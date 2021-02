Tendencias

Llega Rivera a COMAPA Victoria y la caja fuerte tiembla

Cuando le preguntaron al tabasqueño Andrés Manuel López Obrador en su show de «La Mañanera» si el caso del desafuero del gobernador Francisco Garcia Cabeza de Vaca era una venganza política y de inmediato contestó con una de sus frases más trilladas que por supuesto nadie le cree: «La venganza no es mi fuerte» y de pronto recordamos a Rosario Robles, quien está detenida por el capricho de su majestad presidencial.

El Fiscal Alejandro Gertz Manero contestó igual que su Jefe Máximo y repitió que no es una venganza política, porque el proceso de desafuero se hará con transparencia y los diputados de todos los partidos tendrán acceso a todo el procedimiento. No pues si, hablan de que habrá claridad y el desafuero será público, pero no es un caso político.

¿Qué les parece? Bueno ese tabasqueño hablador y mentiroso piensa que le vamos creer, pues no y para prueba un botón:

Resulta que una semana antes de que se realice la votación, el 28 de mayo, los diputados federales deberán emitir un dictamen que definirá si procede o no quitarle el fuero al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, pero su caso no tiene nada de político, asegura AMLO, el dictador de Macuspana.

¿Cómo la ven? Pero bueno, esperamos que tenga bien medido el efecto que tendrá el caso Cabeza porque si no lo controla y se le sale de las manos, el gobernador de Tamaulipas será el próximo candidato del PAN a la presidencia de la República gracias a toda la difusión que López Obrador le ha hecho.

Por lo pronto, el mandatario tamaulipeco tendrá 60 días antes de que llegue el momento crucial para conocer el resultado del dictamen, pero mientras tanto podrá defenderse mediáticamente y transparentar quién es realmente el tabasqueño, descubrirlo ante los mexicanos, ya que no es tan tan tan honesto que digamos.

Es necesario que alguien lo enfrenten y lo detenga, porque vivir en el Palacio Nacional lo está deschavetando y no es nada bueno para el país. Desde luego que se debe revisar las relaciones que el gobierno del estado mantiene con el gobierno federal y tratar de bloquear su show de La Mañanera, que afecta la salud mental de los mexicanos.

Cambiando de tema. Mientras el gobernador Francisco Garcia Cabeza de Vaca se defiende de las pedradas que le mandan del centro del país, su prima Pilar Gómez, la alcaldesa sustituta de Xico, sigue dando de que hablar porque ahora presentó a uno más de los trogloditas presupuestario que vivió en él pasado pero eso a Pily le importa muy poco y quiere que la vuelva millonaria en los pocos días que aún le quedan.

La gran ventaja de que llegue Gustavo Rivera a la COMAPA Victoria es que esta será la tercera ocasión y que ya sabe lo que tiene que hacer para desviar recursos, de manera limpia y transparente, así como hacer transferencias del dinero diario que ingresa a las cajas de esta dependencia, pero sin dejar huellas.

En pocas palabras, festejamos que Pilar Gómez no haya batallado tanto para encontrar una persona tan ad hoc para ese cargo. Su perfil cumple con el de los otros prianista que traicionaron a Geño y estan con Acción Nacional y como no tienen principios ni moral, van a realizar un trabajo limpio y transparente para seguir saqueando las finanzas de Victoria. Enhorabuena buena y muchas felicidades… adelante no pierdan el tiempo que hay mucho por llevar.

De salida. El presidente municipal de Tampico, Chucho Nader, no lo pensó dos veces y salió a defender al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y señaló: «en Tampico y con los tampiqueños, el mandatario estatal ha cumplido a través de una serie de acciones que han generado bienestar y desarrollo para toda la población por ello tendrá siempre todo nuestro apoyo”.

Siempre ha defendido y exigido lo que a los tamaulipecos les corresponde; y defender a su Estado es lo que cualquier gobernante con liderazgo debe hacer, y eso no debería incomodar a nadie”, expresó el Presidente municipal Chucho Nader al señalar que la solicitud de desafuero presentada por la Fiscalía General de la República en contra del ejecutivo estatal podría formar parte de una maniobra política de sus adversarios.

El alcalde porteño subrayó que en este momento no necesitamos confrontaciones, necesitamos colaboración e iniciativas para generar mejores condiciones de vida y desarrollo en todo el país y esto es muy cierto, por lo que Chucho Nader se une a los respaldos que el mandatario estatal ha tenido lo cual es resultado de los éxitos que ha tenido su gobierno. Ni más ni menos.

