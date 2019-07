Tendencias

Oscar Contreras Nava

Llega Copetín a Tampico

La ex diputada y ex priista, Rosa Muela Morales, ahora distinguida integrante del gobierno de la 4T algo así como “la dimensión desconocida”, bueno pues ella misma le prestó el Salón Manglar al famoso payaso “Copetín” para que haga su triunfal presentación ante los priistas y ex priistas que buscan brincar de tan sólo un salto a la filas de MORENA en Tamaulipas.

El famoso payaso, muy querido por todos los oportunistas del priismo tamaulipeco, vuelve al escenario más renovado que nunca y ahora lo hará presentando sus nuevos chistes, dimes y diretes, así como las habladurías que le gusta decir de sus mayores y en especial lo volveremos a ver despotricando todos rumores que ya circulan por la Red.

Pues bien, nos informan que Copetín ya tiene confirmada la asistencia de los priistas chapulines quienes van dispuestos a soltar jugosas aportaciones con tal de seguir vigentes en el escenario político, porque lo de ellos es estar dentro de la nómina que sea y por lo tanto estar vigentes en la política.

Esta presentación es formalmente una Asamblea Informativa Regional donde Copetín dará a conocer su próximo objetivo y en especial los pasos que dará para llegar a la dirigencia nacional de MORENA. Este evento está programado para iniciar a las 18:00 horas y si a usted le interesa asistir no lo haga, si así es, no lo haga porque pudiera tener una mala noche debido a toda la cizaña que escuchará y esto le causará náuseas y hasta mareos.

Y es que Copetín viene remixterizado después de que el Consejo Político Nacional de MORENA lo había expulsado y ahora como si fuera un perro con rabia, soltará babas para todos lados por lo que le hicieron tratando de sacarlo de la jugada y eso ya lo verán.

Es importante destacar que Copetín busca integrar al Circo de Morena a los más famosos priistas que sepultaron al terminaron al PRI de Tamaulipas y si logran entrar a las filas de MORENA es seguro que acabaran también con esta organización política.

Pero bueno, aquellos que conocen a Copetín nos aseguran que el único payaso que hace llorar de risa a los morenistas, ya no trae el mismo punch con los alcaldes como Adrián Oseguera Kerinon a quien lo obligó a traicionar a MORENA y pasarse a las filas del Partido del Trabajo, ya que nunca le cumplió su capricho de llevar a su amigo Marco Cortés a la candidatura a la diputación local.

Es por esto que ahora el alcalde ex morenista Oseguera Kernion no quiere saber nada de él, ya sabe muy bien que en un descuido le puede robar la sonrisa con otra propuesta de varios millones de pesos y por supuesto nunca cumplirle. ¿Qué les parece?

Punto final. Inició la canícula que son los 40 días más calientes del año y con esto, el aumento a los recibos por consumo de energía eléctrica por lo que la CFE mantendrá electrocutados a los usuarios, debido a que en este bimestre tendrán que pagar entre un 100 y hasta un 400 por ciento más por este concepto.

Claro que los comercios, restaurantes, consultorios médicos, tiendas de ropa y zapaterías han bajado el uso de los aires acondicionados por el alto costo que tiene mantenerlos prendidos todo el día y ahora han pasado a usar abanicos que desde luego no gastan tanta energía.

Pero esto mismo no sucede en Tabasco donde el ombligo de AMLO está enterrado y para mantenerlo fresco y sin gota de sudor, su gobierno les ha concedido la tarifa más baja del mercado y esto es inconcebible que suceda, pero como “él todo poderoso” tiene otros datos, pues ni quien le gane. Ni más ni menos.

