EL FRANCOTIRADOR

Por Óscar Jiménez

¿LO OPERARON?

¿Por qué se dijo que El Truco estaba enfermo?

Eso corrió como reguero de pólvora por ahí del 24 de septiembre de este año.

Pero desde la misma secretaría general de gobierno César Verástegui lo desmintió.

Sin embargo insisten en producir el trascendido de que hasta estaba enfermo y que hasta fue operado. ¿Sí estuvo enfermo? ¿Fue operado, de qué?

Ahora sí ¡que alguien me explique! Porque ya no entendí nada y no hay dato oficial de este trascendido.

Pero mientras eso pasa con El Truco, les digo que el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca sigue recibiendo buenas calificaciones por su trabajo al frente del gobierno de Tamaulipas.

La empresa encuestadora Arias Consultores lo instala como uno de los 5 gobernadores con mejores calificaciones en el mes de septiembre de 2019.

Primero va Sinaloa con 61.8 %, después Yucatán con el 60.2 % y le sigue en tercer lugar Tamaulipas con el 53.8 % para concluir con Hidalgo y su 52.9 % y Tabasco con el 45.9 %.

Y los peores gobernadores son: en el lugar número 28 se ubica el Estado de México con el 16.1 %; el 29 es para Nuevo León con 13.0 %; el 30 es para Veracruz con el 12.1 %; en el 31 va Michoacán con el 10.0 % y finalmente en el 32 se instala Morelos con el 8.7 %.

De este modo Francisco García Cabeza de Vaca sigue firme en la buena consideración ciudadana, y en septiembre fue el tercer gobernador con mejores calificaciones en México.

Todo de acuerdo a la empresa Arias Consultores que mes tras mes hace un sondeo ciudadano sobre los trabajos de los gobernadores en el país.

Bien por Francisco García Cabeza de Vaca que en septiembre salió más fortalecido por la unidad que en torno a su gubernatura hicieron los ciudadanos tamaulipecos en general y los sectores productivos ante los embates sin sentido de los senadores de MORENA.

Pasando a otras cosas, les cuento que en Nuevo Laredo el regidor de MORENA Juan Manuel Flores Perales sigue con su Programa Gratuito de Corrección de Deformidades Faciales.

Juan Manuel Flores es médico de profesión y tiene como especialidad la cirugía Maxilofacial y desde esa posición personal se ha dedicado a ayudar a quien lo necesita.

Les cuento. Desde 1994 el Dr. Juan Manuel Flores ha llevado a cabo en Nuevo Laredo este programa como un compromiso personal que hizo consigo mismo después de que concluyera su especialidad médica.

Hasta el momento, a través de este programa de corrección de deformidades faciales que funciona con recursos suyos, ha hecho más de 200 procedimientos quirúrgicos gratuitos.

Hay que decir que el regidor morenista neolaredense no se ha perdido en los colores partidistas y trabaja institucionalmente en conjunto con el alcalde panista Enrique Rivas Cuellar desde las comisiones de Cabildo que le tocó representar.

Promete seguir con su programa social mientras esté en activo como médico, y en su quehacer de regidor seguirá trabajando como aliado institucional del presidente municipal de Nuevo Laredo en los temas que le interesa a la ciudadanía.

MAQUIAVELITO

…El gobierno de MORENA en la Ciudad de México utilizó a funcionarios públicos como “carne de cañón” al formar con ellos Los Cinturones de Paz que fueron agredidos por manifestantes este 02 de octubre.

Fracasó esa estrategia y también se fue al cesto de la basura lo dicho por el presidente de México Andrés Manuel López Obrador de que les diría a los abuelos y papás que les dieran un zape a sus hijos que hicieran destrozos en las calles.

No quieren asumir la responsabilidad de aplicar la fuerza del estado cuando grupos sociales violan la ley usando la violencia.

¡Sólo quieren administrar el dinero a través de tarjetas y regalarlas, pero no desean aplicar la ley a los infractores!

osjinuf@gmail.com