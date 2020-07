LETRAS PROHIBIDAS

¿Llegarán hasta Egidio?

Clemente Zapata M.

Otro Ex está en la mira/

de la justicia estatal;/

al PRI le puede ir mal/

aunque todavía respira…

Escándalo de “factureras”/

ya es del dominio público;/

se pasó de pobre a rico/

con acciones chapuceras…

No es un secreto, y a nadie sorprende ya, saber que el gobierno priista de EGIDIO TORRE CANTÚ (2011-2016) fue uno de los más voraces de que se tenga memoria en Tamaulipas.

EGIDIO nunca debió ser Gobernador, a no ser por el asesinato del candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), RODOLFO TORRE CANTÚ, que por ser su hermano el Partido tomó la decisión de heredarle la candidatura.

Tras dejar el poder, en los pasillos de la política tamaulipeca, se rumoraba que había una especie de “pacto de caballeros”, para que EGIDIO no “fuera molestado” por el Gobierno entrante.

Dichos rumores se diluyeron, tras el anuncio de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción en Tamaulipas, donde aceptaba la existencia (en noviembre del 2019) de una larga investigación de por lo menos un año.

La carpeta 143/2018, demostraba que el Gobierno de los vientos del cambio comenzaba a remover los polvos de aquellos fétidos lodos de corrupción que capitaneó EGIDIO, con su pandilla.

La Unidad de Inteligencia Financiera y Económica en la entidad, a cargo de RAÚL RAMÍREZ CASTAÑEDA, tiene un grueso expediente donde se expone que entre los años 2012 a 2016 se constituyeron 52 empresas denominadas “fantasmas”.

También se “filtró” que con ayuda de un mismo notario (que reservaron el nombre), esas empresas “fantasmas” eran en realidad “factureras profesionales”; la razón de su existencia era succionar dinero público, ¡sangrar las arcas, pues!

Según la investigación, las factureras “chuparon” recursos por el orden de los dos mil millones de pesos y quienes operaron esta triangulación y/o blanqueo de recursos ocupaban importantes cargos en la Administración estatal de EGIDIO TORRE CANTÚ.

Según las indagatorias el exsecretario de Finanzas, el ex director de Pagos y el ex subsecretario de Egresos, aparecen en la lista de beneficiarios de los recursos sustraídos por el orden de los 600 millones de pesos; destaca que hay al menos un centenar de ex funcionarios en la mira.

El 22 de junio pasado (2020), se anunciaba que el otrora poderoso ex secretario de Finanzas, JORGE ÁBREGO ADAME, era considerado prófugo de la justicia.

Apenas ayer (06/07/2020), se ventilaba que CRISTOBAL ROSALES, aquel poderoso ex subsecretario de Egresos (conocido como el “poder tras el trono” en Finanzas) era también considerado prófugo desde hace dos años.

La noticia sobre el descarado robo que realizaron a las arcas tamaulipecas no es nada nuevo. Lo nuevo y realmente interesante es saber si los imputados van a cargar con todas las pulgas.

Es decir si los señalados demostrarán su lealtad a su exjefe EGIDIO TORRE CANTÚ o presentarán pruebas de que toda la maniobra chapucera para sangran las arcas tamaulipecas contó con la “bendición” y complicidad del ex gobernador…

¿Hasta dónde toparán las investigaciones…? ¿Llegaría EGIDIO a la cárcel para ser el tercer Gobernador consecutivo emanado del PRI que cae…? Muchas dudas; las respuestas ya vienen… Pendientes…

~~SECRETO A VOCES.- Al Partido Revolucionario Institucional en Tamaulipas le llueve sobre mojado… Guste o no, se acepte o no, la investigación que el Gobierno de Tamaulipas hace de las empresas “fantasmas” conocidas como factureras le va a pegar otra vez al tricolor… Ya de por sí arrastran el descrédito que les causa tener a TOMÁS YÁRRINGTON y EUGENIO HERNÁNDEZ encerrados por chapuceros, según las autoridades, que ahora con este nuevo escándalo nadie sabe qué será del PRI… En una de esas el tricolor termina de rémora de Acción Nacional o el Movimiento de Regeneración Nacional para sobrevivir… ¡Ay ojón!

RUMORES, RUMORES, RUMORES.- El expediente 143/2018, es el primer caso en la entidad que recibe trato judicial por operaciones simuladas a través de empresas factureras… Pero los nombres que hasta el momento se han ventilado como los autores intelectuales y materiales de este delito no son todos… Suave y gradualmente comenzarán a deslizarse más y más nombres que cimbrarán a un grupo político capitalino, que vendrá de más a menos; lo van a desinflar… son rumores, rumores, rumores…

~~CONSOLIDA UAT ESTRATEGIAS.- El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, JOSÉ SUÁREZ FERNÁNDEZ, reconoció que durante el 2019 se fortalecieron las estrategias de internacionalización, a través de la movilidad estudiantil, la colaboración académica y las estancias docentes. Destacó el Rector que en la UAT se trabaja para asegurar una educación basada en la cooperación, el acceso a las redes del conocimiento universal y el mercado de empleabilidad global.

~~LOS ENTRETELONES~~

++CUENTAN QUE… Apenas el ex diputado local por el Distrito 14, en Ciudad Victoria, CARLOS MORRIS TORRE, acababa de levantar la mano, la semana pasada, para competir por la Alcaldía, pero con eso de la investigación a las factureras que tuvieron un gran florecimiento cuando su tío, EGIDIO TORRE, fue Gobernador, pues las cosas cambian… ¡Órale!

++CUENTAN QUE… Si el caso EMILIO LOZOYA AUSTÍN ya había “acalambrado” a los priistas en el estado, ahora con el tema de las factureras que la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica de la entidad dio a conocer, los priistas prefieren dormir la siesta hasta que todo esto pase… ¡Sacarrácatelas!

++CUENTAN QUE… El alcalde de Victoria, XICOTÉNCATL GONZÁLEZ URESTI, seguirá con su plan de echar lodo a todos los actores políticos que desean disputarle el cargo desde el centro neurálgico del Partido Acción Nacional… El plan es exhibir a todos y tratar de bajarlos a su estatura, pues XICO sabe que él ya no puede crecer… ¡Qué-o-g-t!

