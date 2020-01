            < Llega el voto electrónico en elecciones 2020

PRESENCIA

ANA LUISA GARCÍA G.

1.- El voto electrónico ya está aquí, tendrá su primera presentación el 7 de junio de este año en los comicios de Hidalgo y Coahuila, donde ambos estados elegirán gobernador, además de diputados locales y alcaldes. Se trata de un programa piloto que funcionará en un número reducido de casillas que permitirá observar aciertos y detectar un eventual problema y así mejorar el procedimiento tecnológico o confirmar su eficiencia. Es posible que en 2021 el INE pueda extender este mecanismo en una muestra más amplia de estados para ir mejorando su eficiencia.

El procedimiento es el siguiente, antes de comenzar la votación, la urna emite un acta de apertura, donde consta que todas las opciones tienen <cero votos>, y será cuando las personas acudan a votar que las boletas electrónicas se activen, ya sea a través de un código de barras, de una clave o de un dispositivo electrónico. Los ciudadanos podrán emitir su sufragio a través de una pantalla táctil y confirmarlo, además de ofrecerle la oportunidad de estar “acuerdo” o en “desacuerdo”, es decir lo aprueba o lo rechaza.

Luego la boleta le emitirá un testigo impreso. El cual se queda resguardado en una urna transparente. Al final de la jornada, la boleta electrónica generará una papeleta con los resultados, la cual será firmada por quienes fungen como funcionarios de casilla y por representantes de los partidos políticos acreditados.

Este ejercicio busca darle certeza a la ciudadanía de la eficiencia de contar con un voto electrónico.

2.- Acabamos de ver a través de los medios de comunicación la implementación en la Cd. de México de una nueva forma de vida sin las bolsas plásticas a las que hemos proporcionado los más variados usos. En Tamaulipas también está por entrar esta política pública, tan necesaria como urgente. Pero el problema es más complejo, porque hay que cambiar muchos hábitos, sustituir artículos de plástico que hasta ahora nos habían hecho la vida más cómoda, al comerciante y al consumidor.

Tendrá un impacto económico negativo para quienes su empresa era fabricar bolsas, platos, vasos y cubiertos desechables, tendederos y prensadores de ropa. Pero también hay otro sector que se verá beneficiado en algunos estados, como Tamaulipas o Yucatán que incluso fueron exportadores de ixtle, empleado en la manufactura de sogas, cepillos y brochas para usos industriales y domésticos, también aprovechado como relleno de tapicería, o para elaboración de tapetes, costales, morrales, todos ellos fueron desplazados por las fibras artificiales.

La medida de cancelas las bolsas plásticas no soluciona el problema, hay artículos que por su importancia no podrán desaparecer (los cepillos dentales, ya los hay con mango de madera con cerdas plásticas) y son difíciles de sustituir. Otros tendrán que ser reemplazados de forma paulatina, para el caso, quienes utilizan artículos plásticos desechables serán emplazados a buscar otra manera de prestar sus servicios y lo habrán de cumplir, porque esto ya no se puede posponer por más tiempo.

En fin es una tarea inaplazable que no será fácil de cumplir, pero tendrá que hacerse con todas las inconveniencias del caso.

3.- En temas domésticos le comento que el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca subió a su cuenta de twitter fotografías que testimonian su primer recorrido de este año a las <Estaciones Tam> que operan en las carreteras para dar tranquilidad y seguridad a quienes transitan por las vías federales.

Estas instalaciones recién inauguradas antes del periodo vacacional, operan en la carretera Cd. Victoria-Reynosa- Matamoros, ahí el mandatario estatal conoció de viva voz de los elementos de seguridad las atenciones brindadas a paseantes locales y turismo que nos visitó.

ASI ANDAN LOS PARTIDOS POLÍTICOS.- Edgardo Melhem Salinas, Presidente del Comité Directivo Estatal del PRI inició con optimismo el 2020 haciendo un recorrido por diferentes municipios, es buena señal que no se esperara a la reactivación usual, es decir a partir del Día de Reyes. El viernes 3 partió de Río Bravo ahí inició su saludo de Año Nuevo con sus paisanos compañeros de partido, el sábado hizo lo propio en Nuevo Laredo, este domingo estuvo en Victoria.

El PRI de Tamaulipas empezó el año con el refrendo de filiación de 60 mil militantes, ese es el capital político con el que sentará las bases en el nuevo proyecto de partido que empezará a reconstruirse para enfrentar los comicios del año próximo.

EL PRD NO QUITA EL DEDO DEL RENGLÓN.- El Partido del Sol Azteca está empeñado en demostrar que la figura de los <servidores de la nación> que gestionan becas y pensiones de gobierno federal son actos de proselitismo a favor del partido Morena y en ese propósito presentarán nuevos recursos legales ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

POSIBLE ALIANZA PAN-PMC.- Por lo que respecta al PAN en la sede nacional trabajan desde ahora en la elaboración de una propuesta con el Partido Movimiento Ciudadano para ir en alianza en los comicios del año próximo, y es que estamos a ocho meses de que empiece oficialmente el proceso electoral 2020-2021 y desde ahora se requiere comenzar a construir un proyecto de oposición, definir posturas que enarbolarán sus grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados.

Porque es igualmente importante tanto ganar, como ir juntos en el ejercicio parlamentario. El PAN es el partido que menos alianzas ha celebrado en los últimos tiempos, pero hoy están en juego 14 gubernaturas y la renovación de la Cámara baja y celebrar coaliciones pueden hacer la diferencia.

UAT Y EL REGRESO A CLASES.- Esta semana tendrá lugar el periodo de inscripciones en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, trámite que podrán realizar en línea y evitarse acudir a los bancos. Los alumnos de nuevo ingresos tienen que acudir a la facultad o unidad académica en la que se darán de alta, para que esta le genere la ficha de pago.

Mientras que los estudiantes del segundo período en adelante, podrán realizar su reinscripción en el módulo http://www.academico.uat.edu.mx/ UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS

El lunes 13 de enero iniciarán las clases en todos los planteles universitarios, pero a partir de esta semana las actividades administrativas estarán en marcha, es tradición partir la rosca de reyes, el mensaje de salutación entre los funcionarios administrativos y el mensaje de bienvenida a los alumnos tendrá que ser en el arranque escolar, con los buenos deseos de Año Nuevo y los propios de la autoridad universitaria a la base estudiantil.