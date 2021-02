¿LINCHAMIENTO PROFESIONAL? NO, PRESIDENTE, POR FAVOR, NO SE EQUIVOQUE

Hipódromo Político

Por Carlos G. Cortés García

“Ya Chole presidente”. Mejor póngase a trabajar.

Gobernadores del PAN estuvieron en Tampico.

Chucho Nader con los gober panistas. Es el tampiqueño un buen activo del PAN

Al “Perrito Pantorrillero” le dieron una sopa de su propio chocolate. Ni siquiera lo mencionaron en la encuesta de MORENA.

Ni a Rigo Ramos ni a Carmen Lilia los quieren en sus respectivos terruños.

El pasado viernes, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador se lanzó, y en serio, contra el periódico El Universal, y contra todos los medios y periodistas quienes no pensamos como él, los llamó a todos “linchadores profesionales”. Y me parece que el presidente exageró en el adjetivo y lo hizo por varias razones: primero, porque le molesta al titular del ejecutivo federal que lo que él dice no se publique. Esa es la mayor molestia del presidente. Pero el problema de la comunicación del presidente con los medios es, que desde el día cero de su gobierno, el mandatario mexicano se sintió sobrado y se imaginó que, con la mañanera, su estrategia de comunicación estaría sobrada. Y entonces se dedicó a ningunear y a ofender a los medios y periodistas que no comulgamos ni compartimos su visión de México. Y desde el día cero se dedicó a despreciar a los medios. Cosa nomás de preguntarle a Ciro Gómez Leyva, a Carlos Loret, a Ricardo Alemán o a Joaquín López Dóriga.

No sé si él construyó esta estrategia o fue su jefe de prensa, Jesús Ramírez Cuevas, quienes impulsaron la idea de que golpear a la prensa les iba a dar credibilidad, fama y popularidad. Y a lo mejor y si, pero eso fue muy al principio. Hoy la sociedad mexicana está hasta la coronilla de muchos insultos y pocos resultados. Ahí, la economía de México que en el 2020 decreció por arriba del -8.5%; ahí los datos de la Auditoría Superior de la Federación que informó que, haber cancelado el Aeropuerto de Texcoco, le costo al país y nos costó a los mexicanos 331 mil millones de pesos; ahí, los pésimos resultados de la estrategia contra el coronavirus que de 8 mil muertos que dijeron habría, ya andamos cerca de los 200 mil, oficiales, y la verdad, no vemos para cuando.

Y no se trata de denostar, señor presidente, se trata de trabajar. Los mexicanos queremos escuchar buenos resultados, sentirlos en las finanzas domésticas, en el bienestar de la familia. Porque la corrupción es un hecho que en su gobierno no ha cedido. Y algunos aseguran que se ha acrecentado este fenómeno que, ya hizo crisis con Manuel Bartlett Díaz, Director General de la Comisión Federal de Electricidad y su hijo León; con Irma Eréndira Sandoval, la secretaria de la Función Pública; con Zoé Robledo, Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social; con Ana Gabriela Guevara, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte; con el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, que fue saqueado por los propios funcionarios de la 4T; y muchos otros casos que se han sabido y escuchado, como el no utilizar la licitación en el otorgamiento de contratos del gobierno federal para darle transparencia al proceso, nomás porque no y después salen casos como el de su prima Felipa Obrador, quien es una multimillonaria contratista del gobierno federal de la 4T.

O que decir de su hermano Pío, a quien Usted, señor presidente, trató de salvar de las acusaciones diciendo que no se trataba de actos de corrupción sino de “aportaciones a su movimiento” (MORENA). Así púes, casos de corrupción ha habido innumerables en esta casi mitad del sexenio que Usted encabeza, hasta para dar y regalar.

Pero más allá de hacer un recuento de lo malo, me parece que hay que dar un manotazo en la mesa, señor presidente, hay que virar el rumbo de la nave, insisto, y abrir una gran mesa donde todos los sectores de la sociedad mexicana puedan aportar, porque dos cabezas piensan más que una. Y basta ya de insultos, basta ya de ofensas, basta ya de una política mediática que en nada resuelve los grandes problemas del país, y si polariza y termina de dividir a la sociedad mexicana.

¿Prueba de que las cosas no están bien? Según información del Banco de México, en las recientes tres semanas han salido del país más de 30 mil millones de pesos de deuda gubernamental. ¡30 mil millones! En la primera, 16 mil millones; en la segunda, 5 mil; y en la tercera, 9 mil. En el último año se han esfumado 300 mil millones de pesos de la economía nacional. ¿Afecta? Claro que afecta.

¿Y por qué están saliendo los dólares producto de la venta de bonos M del Gobierno? Porque al liquidarlos, los tenedores extranjeros demandan sus dólares. Y este fenómeno se explica por la gran incertidumbre que están generando entre los inversionistas las malas decisiones de política pública que impulsa diariamente el presidente López Obrador.

¡Total desconfianza! Cachetada al Gobierno de la 4T y desprecio a los atractivos rendimientos en pesos. Vivimos en un país donde las reglas cambian constantemente, para mal, y muy pocos quieren quedarse. Ahí la decisión de cancelar el Aeropuerto de Texcoco, ahí la decisión de dar al traste con las inversiones energéticas con esa mal llamada reforma a la Ley Eléctrica. Ahí con la mala decisión de apoyar desde los más altos niveles del gobierno a Félix Salgado Macedonio, y abrir la caja de pandora de las mujeres agredidas por designar a un candidato al gobierno de Guerrero con 5 denuncias por violación. Yo no entiendo porque sostener a este controvertido personaje rumbo a la gubernatura de Guerrero, ofendiendo a las mujeres, a todas, por apoyar a un presunto acusado de violación. No andamos bien señor presidente, no andamos bien.

Está Usted a tiempo de rescatar su gobierno y el futuro del país. Pero hágalo hoy, con urgencia, con prudencia, con responsabilidad política. No ha terminado su gobierno con la corrupción, no ha barrido las escaleras de arriba hacia abajo como prometió en campaña. Y las decisiones que ha tomado de política pública no son las correctas. El enfrentamiento con la oposición a su gobierno, a raja tabla, no va a terminar con los problemas del país que tampoco se van a resolver con insultos, ofensas y andanadas políticas. No señor presidente, por ahí no va.

El desgaste del país y de su autoridad se va a recomponer con decisiones correctas, moral y políticamente hablando, con seriedad, con escuchar a los gobernadores, con escuchar a los sectores productivos y sociales, con permitir que Félix Salgado Macedonio deje la candidatura y, resuelva primero, sus pendientes con la justicia, con la sociedad guerrerense y con las mujeres que lo acusan. Yo no se si Salgado Macedonio sea su compadre realmente, como se dice en las redes sociales, pero primero que el señor resuelva sus problemas legales y luego que busque convertirse en el gobernador de los guerrerenses. El rumbo del país tampoco se va a corregir con insultos a los periodistas, “a los chayoteros” como usted les llama, a los X González, a los innombrables, a los conservadores, a “sus adversarios”.

Nadie con dos dedos de frente, señor presidente, apostaría por la balcanización de este país, por la ruptura del orden constitucional, ni apostarle al enfrentamiento. Nadie. A nadie nos conviene. Queremos un país que progrese, que avance, con un sistema de salud de primer mundo, como Usted lo ofreció y no ha cumplido, con una economía fuerte que de oportunidades a todos y con un sistema educativo que sea ejemplo del mundo. Así si va a avanzar el país.

También, el rumbo del país se va a corregir cuando México ofrezca justicia a secas sin gracia, cuando a los corruptos del pasado y del presente se les lleve ante un juez, sin “ismos y sin azgos”, para que investiguen y se les de el castigo que merecen. El rumbo de México va a ser diferente cuando se cambie la estrategia del combate a la pandemia por Covid-19 y el número de decesos baje como por arte de magia, cuando a los ineficientes de su gobierno les de les gracias y lleve a ocupar los cargos públicos a los mejores hombres y mujeres de México, independientemente de filiaciones partidistas.

El rumbo del país va a cambiar cuando Usted, desde el púlpito mañanero, deje de hacer campaña por sus amigos y los dejes que ellos salgan a la calle a ganarse los votos que su capacidad les dé. El rumbo del país va a cambiar cuando Usted gobierne pensando en todos los mexicanos, como lo ofreció en campaña y al tomar las riendas del país y deje de atacar sistemáticamente a los que no piensan como Usted o llevan colores diferentes. Y vamos a ver las cosas diferentes cuando su estrategia mediática cambie y deje de señalar, ofender y acusar desde su púlpito mañanero a quienes no ven el mundo como Usted.

Ese día, usted va a empezar a enderezar este barco que, por momentos, parece que está haciendo agua. Ese día, la transformación que Usted ha pensado para México podrá consolidarse. Ese día, podremos salir los mexicanos a la calle a saludar al vecino, ese que no nos habla hoy porque somos de diferentes ideologías, porque pensamos diferente, porque le han dicho desde la mañanera “Ya chole, no te juntes con la chusma”. El día que usted abone a la inclusión de todos, ese día, estaremos viviendo una verdadera transformación del país.

Pero mientras no se haga, seguiremos viviendo en un México dividido, en un México fragmentado, en un México con mayor pobreza, con mayor violencia, con mayor confrontación. Mientras Usted no demuestre voluntad, seguiremos viviendo en varios Méxicos, para desgracia de nuestros hijos y de las futuras generaciones. Por favor, señor presidente, ya no siga dividiendo a México. Se lo pido de todo corazón. Gobierne con inteligencia y con liderazgo. Así si, señor presidente, habrá de pasar a la historia.

1. Este sábado, después de la reunión plenaria desarrollada en el Centro de Convenciones de Tampico, los mandatarios del GOAN, del Partido Acción Nacional, fijaron su posicionamiento sobre los temas que han venido analizando a lo largo de sus encuentros. A este encuentro en el puerto jaibo, asistieron los mandatarios de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval; de Durango, José Rosas Aispuro; de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, de Quintana Roo, Carlos Joaquín González; de Yucatán, Mauricio Vila Dosal; y el anfitrión, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Y por cuestiones de agenda no pudieron asistir los gobernadores de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis; de Chihuahua, Javier Corral Jurado; y de Guanajuato, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo.

Entre otras cosas, en su posicionamiento, los mandatarios del GOAN, dijeron que, “al día de hoy, se han generado ocho grandes apagones en distintas regiones del país. Todos, salvo el primero registrado en la península de Yucatán el 8 de marzo del año 2020, se han dado durante esta pandemia, lo que es importante señalarlo, porque diversas actividades económicas no estaban funcionando o no lo hacen a plena capacidad.

El modelo energético nacional, incluyendo el eléctrico, debe garantizar la sostenibilidad del crecimiento y la protección del medio ambiente. Adicionalmente, no debemos olvidar el grave daño humano que se provoca. Los apagones del lunes pasado afectaron a 18.8 millones de mexicanas y mexicanos, Preocupa, además, la excesiva dependencia hacia el exterior en materia de insumos, particularmente gas natural. La enorme dependencia a las exportaciones de Estados Unidos ha mostrado nuestra vulnerabilidad. Y al mismo tiempo, la política nacional de los últimos dos años se ha conjugado con una doble realidad: por un lado, las importaciones desde Estados Unidos han aumentado en 28% en los últimos dos años, de acuerdo con información de la Agencia de Información Energética; y por otro, el precio del gas natural habría crecido en 800%, en las últimas semanas, de acuerdo con datos de la propia Comisión Federal de Electricidad.

Al mismo tiempo, por una presunta austeridad, la CFE descuidó su capacidad de almacenamiento de gas natural, que le permitiera contar con reservas en caso de suspensión de importaciones.

Por último, los cambios continuos en las reglas del juego ponen en riesgo las inversiones privadas en el sector, pero también disminuyen la confianza de la que México ha gozado por años.

Ante ello, proponemos: 1) Replantear el modelo energético nacional, hacia una transición energética; 2) Detener la marcha en sentido contrario a lo que ocurre en todo el mundo. Dejemos de aposar por combustibles fósiles altamente contaminantes como el Diesel y el combustóleo, en lugar de opciones más amigables con el medio ambiente, como la energía solar, eólica y de gas natural; 3) El país debe honrar sus compromisos internacionales e impulsar la transición energética con una política pública integral: regulatoria, económica, ambiental, social e institucional. Al pretender alterar las reglas del juego, ponemos en riesgo las inversiones ya existentes y cancelamos proyectos futuros. Menos inversiones son menos empleos; 4) Es preciso generar un acuerdo que permita contar con inversiones públicas y privadas suficientes para apalancar el crecimiento de la economía nacional.

Asimismo, manifestaron que urge la diversificación de las fuentes de energía. México debe invertir, de inmediato, en el desarrollo masivo de energías renovables; 6) Debemos enfocarnos en la producción que reduzca la vulnerabilidad del país; 7) Y mientras estos dos objetivos se logran, resulta imprescindible diversificar nuestras fuentes de abasto.

No podemos apagar la energía de México. Debemos pensar en un futuro verde y limpio. Tenemos que encender nuevamente el crecimiento para dar a las y los mexicanos las oportunidades que esperan y merecen”.

Nuevamente, la solución es sumar y multiplicar voluntades, en lugar de restar y dividir. Eso es lo que los mandatarios, no sólo de GOAN, sino los federalistas y otros, han propuesto, pero no ha habido ni la voluntad ni la decisión de escuchar, mínimo, las propuestas para encontrarle solución a la compleja problemática que vive y enfrenta nuestro país”.

No es la primera vez que los gobernadores vienen a Tamaulipas. Y tampoco será la última que, desde Tamaulipas, se emitan estos posicionamientos buscando el bien del país.

2. Por cierto, y hablando de la reunión de los Gobernadores de Acción Nacional, el pasado sábado, durante el encuentro en el Centro Cultural Metropolitano, en el sur de Tamaulipas, quien también estuvo presente, fue el presidente municipal de Tampico, Chucho Nader, quien ha sido reconocido en varias ocasiones durante su gestión, como el mejor alcalde de México. ¿Casualidad? No, no lo creo. En política no existen casualidades. Y el alcalde porteño no sólo es uno de los mejores presidentes municipales de Tamaulipas, sino de todo el país y es, por cierto, un serio activo del Partido Acción Nacional. Sin duda que el buen ambiente y la camaradería privaron en esta importante reunión de gobernadores panistas. 3. Y a quien le dieron una sopa de su propio chocolate, fue a Alejandro Rojas Díaz Durán, el llamado “perrito pantorrillero”, a quien no quieren ni en su casa. En la Ciudad de México, y rumbo a las elecciones del próximo domingo 6 de junio, Morena se confronta en su principal bastión político en el país: la Ciudad de México, ante la definición de sus candidaturas para la contienda local, en un proceso en el que hasta ahora han salido fortalecidos los grupos de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y del ex legislador René Bejarano.

En el reparto de postulaciones para alcaldías, estos bloques se han quedado con 11 de las 16 disponibles, mientras que el del líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, se quedó sin espacios. Esto es, lo sacaron a empellones, ante el grotesco estilo de su muchacho Rojas Díaz Durán quien terminó peleado hasta con él mismo. ¿Y hasta cuando se dará cuenta Monreal que Rojas Díaz Durán no ha hecho otra cosa que confrontarlo con todos los grupos?

En la lista de elegidos hay viejos conocidos de la política local: Dolores Padierna, diputada federal y exdelegada en Cuauhtémoc; Clara Brugada, alcaldesa de Iztapalapa; Armando Quintero, exsecretario y alcalde de Iztacalco; Víctor Hugo Romo, exdiputado local y alcalde de Miguel Hidalgo; Eduardo Santillán, exdelegado de Álvaro Obregón, y Vidal Llerenas, exdiputado federal y alcalde de Azcapotzalco. Las mismas caras desde hace ya dos décadas en la política de la capital del país.

Según los resultados, el grupo de Sheinbaum es el ganador hasta ahora, pues logró colocar a siete aspirantes considerados cercanos a la jefa de gobierno. Se trata de Clara Brugada para Iztapalapa, Armando Quintero para Iztacalco, Víctor Hugo Romo para Miguel Hidalgo, Gabriela Osorio para Tlalpan, Patricia Ortiz para Magdalena Contreras, Judith Vanegas Tapia para Milpa Alta y José Carlos Acosta para Xochimilco.

El grupo de Bejarano también salio fortalecido, pues logró cuatro candidaturas, entre ellas, la de su esposa Dolores Padierna. Ese grupo consiguió que Adriana Espinoza de los Monteros fuera designada para buscar la alcaldía de Tláhuac; Eduardo Santillán, para Álvaro Obregón, y Francisco Chíguil, para buscar la reelección en Gustavo A. Madero. Carlos Castillo, otro integrante de ese bloque, quiere la candidatura para Coyoacán, aunque esta aún está por definirse.

De estas candidaturas, la de Padierna en Cuauhtémoc es la que ha causado más enfrentamientos entre morenistas, pues el alcalde saliente, Néstor Núñez, quería buscar la reelección. Y Rojas Díaz Durán, a quien ni siquiera nombraron en la encuesta, quería también ser alcalde en Cuauhtémoc. Por cierto, Rojas Díaz-Durán, se pronunció por retirarle la candidatura a Padierna, al considerar que representa a «la izquierda más cavernaria, retrógrada, autoritaria y mafiosa» en México. Aunque no es Padierna sólo el blanco de los ataques de Rojas Díaz Durán quien se ha peleado en los últimos años hasta con su sombra, al ser tomado ya con sarna ante su paupérrimo trabajo político e intelectual. Podría ser mejor que Monreal expulsara de su equipo al “pantorrillero” quien sólo le ha traído muchísimos dolores de cabeza y ninguna solución en su sueño de ser candidato de MORENA en el 24. Vamos, Rojas Díaz Durán no pudo, ni siquiera, alcanzar la presidencia nacional de MORENA, donde tampoco fue tomado en cuenta como opción. De ese tamaño es Rojas Díaz Durán. Muy muy chiquito.

Ante el resultado donde se hizo de la candidatura Padierna, ésta reconoció que las contiendas internas provocan distanciamientos entre correligionarios, pero consideró que deben prevalecer la unidad y el impulso al proyecto del presidente López Obrador.

Y a mí me parece que ante tanto embate que le han puesto a Rojas Díaz Durán, el hombre ya no siente lo duro sino lo tupido y el final de su mediocre carrera política está cerca, más cerca de lo que usted y yo nos imaginamos.

4. Dicen en Reynosa, las malas lenguas de las buenas personas, que Rigoberto Ramos abandonó el barco morenista rumbo a la selección de candidato a la presidencia municipal en busca de un partido que si le garantice ser el protagonista en el proceso electoral del próximo 6 de junio. Y en Nuevo Laredo, es muy comentada la caída de la candidatura de Carmen Lilia Cantú Rosas a la presidencia municipal, por lo que, de acuerdo con sondeos en la campaña, rumbo a la elección del seis de junio próximo, la precandidata panista a la presidencia municipal, Yahleel Abdalá Carmona, se alzará con la victoria, ya que acusan a Carmen Lilia de no ser nadie en las filas de MORENA. ¿Será? No falta mucho para conocer quien es quien, en las elecciones de Tamaulipas, pero de que a Carmen Lilia no la quieren en Nuevo Laredo, eso es seguro, nadie la quiere. 5. Lo esperamos mañana lunes, a partir de las 8:00 de la mañana, en nuestro sitio en Facebook: https://www.facebook.com/DLRMexico

