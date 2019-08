DE PRIMERA…… LA DAMA DE LA NOTICIA

POR ARABELA GARCIA…….

LLEGAN FEDERICO FERNANDEZ Y RAQUEL GONZALEZ; SE DAN YA LOS CAMBIOS EN LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Y CONTRALORIA.

DONDE ANDA AMERICO VILLARREAL!!!

YA NO SE ESCAPA NADIE, TODOS A PAGAR IMPUESTOS DICE AMLO.

PRI IMPARTE TALLER SOBRE MARKETING POLÍTICO.

A partir de este primero de agosto el ayuntamiento tiene nueva contralora, RAQUEL GONZALEZ MARTINEZ, quien fue nombrada en el décimo novena reunión, así como nuevo Secretario del Ayuntamiento, FEDERICO FERNANDEZ MORALES.

EFRAIN ENCINIA MARIN y NADIA ALVAREZ ESPINO, duraron en el cargo poco menos de un ano, seguramente los resultados no fueron los óptimos, de ahora en adelante el desempeño de la administración deberá ser mejor, así que FEDERICO FERNANDEZ, tiene una gran responsabilidad que es conciliar y sopesar todos los temas que vengan del presidente y con ello darle un nuevo giro, ojala también se pueda una mejor imagen al trabajo del alcalde; reconsiderar lo que se hizo.

El problema del poder es que los políticos se vuelven, ciegos, sordos y mudos, como la canción de GLORIA TREVI; el primero porque no ven lo que sucede aunque les digan que las cosas no van bien, sordos porque solo se encierran en su razón y mudos porque les conviene quedarse callados, pero también hay que recordar que el poder no es para siempre y aunque quizá no toda la culpa sea de EFRAIN ENCINIA, si tiene que ver que el valor de la humildad deja más resultados que el de la soberbia y si se han caído castillos, ciudades enteras y demás, que no se caiga un puestecito de estos a cualquiera.

Los rumores iniciales apuntaban a que el Secretario del Ayuntamiento que sustituyera a ENCINA MARIN, fuera ALEJANDRO CISNEROS, pero dados los lazos de sangre entre el alcalde y el, se optó por el notario público, pero seguro que quien moverá los hilos en dicha Secretaria será el primo.

Por el bien y la imagen de ALEJANDRO CISNEROS, será mejor que las cosas las maneje a control remoto porque de lo contrario se convertiría en el primo incomodo del alcalde para muchos.

El alcalde requiere gente de otro nivel, que tengan experiencia, que estén preparados, que le entiendan a la política, que sepan negociar, que entiendan como hacer alianzas para que lo lleven a otro nivel y dejen de verse como administración de pueblo y no de frontera como debe ser.

Matamoros está destinado y siempre lo ha estado a ser el semillero de la política, sin embargo en los últimos tiempos su nivel ha decaído y al final los que sufrimos somos todos los habitantes que vivimos aquí y que le apostamos a seguir aquí.

Echar las campanas al vuelo, en el tema de muchos millones de dinero para obras, que ha anunciado el alcalde no es conveniente para la administración ya que quienes no se ven beneficiados en el caso de que los millones fueran reales, sentirán resentimiento y coraje, dado el gran abandono en el que se encuentran más del 80 por ciento de las colonias, tan solo en los servicios básicos, – porque los otros si tuvieron la suerte o en base a que se seleccione la ayuda – serán las reacciones.

Muchos atañen a BALTAZAR HINOJOSA OCHOA, que es la mano que mueve la cuna con el alcalde, sin embargo, si esto pasara estaría peligrando bastante fuerte el futuro de MARIO LOPEZ, pero la realidad es que muchos de los amigos de ambos que han sido beneficiados por el alcalde se debe a que fueron compañeros durante la administración del mismo HINOJOSA OCHOA, algunos ya eran amigos del alcalde y reforzaron sus lazos y otros quizá los hizo durante este trienio, el resto son meras especulaciones.

Una cosa es que MARIO LOPEZ lo pretenda imitar y otra que el mismo exalcalde matamorenses maneje tras bambalinas los destinos de la ciudad, que si así fuera le comento que las cosas para el alcalde en turno andarían mejor ya que si algo tuvo BALTAZAR durante su administración fue hacer las cosas lo mejor que pudo.

El que anda bastante perdido es el senador tamaulipeco AMERICO VILLARREAL, quien por lo menos durante las elecciones poco se le vio haciendo talacha para los candidatos de MORENA y después de las mismas tampoco da señales de vida, lo cierto es que Tamaulipas no es cualquier estado, aquí se cocinan bastante fuerte los temas políticos y todo indica que el gobernador del estado a todos los supo despachar contentos, con decirle que hasta se encuentra entre los 300 mejores del mundo, que tal.

Las cosas cambian todos los días, para muchos cuesta trabajo que el país pasa por una transformación y que muchas de las decisiones que toma el Presidente del país tienen que ver con locuras, sin embargo el acostumbrarse a ver los actos de corrupción, el dejar pasar en muchos temas se había vuelto costumbre, de tal forma que hoy cuesta trabajo reconocer que hay ciertos tiros de AMLO que son bien acertados y uno de estos podría ser la fuga de impuestos y el destino de estos y lo que pretende hacer.

Según datos del nuevo gobierno entre 2007 y 2018 los Gobiernos del panista FELIPE CALDERON (2006-2012) y del priista ENRIQUE PENA NIETO (2012- 2018) condonaron 400 mil 902 millones de pesos de impuestos a más de 153 mil contribuyentes.

Las principales condonaciones de impuestos de los últimos sexenios fueron autorizadas por el Congreso de la Unión, en artículos transitorios de las leyes anuales de ingresos, aunque la decisión final de a quién conceder el beneficio fue del SAT.

En este nuevo gobierno ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, dijo que enviara al Congreso de la Unión, una iniciativa de reforma al artículo 28 de la Constitución para quitar el derecho a la condonación de impuestos.

Se va a terminar con privilegios fiscales, hacer valer la ley, recalco, en la letra y el espíritu.

Aseguro que lo que ha ocurrido en otros sexenios con las condonaciones equivale a un huachicol, pero de cuello blanco, que tal así o más explícito.

En el PRI, se ponen las pilas y empiezan con una serie de actividades, entre ellas para este viernes se tiene contemplado un taller denominado Marketing Político, el cual está enfocado al quehacer que se lleva a cabo en los institutos políticos, está contemplado con denominación abierta y cuando estos talleres cuesten en el mercado más de tres mil pesos aquí lo puede tomar totalmente gratis, así que este es un beneficio social.

La cita es el próximo 2 de agosto en las instalaciones del PRI, de 5 a 7 de la tarde con media horas antes de llegada para el registro, este taller es impartido por DAVID FRANCO MITRE.

