CORRESPONDENCIA

Lo que el aire a Juárez…

Por José Luis Castillo

La serie de protestas orquestadas por el ex diputado local pedro Luis Ramírez Perales, desde el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, en contra del delegado estatal Fernando López Gómez, simplemente no rindieron frutos a pesar de que en varios de los Municipios se orquestaron movimientos en su contra y a pesar de todo, el sigue al frente de esa institución.

Pedro Luis Ramírez, esta acostumbrado al negocio, al dinero y amasar fortunas a costa del poder, es acusado de vender plazas al mejor postor y no es uno ni dos los movimientos, que ha hecho en complicidad con los ex funcionarios de la Delegación local quienes están bajo investigación por parte de la contraloría y la misma federación.

Pedro Luis Ramírez, le hizo lo que el airea Juárez al Delegado, Fernando López Gómez, simplemente nada, y mire que a pesar de su berrinche y treta de “trabajar” bajo protesta-¿apoco si trabajan?-las cosas siguen en marcha en la delegación local y se va quien deba, los que queden deben ponerse a trabajar a pesar de que el Cirujano Gastón Silva, asegure malos manejos por parte de los directivos y refiera la falta de medicinas e insumos.

A su estilo porril, lo médicos refieren que no hay negociación que lo que quieren es una destitución, pero y ¿apoco ellos desconocen las componendas que su líder hace en las áreas de recursos humanos en donde entra en negociación para logar bases de médicos y enfermeras a las que envía a otros municipios y después regresan a esta capital sin problema alguno ya con todas la garantizas laborales en la bolsa?

Digo porque en la cúpula sindical del IMSS, no desconocen cómo y quienes siguen en esta lista de beneficios sindicales y bases para unos cuantos, que o son compromisos del director de la clínica Victoria o del mismo líder sindical incluyendo a los negocios que ya están en vía de liquidación económica y mire que no son menos de 80 mil pesos los que se piden de acuerdo a la base que se oferte.

Uno de los que encabezaron las pasadas protestas dice que se ven afectados por la falta de recurso humano y que tienen una sobre carga laboral, pero y ¿apoco él no sabe cómo se las gasta Pedro Luis Ramírez, en eso de hacer movimientos y trafiques de documentación de solicitantes de trabajo de un municipio a otro?, claro en complicidad con los que ya se han ido.

Reitero, las protestas que se realizaron a nivel estatal en contra del delegado estatal del IMSS, no rindieron fruto y es sólo una manera de “lavarse las manos” y desde ahora Pedro Luis, quiere salvar su pellejo ante una embestida del Gobierno Federal que está enterado de lo que hace el ex diputado local y heredero de su esposa Beda Leticia Gerardo Hernández.

2.-Se llevaron hasta la feria, si, los legisladores encabezados por Glafis Mendiola Salinas, se fueron hasta con el mecate, dejaron en quiebra al Congreso Local, no dejaron nada y mire que poco o nada se ha dicho sobre el tema pero la verdad es que se terminaron el recurso y más con el bono de 150 mil y 200 mil pesillos que se echaron a la bolsa la mayor parte de los ex legisladores, no todos, aclaro, por lo menos tres le dejaron los sobres a Glafiro, en su escritorio.

Por cierto que y en lo que nada se ha dicho sobre el tema es de la suspensión de préstamos por parte del IPSSSET, que ha dado mucho de qué hablar en las últimas fechas y más porque mantiene al Congreso Local en la Congeladora en materia de Créditos a los trabajadores, de cualquier tipo debido a que dicen que durante algunos añitos el poder legislativo si descuenta a los trabajadores este concepto, pero no hace las aportaciones a este Instituto.

Hay que decirlo el IPSSSET, de Leonel Salinas Martínez, mantiene suspendidos todo tipo de créditos a los trabajadores del Congreso estatal incluso mantiene algunos de ellos en trámite o validación dice, aunque la realidad es que están suspendidos aunque se sabe que aplica algunos a discrecionalidad, pero insisto, los que se fueron no pagaron las aportaciones y de eso hay constancia.

Mi correo joseluis_castillogtz@hotmail.com