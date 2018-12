CLARO Y DIRECTO

LLEGA A TAMAULIPAS RENE BEJARANO

MORENOS Y SIMILARES EN DISPUTA DURANTE MARCHA

ESTE MIERCOLES POR LA MAÑANA LLEGARA A TIERRAS TAMAULIPECAS VIA AEREA EL DIRIGENTE NACIONAL DEL MOVIMIENTO NACIONAL POR LA ESPERANZA” MNE”, EL PROFESOR RENE BEJARANO, Y SERA RECIBIDO POR UN CONTINGENTE DE INTEGRANTES Y SIMPATIZANTES DE ESE MOVIMIENTO, para después trasladarse a un reconocido hotel donde ofrecerá una conferencia de prensa con medios de comunicación del sur del estado, después de ahí, se trasladará al MUNICIPIO DE GONZÁLEZ donde inaugurara la oficina municipal del MNE en ese distrito y se reunirá ahí con los integrantes de este movimiento social, lo acompañara de cerca el DIRIGENTE ESTATAL DEL MNE, DR. FAUSTINO LOPEZ VARGAS Y SU EQUIPO.

ESTA GIRA ES PARA FORTALECER EL MOVIMIENTO Y EQUIPO DEL DIRIGENE ESTATAL y para estar cerca de los simpatizantes de este movimiento social, mantendrá reuniones en este lugar y después de mediodía se trasladará al municipio de MANTE, donde escuchará también las inquietudes y necesidades de los habitantes, AHÍ EXPLICARÁ LOS PROGRAMAS SOCIALES QUE EL GOBIERNO FEDERAL ESTA LLEVANDO A CABO Y LOS REQUISITOS QUE SE NECESITA PARA ACCEDER A ELLOS.

DESPUES DE LA GIRA, REGRESARA AL PUERTO DE TAMPICO DONDE SE REUNIRA CON SOCIEDAD CIVIL, Y UN GRUPO DE MAESTROS EN UNA CENA CONVIVIO, ahí escuchara a estos grupos que tienen interés de sumarse a este movimiento.

ESTA CORRIENTE SOCIAL HA ESTADO CRECIENDO A PASOS RAPIDOS Y AGIGANTADOS EN EL TERRITORIO TAMAULIPECO, ya cuentan con oficinas y representantes municipales y gran parte de los municipios de Tamaulipas.

CABE DESTACAR QUE EL MOVIMIENTO NACIONAL POR LA ESPERANZA ES AFIN A MORENA, Y ES AHÍ DONDE SE FORMAN CUADROS QUE FORTALECEN AL PARTIDO POLITICO EN EL PODER, y son también gestores y supervisores de los programas sociales federales.

MARCHA INNECESARIA QUE ACABO EN ESCANDALO

COMO DIRIA MI MADRE, PARA VERGÜENZA NO GANA UNO, y esto fue lo que paso en la marcha innecesaria que realizaron simpatizantes e integrantes del partido morena, este recorrido lo hicieron con el supuesto pretexto de apoyo al PRESIDENTE DELA REPUBLICA ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, algo que ya no era necesario por la sencilla razón de que ya no está en campaña, COMO DICTA EL DICHO, NO ME AYUDES COMPADRE”.

DICEN LOS ENTERADOS QUE A ESE MITIN LOS QUE CONVOCARON FUERON LOS DE UN FRENTE POLITICO DE RECIENTE CREACION Y OTROS DICEN QUE FUE MORENA LOS QUE INVITARON A DICHA MARCHA, lo que si es cierto y está en los videos es que: fue una vergüenza para los verdaderos morenos lo que paso ahí, fue una mala imagen ante la sociedad que está pendiente de este NUEVO GOBIERNO MORENISTA, ya que todos los asistentes llámese excandidatos y líderes de diferentes índoles, SE ENFRASCARON A GOLPES POR QUERER FIGURAR Y SER ESTRELLAS DE ESTE MOVIMIENTO AL QUE ASISTIERON SOLO EN UN AFAN PROTAGONICO.

SI LES PIDIERAMOS A LOS QUE IBAN GRITANDO NOMBRES DE QUIENES QUIEREN FIGURAR LA CREDENCIAL O SU AFILIACION AL PARTIDO DE MORENA, el cinco por ciento de los asistentes lo darían, los demás son simpatizantes, y son ellos los que ahora quieren y piden una disculpa de LEAL DORIA HACIA LALO GATAS.

PARA EL DELEGADO NACIONAL DE MORENA, RENATO MOLINA SERA UN DILEMA LIMAR ASPEREZAS ENTRE ESTOS ACTORES, porque dicen los enterados que RENATO YA DIO LINEA A VARIOS DE LOS QUE AHÍ ANDABAN, y es por eso que se sienten con las ganas y derecho de hacer y deshacer todo lo que sea necesario para escalar, pisando a los verdaderos morenos.

edie0327@hotmail.com

www.infotam.info