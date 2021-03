T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

LÍDERES CORRUPTOS, SON AHORA “GRANDES EMBAJADORES EN LA 4-T”…!

X.-POR ESO EN PLAN TAJANTE SEÑALAN QUE, “EL NUEVO PRI, ESTÁ EN MORENA”

LO INCREÍBLE en el argot político mexicano, es que en el Gobierno de la 4-T, se ha hablado muy claramente de combatir los flagelos de corrupción e impunidad. Sin embargo, vemos que, muchos políticos y líderes sindicales del país, marcados por “este par de negros emblemas”, siguen siendo “grandes embajadores” del sistema político mexicano, porque en el actual régimen federal que, dijo sería diferente a los pasados Gobiernos Neoliberales y Conservadores, continúan operando, como lo hicieron los Gobiernos pasados, gobiernos tan arteramente criticados por el hoy Presidente de la República Lic. Andrés Manuel López Obrador, razón por la que, vemos que, “lo dicho en campaña” por el ejecutivo federal, ha resultado ser una muy lamentable falacia (mentira).

EXPRESO lo anterior, porque a decir verdad, recordamos que el hoy mandatario mexicano López Obrador, (cuando quería ser el Presidente de México), criticaba en grado superlativo “los gasolinazos”, gasolinazos que hoy siguen registrándose, pero eso, él ahora no lo ve, que lamentable ¿verdad?. De igual manera AMLO, “se desbocaba”, señalando “con índice de fuego” el mal trato que los Gobiernos de Enrique Peña, Felipe Calderón y Vicente Fox les daban a los agricultores y campesinos. Y hoy vemos igual o peor a los hombres del campo “porque el gobierno de la 4-T, no les ha dado los apoyos prometidos, apoyos que mucha falta le hacen a las familias que año con año se esfuerzan por hacer producir la tierra. Pero tal parece que esto, al gobierno Obradorista, le es ambiguo, ecuánime e indiferente.

EN ESTE escenario, lo que me parece realmente inexplicable e inadmisible es que, la 4-T, al paso de dos años y cuatro meses de Gobierno, sigue pregonado “combatir con firmeza la corrupción”. Pero lo meramente grotesco de esto que tanto se habla “en las mañaneras”, es que solo se instrumentan acciones legales o “legaloides” contra funcionarios corruptos que, “no son equipo” con el Gobierno del Presidente Andrés Manuel y eso, a juicio de quienes vemos las cosas con imparcialidad y crudeza, las decisiones de este gobierno, “no son al parejo”. Porque en mi punto de vista o de cualquier ciudadano del país, “debería castigarse a los corruptos del pasado, pero también a los corruptos que están en funciones en la 4-T. Eso sería lo justo.

PORQUE simple y llanamente, el Gobierno Obradorista a sus funcionarios, ex del PRI, PAN y PRD, “no los tocan ni con el pétalo de una rosa” y claro ejemplo de ello, es el Senador Napoleón Gómez Urrutia (a) el Napo, quien por muchos años fue reconocido e identificado como “explotador de trabajadores mineros” y a pesar de haber sido denunciado por la clase trabajadora, las fundadas acusaciones contra éste cacique, “desaparecieron como por arte de magia”. Y hoy gracias a quien lo recomendó, para que Morena lo favoreciera como “Senador de lista Nacional” no hay quien lo toque, porque el señor tiene fuero. Y “don Napo” venía del PRI. ¿O de que partido?.

SI HABLAMOS de otro favorecido, como el “embajador petrolero” Carlos Antonio Romero Deschamps ex líder nacional del Sindicato de PEMEX, a éste Andrés Manuel López Obrador, lo señalaba con marcado índice de fuego, como “el cacique explotador” de sus agremiados y, ser además uno de los privilegiados por los Gobiernos de Peña, Calderón y Fox y tenía mucha razón. Pero hoy que AMLO, es el Presidente de México, “no sabemos que lo hizo cambiar de opinión”, respecto al Corruptazo de Romero Deschamps. Eso sería bueno que lo dijera, pero no lo hará. Y Los motivos de su silencio, “se ha quedado en el aire”.

RECORDEMOS en los 18 años de administraciones del PRIAN, este perverso líder de los petroleros Carlos Antonio Romero Deschamps, fungió como Diputado Federal y Senador de la República, (cuantas veces quiso) posiciones plurinominales que, (le fueron concedidas) como “regalos de los gobiernos corruptos”. Y ante la insistencia que AMLO mantenía, cuando era candidato presidencial “para meter a la cárcel” al líder explotador, muchos obreros de Pemex, decidieron darle el voto a López Obrador para que llegara a palacio nacional, pensando que, “al fin les haría justicia la revolución” y castigar con el rigor de la ley, al señalado verdugo de los petroleros. Pero ahora el Presidente, repito, se ha quedado callado.

POR TAL MOTIVO, quiero decirles que lo inconcebible e imperdonable es que el Gobierno de la 4-T, en torno a Carlos Antonio Romero Deschamps, se ha mostrado indiferente, es decir “haciéndose de la vista gorda”, porque no se ve interés por aplicarle la ley a este venal ex dirigente petrolero, a pesar de que hay varias denuncias en contra de este criminal cacique y ahora resulta que, “entre menos se hable” de este potencial delincuente de cuello blanco, es mejor para este nuevo Gobierno, que está resultando igual o peor de corrupto que los gobiernos que tanto criticó, el mismo Andrés Manuel López Obrador. O que den una explicación ¿porque no se actúa?, contra este par de caciques obreros Senador “Napo” Gómez Urrutia y Romero Deschamps. Y por ello, sería interesante saber por qué no lo hacen. Pero en fin seguiremos enumerando a más corruptos funcionarios federales entre lo que hay otros senadores y funcionarios de primer nivel, protegidos lamentablemente, “bajo el manto político” del Gobierno de la llamada 4ta. Transformación

Y SI MORENA, hoy que estamos en año de elecciones, “a través de spots” en redes sociales y en medios de comunicación “exhorta a extirpar el cáncer de la corrupción”, para que el pueblo no vote por sus adversarios del PRI, PAN Y PRD, lo ideal para el pueblo mexicano, sería que el Gobierno Federal de MORENA, ponga el ejemplo, como el buen juez que por su casa empieza, pero no lo hará, porque tendría que deshacerse “de la enorme gavilla de Chapulines” que no son otra cosa ms que, “perversos delincuentes de cuello blanco” que, proceden de los Gobiernos Neoliberales y Conservadores. Y por eso se versa en plan tajante que, “EL NUEVO PRI ESTÁ EN MORTNA”.

Por hoy es todo y hasta mañana.

