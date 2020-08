LAS AGENDAS

Lloverá trabajo para abogados, muchos dichos pocas pruebas

Por Leticia Santoyo

Agenda política: Rechaza el gobernador de Tamaulipas acusaciones de Lozoya. El ex director de Pemex, Emilio Lozoya se ha ido “grande” en sus declaraciones al dar a conocer muchos nombres de políticos presuntamente relacionados en actos de corrupción, en donde se involucra al Gobernador de Tamaulipas, pero la reacción de los implicados no se ha hecho esperar y amagan con demandar al ex funcionario federal por daño moral.

Si, el Francisco García Cabeza de Vaca, no solo rechazó las acusaciones también afirmó que abrirá su defensa legal, pese a que no hay pruebas, solo dichos en la desesperación de un ex servidor que está “hasta el cuello” y se sigue hundiendo. También amenazaron son demandar a Lozoya el Partido Acción Nacional como Partido, los ex candidatos a la Presidencia de la República José Antonio Meade y Ricardo Anaya y algunos de los señalados directamente en la distribución de varios millones de pesos.

Lo curioso es que en México las filtraciones siempre sorprenden a la autoridad, nadie las de a conocer porque afecta el proceso y es ilegal, pero siempre salen a la luz este tipo de información que definitivamente es música para los oídos en los medios de comunicación, detractores políticos en pleno proceso electoral, entre otros actores que se benefician de la información.

Lo bueno, es que en medio de tanto desempleo e inactividad laboral, los abogados agarrarán chamba, pues se mantendrán ocupados por unos días en la defensa legal de todos los ofendidos moralmente e implicados, sean o no ciertas las declaraciones de Lozoya Austin.

Agenda de medios: Alcaldes contradicen medidas en reapertura de playas y ríos. “Pues que dijo mi mama que siempre no”, los alcaldes de San Fernando y de Padilla rechazaron acatar la apertura de playas y ríos tal como lo propuso el Comité de Salud Estatal, porque no hay condiciones para controlar, vigilar y evitar los contagios en estos lugares turísticos y de esparcimiento. La paya Carbonera, simplemente permanecerá cerrada y en lo que corresponde a los ríos dentro del municipio de Padilla simplemente se limitará el acceso…no niños, no adultos mayores, no bebidas, con horario restringido, etc.

Las autoridades del municipio encontraron la justificación precisa e idónea para mantener cerrada la playa en La Carbonera “cerrada por reparaciones”, nadie sabe que repararán pero es una forma también de no entrar en controversia política por el desacato.

En la playa de La Pesca, ubicado en el municipio de Soto La Marina, que siempre si recibirán el apoyo de Protección Civil para controlar el acceso y se dictaron ya las medidas para los paseantes: solo mil 500 personas, horario de 6:00 a 18:00 no bebidas, además del uso de cubre bocas “donde sea necesario”.

Agenda ciudadana: Dos millones de personas viven en zonas inundables. Cinco municipios de Tamaulipas concentran las dos terceras partes de personas en situación de vulnerabilidad al vivir en zonas inundables y que generalmente son afectadas ante fenómenos meteorológicos, es decir, cada vez que llueve tienen que encender una vela a todos los santos para que eviten perder sus pertenencias.

Los municipios identificados con el mayor número de asentamientos irregulares y en situación de riesgo por inundaciones son Reynosa, Matamoros, Tampico, Madero y Altamira, ahí habita el 59 por ciento de la población en estado de vulnerabilidad. En total son 2 millones de personas en estas condiciones, el problema es la falta de atención y solución, pues además que pocas políticas públicas se toman en esta materia, tampoco existe rigidez para evitar los asentamientos irregulares, es más, en periodos electorales, los líderes vividores toman más fuerza.

