LIDER DEL PRI EN TAMAULIPAS PRENDE LA MECHA CADA QUE VIENE A MATAMOROS.

EL PARTIDO VERDE TRABAJA EN MATAMOROS PARA SACAR BUENOS CANDIDATOS.

LA DEMOCRACIA ES UNA UTOPIA QUE CUESTA MUCHO EN MEXICO.

PRESIDENTA DEL DIF TAMAULIPAS OFRECE PROGRAMAS ALIMENTARIOS PARA LAS FAMILIAS DEL ESTADO.

Y en política el que anduvo por Matamoros es EDGAR MELHEM, cuando llega a la frontera se reactivan los ánimos pero cuando no está parece que no hay partido, en fin es que el exdiputado y hoy líder del PRI, tiene que hacer estas apariciones para que se reanimen los simpatizantes y militantes ya que aunque hay muchos aspirantes parece que entre todos no le llenan el ojo a los votantes.

Y hablando de votantes no es que se hayan hecho exigentes lo que pasa es que no le cumplen al pueblo y con esto tenemos que muchos de los que están en las curules estatales pretenden repetir y lo mismo pasa con los alcaldes, todavía no salen de la impresión de haber ganado y ya andan con la idea de querer nuevamente.

Y ya que andamos en estos caminos le informamos que la dirigente del Partido Verde en Matamoros, KARINA ENSIGNIA , ya tiene a dos de su equipo de candidatos y déjeme le comento que ambos son bastante aguerridos, uno de ellos haga de cuenta que está viendo a AMLO pero de la nueva época claro esta y el otro tiene un apellido que con solo escucharlo y muchos sin conocerlo votaran por él, aunque ya tenemos los nombres no tenemos la autorización para mencionarlos pero seremos los primeros en dárselos a conocer.

Desde un tiempo para acá el termino polarización se ha manejado mucho en términos de política y se refiere al proceso por el cual la opinión pública se divide en dos extremos opuestos. También se refiere a las facciones extremas de un partido político que ganan espacio o apoyo dentro del mismo.

Esta polarización es un fenómeno que aporta mayor calidad para quien hace la política sin embargo en la elección que se avecina para el 2021, más que un voto polarizado, y mucho menos de castigo será un voto reflexionado como siempre debería ser o todavía seguiremos adoleciendo de una democracia perfecta.

La única democracia perfecta es una dictadura”, escribió Javier Cercas. La democracia real –en todos los países que la ejercen, en diversos grados– es defectuosa, frágil: el reino de la insatisfacción permanente.

Obliga a la participación continua. De vez en cuando hay que salir a la calle a marchar y a protestar. La democracia “no nos dará ni la felicidad ni la virtud”, dijo Paz. Al contrario, la democracia vuelve más difíciles las tareas del gobierno. Hay que negociar constantemente. Un verdadero dolor de cabeza. Cuando las sociedades se cansan del conflicto cotidiano, tienden a la nostalgia de un pasado en el que un poder central lo resolvía todo.

Cierto que se pierden libertades esenciales, pero quitan de los hombros de la gente la muchas veces ingrata tarea de elegir. Porque el que elige se tiene que responsabilizar de su elección: las decisiones tienen consecuencias. Lo mejor, piensan algunos, es depositar la carga de esa responsabilidad en un poder paternalista autoritario: Te ofrezco un buen sistema de salud y erradicar el analfabetismo a cambio de tu libertad. Ofrezco pensiones a ancianos y becas a los jóvenes si me dejan gobernar uno, dos o tres sexenios. Las leyes y las instituciones son obra de la mafia en el poder. Para gobernar a favor del pueblo me basto yo que no soy corrupto y sé bien lo que el pueblo quiere. Cédeme tu libertad y volveré a hacer a México grande de nuevo.

La democracia no erradica la injusticia, ni la desigualdad, tampoco garantiza que no ocurran violaciones a los derechos humanos, ni desata el crecimiento económico. Si no soluciona ninguno de estos problemas, ¿para qué queremos democracia?

La democracia facilita la discusión entre diversos grupos para encontrar solución a los problemas. Cada uno de estos colectivos tiene intereses que a veces se imponen a los de la mayoría. Es un sistema imperfecto. Pero la solución opuesta es sin duda peor: un líder iluminado que cree poder resolverlo todo. Por ejemplo: la corrupción. Dice: “El INAI no sirve, cuesta mucho, la transparencia es un engaño y la Ley 3de3 una tomadura de pelo.” Basta con que yo sea honesto para que todo mi gobierno lo sea y la sociedad se transforme. ¿Y sorprenden a mis colaboradores principales con las manos en la masa? Yo no los conozco, no trabajan conmigo, les pusieron una trampa. Para que no me reclamen mis propiedades, se las regalo simbólicamente a mis hijos.

La democracia es el antídoto que se inventó para terminar con las soluciones de fuerza y con el voluntarismo. La política era el dominio del más fuerte hasta que se creó, a principios del siglo XIX, la democracia liberal. Es común escuchar en nuestros días: “¿Democracia? ¿Cuál democracia si ésta no existe en México?

Con la finalidad de garantizar el acceso a una alimentación adecuada para las familias en situación de vulnerabilidad, el DIF Tamaulipas, que preside MARIANA GOMEZ DE CABEZA DE VACA, promueve programas y estrategias alimentarias a favor de niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad.

En 4 años se han repartido más de 80 millones de raciones de alimentos calientes a través del programa Desayuna Bien, Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo, y Comedores para menores de cinco años.

Más de un millón 830 mil dotaciones de despensas de los programas Canasta Básica, Primeros Mil Días de Vida, Desayunos Escolares derivado de la contingencia por COVID-19, Nuestros Niños, Nuestro Futuro, Educación Inicial, Dotación Contingencia y Dotación a Población Vulnerable.

El presidente estadounidense, DONALD TRUM, defendió que ha incrementado sus medidas de migración debido a la pandemia de coronavirus.

«México está muy infectado, como sabes, y hemos hecho muy difícil que entren, por la pandemia, y por otras razones, como el crimen», dijo el Presidente durante un evento.

TRUMP fue cuestionado sobre su falta de avance en un programa para resolver el destino de los dreamers (personas que llegaron a Estados Unidos siendo menores de edad), pero desvió la pregunta hacia el coronavirus.

«Debido a la pandemia, mucho ha cambiado en el frente de la migración», dijo.

En los últimos meses, el presidente ha incluido restricciones a las visas y al otorgamiento de permisos de residencia, conocidos como «green cards».

Al ser cuestionado sobre una reforma migratoria, el presidente afirmó que se están «negociando muchas cosas».

Además, a la pregunta de una simpatizante sobre migración, insistió en que para el siguiente año buscará la sustitución de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).

«Estamos trabajando duro por DACA, y creo que estarás muy contenta sobre eso el próximo año», respondió.

