Por Guadalupe E. González

LO QUE PEDIMOS ES QUE LA FEDERACIÓN, NO DESCUIDE A TAMAULIPAS: GOBERNADOR

A PESAR de que Tamaulipas, es uno de los estados que más recursos aporta a la Federación, el Gobierno de la República, de manera irresponsable e inexplicable, ha recortado el presupuesto a esta entidad, generando con ello, “un lamentable agravio a las familias tamaulipecas”, las que, de Ipso facto o (de hecho) se han manifestado inconformes e indignadas, porque el Gobierno de la mal llamada “Cuarta Trasformación”, lejos de obrar con sensatez y buenos deseos de apoyo y servicio a los estados y municipios, ha venido actuando “al estilo monarquía”, a pesar de que la obligación ineludible de la instancia federal, es la de delegar responsabilidades y entregar los justos presupuestos a los estados, para que estos, por obviedad, los hagan llegar a los municipios y finalmente a las familias. Pero desgraciadamente, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ha rechazado de manera terminante, hacer llegar este beneficio a los núcleos poblacionales de nuestra entidad tamaulipeca.

PARA ELLO, durante su estancia aquí en Reynosa, el Gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, hizo un justo llamado al Gobierno Federal, “PARA QUE NO DESCUIDE A TAMAULIPAS”, al considerar que los recortes presupuestales, afectan enormidades, porque los más de 3 mil 200 millones de pesos erradicados al estado, por lo que se contempla, en el escenario tamaulipeco, impedirá que estos, sean derramados en obras de infraestructura urbana y rural y para bienestar de las familias de los diversos estratos sociales, cuya postura del “monarca López Obrador”, está dejando sin este beneficio, a miles o millones de familias, las que, han dejado de percibir los apoyos que se les tenían asignados de manera mensual y bimestral. Pero desgraciadamente, por obra y gracia de la Federación, el Estado, “ya no se cuenta con esos recursos”.

EL GOBERNADOR Cabeza De Vaca, fue tajante al señalar que, esos millonarios recursos erradicados por el Gobierno Federal a nuestro estado, eran destinados a obras que cada año se programan, para hacer más carreteras y darle mantenimiento a las que tenemos en Tamaulipas, las que obviamente, se deben conservar en buenas condiciones, para que en las mismas, haya óptimo tránsito vehicular. Y por ello, debe entenderse también que, “Tamaulipas, es una estado generador de comercios e industria”. Y por tal motivo, me parece absurdo que, “lo hecho por el gobiernó monárquico de AMLO”, es un garrafal error, el que por lógica, nos lleva a pensar que, “hoy en el Gobierno de la República, se está obrando contra los mismos pueblos del país”, pues al menos, en el marco de los hechos, eso es lo que se vislumbra.

LO IDEAL en este escenario, sería que el gobierno federal, aporte una parte similar a la que, la administración estatal invierte, porque el Gobernador García Cabeza de Vaca, aseguró que si hay recursos. Y por esta razón, demandó que, “Si nosotros metemos un peso, que la federación ponga otro” porque recursos si tienen, entonces lo que no queremos ver es que, “vaya haber subejercicios este año”, por parte de la federación y que, por ello, “nos hayan limitado esos recursos”.

E INCLUSO, el Gobernador insistió que dichos recursos no necesariamente tiene que ejercerlos el gobierno del estado, sino que se apliquen directamente en obras para la entidad. Eso sería lo propositivo y vaya que en esto, el mandatario de Tamaulipas, está en la justa dimensión, porque no está reclamando los recursos para que su gobierno los maneje o disponga de los mismos, no, al contrario que la federación los haga llegar de manera directa, a las obras prioritarias que le hacen mucha falta a Tamaulipas. Y en este tenor el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, está obligado a responder con hechos, sobre si tiene o no buenos deseos, para que los tamaulipecos, contemos con más obras de infraestructura carretera, detalle que habremos de ver sobre la marcha.

EL EJECUTIVO Estatal, Francisco García Cabeza de Vaca, insistió que, “lo que pedimos es que, la Federación no descuide a Tamaulipas”, porque subrayó enfático que, nuestro estado, “cuenta con un fuerte potencial, que está creciendo” y por ello, no podremos permitir que por decisiones a nivel nacional, se descuide a uno de los estados más productivos, el que por encima de lo que se pueda decir, está dando valiosos resultados y por cuyo motivo, “Tamaulipas, hoy en día, es reconocido a nivel mundial”.

Y POR ESTE esencial motivo, el mandatario tamaulipeco, remarcó sin tapujos, ni cortapisas que, “no debe relajarse la inversión federal, en el tema de seguridad”, porque este tema, es prioritario para los tamaulipecos, destacando Cabeza de Vaca que, “el combate a delitos fedérales, es responsabilidad de la Federación”, aludiendo sin embargo que, “mi gobierno no va a titubear”, al contrario, va a seguir enfrentando este grave flagelo, coadyuvando para ello, con la instancia federal, para mantener un frontal combate a los grupos delincuenciales. Porque debe entenderse que, los delitos del ámbito federal que, son los que están en disputa, son los que deben irse erradicando y por esta razón “el Gobierno de la Republica, este problema, “no deberá dejarlo a la deriva”, precisamente, porque es responsabilidad federal, acotó.

PARA CONCLUIR, del gobernante tamaulipeco, García Cabeza de Vaca, hizo un llamado para que cada nivel de autoridad, “asuma su responsabilidad en materia de seguridad” Y por esta causa, los recursos federales, dijo, también son importantes y por este detalle, “la hacienda pública federal, no debe recortar el presupuesto a Tamaulipas. Pero en fin veremos que podrá decir el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, sobre este justo reclamo, que respetuosamente hace el mandatario estatal, para bien de las familias tamaulipecas.

