CENA DE NEGROS

Marco A. Vázquez

Ley basura…

En la política no hay casualidades ni sorpresas, a veces hay sorprendidos pero ese es tema aparte, en ese sentido sería pueril creer que fue una ocurrencia la propuesta de que se cobre la recolección de basura y aumento del predial para todos los municipios que hizo el Diputado priísta, Florentino Sáenz Cobos, es obvio que algo le dieron o algo le ofrecieron para arriesgar el poquito prestigio que le quedaba a su partido en algo que huele a negocio de unos cuantos a costa de empobrecer más al pueblo.

Igual es inocente pensar que los Diputados del PAN utilizaron su espíritu navideño para dar marcha atrás a la idea de incrementar el impuesto predial en los municipios, las tarifas de agua y, de paso, implementar un impuesto para la recolección de basura el cual sería de dos pesos diarios, el negocio, ya en conjunto, representaba una bolsa de miles de millones de pesos que pretendían saquear con la mayor impunidad posible.

Es claro que entendieron que el pueblo tamaulipeco no iba a soportar un golpe más a sus bolsillos, que se les pudo venir el mundo encima en protestas lo que afectaría sus resultados en la próxima elección y por ello, más la orden mediante un tuit del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, recularon en su idea de aprobar dichos aumentos e impuestos nuevos.

Es real, la economía del pueblo de Tamaulipas no está para esta clase de arbitrariedades, de abusos, nadie en su sano juicio quiere, ni debe, pagar un servicio que se supone lo adquiere al pagar el predial más otros derechos y hasta multas.

Tiene razón, hay municipios en México que cobran la recolección de basura, la gente, por raro que parezca, paga sonriendo los 2, 3 y hasta casi cinco pesos que requieren algunos de ellos, hacen la contribución o aprendieron a dividir la basura para no pagar su recolección , pero son municipios como Mérida, en Yucatán, donde no hay violencia, dónde la gente que los visita dicen que es una ciudad muy limpia, donde funcionan de manera más o menos eficiente las líneas de denuncia y la transparencia en el manejo de los recursos.

Contrario a ello no existe en Tamaulipas un solo municipio que pueda presumir de buenos manejos de recursos, de aplicar primero una ley de austeridad para los funcionarios, para sus amigos y cómplices y luego para los trabajadores para después castigar al pueblo.

Pero hay más, los actuales alcaldes tamaulipecos han resultado en exceso huevones, ya que además de caer constantemente en presuntos actos de corrupción son muy pocos los ediles que hacen obra pública, agregar que casi todas las calles de las ciudades están llenas de baches, la recolección de basura es muy deficiente y, para lo único que son eficientes es para cobrar el predial, el agua potable, las multas y arrastres de grúas en operativos anticonstitucionales que implementan para atrapar presuntos borrachos.

Vaya, el Congreso de Tamaulipas primero debería hacer auditorias serias a cada municipio para detectar malos gastos, obligarlos a hacer análisis reales de ahorro de recursos para conocer en verdad sus necesidades, sobre todo, evitar los excesos en los que caen alcaldes como pagarse bonos, compensaciones, asesores, y hasta de tener, secretarias, choferes o ayudantes cobrando como si tuvieran cargos de directores o jefes de departamento.

Luego de ello, de conocer que el dinero se está usando realmente para lo que es, que están ahorrando o no utilizando el dinero en rentas y gastos superfluos, si se observará que no alcanza para brindar y garantizar la prestación de servicios entonces si pensar en cobrar esta clase de impuestos siempre y cuando se haga con un programa de gastos que garanticen ni un solo peso se utilizará para fines distintos al servicio a cobrar, no para la política, no para los amigos, no para los cómplices.

En resumen, no es verdad que en el Congreso hay puros Diputados buenos, humanos y sensibles y por ello le dieron reversa al cobro de la recolección de basura junto con los incrementos de otros impuestos, la realidad es que los obligó la gente y eso es bueno, pero, insisto, sería más sano poner a jalar a la Auditoria Superior del Congreso y a todos los ayuntamientos para que fiscalicen bien el gasto y se presenten proyectos de ahorro que garanticen el buen uso de los recursos.

También es necesario decir que la ley basura, como se conoció al intento de saquear a los tamaulipecos vía cobro de recolección de desperdicios, despertó a la gente y se hace necesario que así permanezca, activa, atenta y dispuesta a hacerle saber a las autoridades que sobre ellos está el pueblo y ya es tiempo de tomarlo como prioridad.