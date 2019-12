            < Linchan a Tino Sáenz en redes sociales

PRESENCIA

ANA LUISA GARCÍA G.

1.- Aunque será hasta el jueves cuando el pleno del Congreso local de Tamaulipas determine si aprobará o no una cuota por el servicio de recolección de basura, la medida ya despertó una ola de reprobación manifiesta en las redes sociales de los principales municipios y una tormenta política hacia el interior de círculos priistas. Lo que no está claro es de que manera van a obligar a pagar a los usuarios, cuando los municipios no han sido capaces de hacer un eficiente cobro del predial y del consumo de agua, menos tendrán éxito en tan insustancial idea.

El que propuso esta iniciativa es el diputado Florentino Sáenz Cobos quien fue “linchado” no sólo en las redes sociales, sino reprobado por la clase política de su partido el Revolucionario Institucional. Si al exalcalde de Mante le quedaba algún capital político lo acaba de quemar en este “infiernito”.

A nuestro ver la medida de aplicar una cuota de 844.9 pesos anuales por el servicio doméstico, no tendrá éxito, quizá logre relativa aprobación en el caso del manejo de desechos residuales tóxicos y no tóxicos por tratarse de actividades productivas.

En el sexenio de Américo Villarreal el Congreso del Estado aprobó el cobro del servicio de alumbrado público, en las mismas circunstancias de ahora, es decir quedó al albedrío de cada municipio hacer uso o no de la medida legislativa.

Ningún municipio en ningún momento llevó a cabo la práctica de cobrar a los habitantes el consumo del alumbrado público en Tamaulipas. Sabemos que en las zonas conurbadas de Guadalajara y Puebla se pagan estos servicios y la estrategia ha tenido éxito, pero se trata de zonas geográficas altamente desarrolladas económicamente.

La realidad es que la propuesta de Florentino Sáenz parece una “puntada” y no un proyecto serio, que provenga del análisis de circunstancias de los municipios tamaulipecos.

Lo más probable es que el jueves se apruebe esta medida, pero quedará a criterio de cada alcalde cómo la implementará, qué garantía ofrecerá de aplicar ese ingreso en obras y servicios públicos, para que no quede en mera oferta, es la única manera que puede despertar la solidaridad social de los tamaulipecos, pero por ahora está en veremos si obtiene el visto bueno de los ciudadanos.

Por lo pronto hacia el interior de los círculos priistas sobran los comentarios en torno a que Tino Sáenz “se fue por la libre”, aprovechando la falta de dirección de su partido, la ausencia de mando en el Gobierno del Estado a partir de octubre de 2016 y pareciera que alguien le habló al oído para que tomara esa iniciativa, misma que no tendría impacto en los 6 municipios que gobierna el PRI, dado que son pequeños (Abasolo, Bustamante, Guerrero, Miguel Alemán, San Carlos y San Nicolás) de tal manera que el exdirigente campesino trajo ideas para ser aterrizadas principalmente en los municipios que gobierna la oposición, PAN y Morena.

Los diputados de Morena no aprueban la propuesta de Sáenz Cobos, tampoco sus dos compañeras priistas. Además circula en redes un NO a las cuotas por recolección de basura, lo han manifestado abiertamente los expresidentes del PRI en Tamaulipas, Yahleel Abdalá, Ernesto Guajardo, Enrique Cárdenas del Avellano, Ricardo Gamundi Rosas, Ramiro Ramos Salinas, Eliseo Castillo, igualmente lo rechaza el ya casi presidente Edgardo Melhem Salinas, entre otros.

2.- Por cierto en corrillos políticos de la capital del país ya se comenta que Alejandro Moreno Cárdenas, Presidente del CEN del PRI se está dedicando a ”administrar” su autoridad partidista influyendo en diputados locales de diferentes estados para que en determinados temas sumen su voto al de Morena, aunque esto implique ir contra acuerdos de su dirigencia estatal.

Pero no sólo eso, sino que hasta ahora no ha hecho nada, ni girado instrucción precisa para mover de su estatismo a las enmohecidas estructuras del Tricolor.

3.- El Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca en su agenda de encendida de árboles de navidad no ha hecho excepciones, sabedor que mandata para todos los tamaulipecos, es así como estuvo en Matamoros y Cd. Madero dos bastiones de Morena, compartiendo con los alcaldes Mario Alberto López Hernández y Adrián Oseguera Kernion gratos momentos de convivencia con las familias de ambas ciudades.

Fue en la urbe petrolera donde reiteró su interés en impulsar más la actividad turística, se refirió a la manera como ha manifestado en reuniones nacionales que Tamaulipas cuenta con la mejor playa de México, Miramar en Madero y que está dispuesto a trabajar para mejorar el nivel de calidad de este punto geográfico y lo hará en coordinación con la autoridad municipal.

Miramar es el segundo destino más visitado por carretera a nivel nacional, pero su gobierno, así lo expresó, se propone hacer de esa zona un mejor lugar para atraer visitantes no sólo de Tamaulipas y estados cercanos, sino de otros puntos del país.