Gaceta.

Por: Raúl Terrazas Barraza.

Libros, lectura y realidad.

Hace unos días se celebró el Día Internacional del Libro, motivo por el cual datos fueron y datos vinieron, que, por lo general exhiben lo poco que se lee en países como México y todo mundo destacó la importancia de hacerlo, ya que, es una de las vías elementales para elevar el nivel de conocimiento de las personas.

El caso mexicano es para la araña, como luego dicen, ya que, cada vez son menos las personas que leen y por tanto que se cultivan, pese a los esfuerzos realizados para incorporar las tecnologías a la lectura.

Esto es primero los audiolibros, por aquello de que las personas pueden ser muy auditivas, así que se buscó aprovechar ese recurso, pero, no funcionó, después se volteó hacia los dispositivos de comunicación, incluidos los celulares, sin embargo, ni adultos ni jóvenes muestran gran interés por la lectura.

Señalar que los memes y todos aquellos, vídeos absurdos y de ocurrencias, desplazan lecturas interesantes, documentales y cuántas cosas pueden mejorar el nivel de educación de las personas, de manera que es difícil encontrar que haya niños, jóvenes y adultos que le entren con ganas a la lectura.

Los datos dados a conocer por el INEGI en ocasión del Día Internacional del Libro que se celebró el martes 23 de este mes, precisan algunas de las causas principales por las cuales la gente refirió no leer en México y vaya que hay sorpresas, como esa de que, arriba del 16 por ciento refirió problemas de salud, mientras que, el 48 por ciento dijo que, por falta de tiempo.

El otro porcentaje más alto, casi el 22, apuntó que no lee por falta de interés, motivación o de gusto por la lectura, mientras que, el 11 por ciento prefiere llevar a cabo otras actividades, en tanto que el dos por ciento dijo no leer porque no tiene dinero.

Con motivo del Día del Libro y con la idea de ver qué sucede en las bibliotecas de algunas instituciones educativas de la ciudad, durante un recorrido realizado para observar a los asistentes, pudo constatarse que, de las personas presentes, quienes leían eran contados, una parte hacía trabajos grupales con demasiada plática y los más estaban en esos espacios a manera de reunión de compañeros para dialogar de todo y de nada, aunque éstos últimos tenía como centro de los comentarios los mensajes que recibían en sus teléfonos móviles.

También de los resultados del análisis que llevó a cabo el INEGI, se afirma que la población lectora en México mantiene una tendencia decreciente, es decir, cada vez son menos quienes leen y de aquellos que sí lo hacen comentaron que el promedio de libros por año es de tres.

La información revela que casi el 68 por ciento de la población alfabeta lee materiales distintos a libros, entre ellos, revistas, periódicos, historietas, páginas de Internet, foros o blogs.

Leen un poco más los hombres que las mujeres, así se trate de materiales como los señalados ya, 78 por ciento ellos y 72 por ciento ellas.

Por otro lado, más de las tres cuartas partes de la población lectora, indica que comprende todo o la mayor parte de aquello que lee, el 21 por ciento comprende la mitad o poco.

Además, el motivo principal de la lectura de libros y revistas, es por entretenimiento. Si se trata de periódicos, quienes los leen, lo hacen por cultura general y estar informados.

Respecto a los temas que más se leen, literatura fue el 42 por ciento, luego con el 34 por ciento aquellos que se relacionan con alguna materia o profesión libros de texto o de uso universitario y los temas de autoayuda, superación personal o religioso ocuparon casi el 27 por ciento.

En el caos de las revistas, los temas más buscados fueron entretenimiento con el 31 por ciento, los de bienestar, salud y cultura el 24 por ciento y las revistas especializadas o científicas fueron al 22 por ciento.

Para redondear este asunto de lectura de los mexicanos, que, comparada con otros países, entre ellos Hungría, donde alguna información hace ver que hasta existen puestos de libros en las calles, para que las personas puedan dedicar un tiempo hasta parados a la lectura, el análisis del INEGI, indica que la asistencia a establecimientos de venta o préstamo de materiales de lectura es baja, apenas el 25 por ciento acudió a la sección de libros y revistas de alguna tienda departamental.

El 19 por ciento indicaron que asistieron a una librería, el 15 por ciento visitó un puesto de libros o revistas usadas y el porcentaje más bajo, el 11, declaró que asistió a una biblioteca.

Es una gran verdad que debe de leerse desde la primaria, de lo contario las personas jamás tendrán el interés por hacerlo, así pueda establecerse que en los libros están las verdades de la ciencia y del saber, muy a pesar de que el 60 por ciento de los consultados para el estudio del INEGI, dijo que en sus casas tuvieron libros diferentes a los de texto, que el 33 por ciento les leían a sus padres o tutores y que el 27 por ciento dijo que sí hubo fomento a la lectura y para la asistencia a las bibliotecas.

Las otras.

Para cumplir con los artículos 216, numeral 1, inciso b de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 260 de la Ley Electoral local, 163 numerales 1 y 2 del Reglamento de Elecciones del INE así como el Anexo 4.2 del mismo Ordenamiento, la Presidenta del IETAM, Consejera María de los Ángeles Quintero Rentería, presentó a los representantes de los partidos políticos el procedimiento de verificación de las medidas de seguridad de las boletas, documentación electoral y el líquido indeleble que se usará en las elecciones del dos de junio venidero.

La actividad se llevó a cabo en sala de Sesiones del Consejo General, en donde la Consejera Italia García López, presidenta de la Comisión de Organización, comentó que las medidas de seguridad las hace infalsificables, situación que garantiza el compromiso del IETAM de realizar elecciones confiables y seguras.

Respecto al líquido indeleble, se señaló que cuenta con la certificación de calidad de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco.

Los documentos de los que ya tienen conocimiento los partidos políticos serán sometidos a consideración del pleno del Consejo General Electoral, antes de que termine el mes, ya que, deben de elaborarse y estar listos en las casillas electorales para las votaciones del dos de junio próximo, cosa que, sin lugar a dudas sucederá, porque los tiempos del IETAM están definidos de acuerdo a los pasos marcados por la Legislación, según lo hizo ver la Conejera Quintero Rentería.