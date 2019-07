T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

LO INSENSATO: ROMO PUDO MAS QUE URZÚA, POBRE AMLO.

QUIEN REALMENTE, ha dejado atónitos en grado superlativo a empresarios, estrategas políticos y a funcionarios públicos del Gobierno Federal, “es el jovenazo”, jefe de la Oficina del Presidente, me refiero al periodista MARIO ALFONSO ROMO, porque éste, es quien, aseguran, tuvo que ver con las sorprendentes e inesperadas salidas del gabinete gubernamental, primero del director del IMSS en el país y enseguida, la del ahora ex secretario de Hacienda CARLOS URZÚA, porque recordemos que el mismo Urzúa, en su carta de despedida, fue muy claro al acusar de manera tajante y sin cortapisas a Romo, por haber incurrido en “patentes conflictos de interés”, lo que por obviedad, nos hace pensar qué, el Presidente de la República, está inclinando su balanza política” hacia “el flagelo de la influencia”, porque es del dominio público que, “Romo, es quien ha recomendado o impuesto a funcionarios que, carecen notablemente de lo que es la Hacienda Pública.

Y SI ESTO ES ASI, pueden tener la certeza de que, el mandatario mexicano, prácticamente, está en manos de un habilidoso muchacho que, ha salido extremadamente cuerdo, sabio o “más largo que ancho”, para lograr convencer al Presidente AMLO, respecto sus propósitos políticos, al menos eso es lo que se vislumbra en el argot político mexicano, cuyo detalle, ya ha venido causado “enorme revuelo político”, pero además “extremo desaliento” entre destacados empresarios industriales de Monterrey y de otras regiones de la geografía nacional, cuestión por la que, “este temazo se antoja mega internaste” y por consiguiente, no dudo que, “sobre la marcha seguiremos viendo” otras amargas decisiones del gabinete, en las que, sin duda, como principal antagonista, aparezca el periodista Mario Alfonso Romo.

LO PRESUNTAMENTE, consumando por Mario Alfonso Romo, está dejando “una huella imborrable de poder” en el ámbito político nacional, lo que naturalmente, “nos lleva al dicho” que puntualiza y acierta que, “siempre puede más el poder de la influencia y de mercado” que las cosas buenas que se proyecten para un pueblo o una sociedad como la nuestra, digo esto, porque si Mario Alfonso Romo, fue quien desbancó al director del IMSS y al Secretario de Hacienda, eso nos lleva a la conclusión de que, AMLO, lamentablemente, “ya está en manos de un joven crótalo de triple filo”. Y sino “pal baile vanos”.

EN ESTE ESQUEMA político, al que hago referencia, por su importancia y en mi punto de vista, se reflejan dos cosas que son de marcado interés informativo: La primera es que, atarás del ultra-influyente “Jefe de la oficina del Presidente” Mario Alfonso Romo, puedan estar o deben estar, “políticos de siete suelas” o sea muchos a los que ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, acusó públicamente de saqueadores y corruptos. Pues recuérdese que, “en política todo es posible” y por esta razón no se descarta tal posibilidad..

PORQUE, al paso de los años, hemos visto en el escenario político a “peligrosos catanes de recordó”. A los que, “siempre le acusó de uno y mil delitos”, pero nunca se le hizo nada en el marco jurídico o (judicial), que es precisamente lo que ha venido sucediendo en este gobierno “de la cuarta transformación”, cuyo slogan, ya muchos lo consideran de “cuarta deformación”, porque son más “las malas decisiones” que se vienen ejerciendo en esta nueva administración que, “las buenas decisiones” para el contexto nacional ciudadano y decirles esto, nos estar en contra del nuevo Gobierno, sino más bien, es estar viendo con neutralidad e imparcialidad, lo que para desgracia de los mexicanos, viene desarrollando el Gobierno Obradorista.

Y DECIRLES ESTO, no es porque creamos o consideremos que “los pasados gobiernos Neoliberales “hayan sido mejores que el actual de AMLO” no, eso no podremos decirlo, porque “hubo muchos errores” de partes de los gandayas ex mandatarios y eso, por supuesto que, “es un secreto a voces” en toda la geografía nacional. Y “por eso, estamos como estamos” como reza la canción de que, “nunca progresamos”. Pero lo insensato de este escabroso tema, lo que a mi juicio, “causa tristeza” es que el nuevo gobierno de AMLO, a pesar de que él dijo “obraría contra los corruptos”, no lo está haciendo, cuya cuestión, repito, es de lamentarse. Porque simplemente hay muchos líderes sindicales y “políticos de muy alta envergadura” que, se fueron ultra-cuajados de dinero público, cuyos recursos “los están disfrutan sus anchas” y lo inconcebible e imperdonable en esto, es que, “no ha habido una decisión de “MANO DURA CONTRA” contra los delincuentes de cuello blanco, eso es evidente. Y lo peor, es que a esos amantes de lo ajeno del pasado “no se les ha tocado, “ni con el pétalo de una flor” y “ni se les tocara”. Y sino pues “el tiempo es el que os dará la razón”.

Y PARA FINALIZAR, es importante comentar que Mario Alfonso Romo, contra lo que se diga, es el “más influyente” ante ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR. Y si esto, está en ese tenor, tengan la plena certeza de que, todo aquel servidor público que, no sea de agrado o del interés del jovenazo “Jefe de la Oficina del Presidente”, tendrá que salir del gabinete. Porque Romo, quiere y desea tener a quienes convengan, porque repito, atarás de él, puede haber toros muchos intereses políticos que, “ven por lo suyo” y no por el interés de la nación y de los mexicanos y por ende, sobre la marcha irán saliendo otras muchas cosas sorprendentes más, como a las que aquí hacemos referencia.

Por hoy es todo y hasta mañana.

Para sugerencias y puntos de vista en general al email:

[email protected]