega recién desempacado del Congreso de la Unión, donde poco o nada se le conoció como a muchos ex legisladores.