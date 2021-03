LÓPEZ GATELL Y EL ESTÚPIDO CANTO DE LAS SIRENAS

Hipódromo Político

Por Carlos G. Cortés García

López Gatell ya se refiere a los medios de comunicación con la misma narrativa que lo hace su jefe.

Juez federal suspendió la reforma eléctrica impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador

Trabajo conjunto del Gobierno de Tamaulipas y las Mesas de Seguridad, han dado buenos resultados: Gobernador.

Salgado Macedonio: ¿Encuestas cuchareadas?

Dice el AMLO que ya tiene sucesor: ¿Estrategia Mediática?

¿Será verdad o fingida la persecución contra los Beltrones? ¿O tiene como objetivo allanarle el camino a Alfonso Durazo en Sonora?

Este miércoles, el responsable, o irresponsable, de la estrategia del combate a la pandemia del COVID en México, Hugo López-Gatell Ramírez, estando en cuarentena por haberse contagiado de este padecimiento, salió a dar una vuelta por la colonia Condesa, de la Ciudad de México, acompañado de su pareja.

Hasta ahí, pues no parece nada anormal. Alguien se lo encontró y le tomó un par de fotos cuando salía de una cevichería. Hasta ahí tampoco nada anormal.

Lo anormal fue que, en la nocturna desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, mismo lugar desde donde el presidente Andrés Manuel López Obrador emite su púlpito mañanero. Y desde su participación virtual, López-Gatell Ramírez se descoció contra la prensa y nos dijo, porque yo me considero, por supuesto, parte de la prensa mexicana, hasta del huevo y la gallina, mimetizándose con la narrativa presidencial contra los medios.

Todo ello ocurría mientras México sumaba más de 192.000 muertes por coronavirus, los que hace un año anunciaba que no ocurriría y que, en un escenario terrible y complicado, México tendría entre seis mil y ocho mil fallecimientos.

Las “inquietas cámaras ciudadanas” captaron a Hugo López-Gatell sin cubrebocas en uno de los parques más concurridos de la ciudad, en la colonia Condesa. Y a lo mejor no hubiera pasado a mayores si no fuera porque las recomendaciones en el uso del cubrebocas el mismo López-Gattel las había dado él mismo. Y en su participación en la conferencia de prensa nocturna el funcionario federal advertía que, a pesar de estar completamente recuperado, “seguía siendo contagioso”.

¿Por qué entonces, si tenía la capacidad de contagiar, salió a dar un paseo por una de las zonas más concurridas de la capital mexicana y por momentos sin el cubrebocas que él mismo ha recomendado así como “quedarse en casa”?

El mensaje que el responsable de la estrategia federal de combate a la pandemia es terrible, para un país que ronde los 200 mil muertos por contagios, cuando, reitero, el ofrecimiento del propio López-Gatell es que no pasaríamos los ocho mil, además de una terrible crisis económica que se ha desatado a partir de la crisis sanitaria.

Y por si fuera poco, el técnico venido a político se descoció contra la prensa, reitero, replicando la narrativa presidencial de desprecio y rencor contra los medios de comunicación. Nos acusó de que en lugar de ser “una prensa que se acerca a la población, a decirle la información que le puede ser útil”, nuestras informaciones están “basadas en el morbo, chisme, en la intriga, en la especulación”.

Además de que en algunos casos los medios “tienen agendas políticas, agendas de grupos de interés, sobre todo de algunos grupos de interés económico, que han sufrido pérdida de privilegios” bajo el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Y arremetió con fuerza cuando aseguró que los medios sólo buscan “notoriedad por razones de lucro, para incrementar las tarifas de publicidad y “otras fuentes de ingresos”, sin especificar cuáles.

También nos acusó de estar muy enojados ante la “perdida de privilegios en la etapa de la 4T”; nos señaló de tener un bajo nivel en calidad técnica y periodística; y pidió subir “el nivel”, aunque no tengo en este momento ya la esperanza de que esto suceda. Y claro, le echó flores y más flores al gobierno federal, y por supuesto a su jefe, Andrés Manuel López Obrador.

Me parece que este señor “subsecretario” ya perdió la vertical. Y la perdió porque no tiene ni idea de lo que dice, porque mientras él no cumple con su trabajo, 200 mil muertos lo certifican, se siente con la “autoridad moral” de hablar de periodismo profesional, de acusar a los medios de especuladores, de intrigosos, de chismosos y de morbosos.

Y como se le puede llamar a un funcionario de primerísimo nivel que ha venido mintiendo reiteradamente, un día si y al otro también, hablando, señalando, acusando y excusándose por los pésimos resultados que ha entregado al pueblo de México al cual se debe.

Pero más grave es que López-Gatell ha conseguido engatusar a su jefe, con un lenguaje equivocado, con una posición con respecto a la pandemia que no concuerda con la realidad. López-Gatell dejó de ser necesario desde hace varios meses al ejecutivo federal, cuando las cifras empezaron a salirse de control y cuando la pandemia tomó dimensiones terribles por su equivocada y obstinada estrategia.

Y claro, Hugo López-Gatell ha escuchado el canto de las sirenas que le susurran muy quedito al oído, que ni Monreal, ni Ebrard, ni nadie más que él, será el candidato de MORENA a la Presidencia de la República, y él Hugo, lleno de una estúpida soberbia, ya se le creyó.

Y a tal grado el canto de las sirenas ha convencido a López-Gatell que los desencuentros con el Canciller, Marcelo Ebrard, con el Coordinador de MORENA en el Senado, Ricardo Monreal, y hasta con el Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, cada vez son más frecuentes y suben de tono. ¿A quién apoyará el presidente?

1. Aunque Usted no lo crea, un juez federal suspendió la reforma eléctrica impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. El responsable de esta acción judicial fue el Juez Segundo de Distrito en materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones de la Ciudad de México, quien ordenó mantener suspendidas todas las consecuencias derivadas del Decreto por el que se reformó la Ley de la Industria Eléctrica, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de marzo pasado, precisando que aunque el amparo fue solicitado por la empresa Parque Solar Orejana, y quien participa en el mercado eléctrico mayorista, la suspensión debe tener efectos generales pues de lo contrario se estaría dando ventajas competitivas a la quejosa.

“La suspensión de los actos reclamados también tienen como finalidad asegurar la eficacia de una sentencia de amparo, impidiendo que la ejecución de aquéllos se materialice de tal manera que se vuelva imposible, en caso de obtener una sentencia favorable, volver las cosas al estado que guardaban antes de la emisión del acto reclamado”.

Esta consecuencia, la suspensión beneficiará tanto a la quejosa como a todos los participantes del mercado eléctrico mayorista y los particulares que desarrollan alguna actividad regulada en el sector eléctrico o que están en trámites para ingresar a dicho sector, así como a los que se ubican en el régimen transitorio de la Ley de la Industria Eléctrica antes de la reforma.

El juzgador fijó como fecha para realizar la audiencia constitucional el 27 de abril próximo y el 18 de marzo decidirá si mantendrá o no la suspensión de manera definitiva.

2. Al presidir la reunión plenaria de la Mesa de Seguridad y Justicia de Victoria, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca reconoció que gracias al trabajo conjunto entre el Gobierno de Tamaulipas y las Mesas de Seguridad y Justicia, la entidad ha logrado disminuir los delitos de alto impacto, ubicándose entre los 7 estados del país con menor incidencia delictiva, de acuerdo al Sistema Nacional de Seguridad Pública.

“Hoy en día siéntanse orgullosos, somos ejemplo nacional, toda vez que nos ha permitido mantener una comunicación y coordinación con las autoridades directamente relacionadas con los temas de Seguridad Pública y Procuración de Justicia. Tamaulipas y Victoria no son la excepción”, dijo el mandatario.

3. Que Félix Salgado Macedonio “haya ganado nuevamente la encuesta para ser el candidato de MORENA al Gobierno de Guerrero”, no se la traga nadie. Y más allá de que las marchas feministas del pasado 8 de marzo hayan dado o no resultado, para desmoronar el capricho de mantener a Salgado Macedonio como el abanderado de los marrones hacia la titularidad del ejecutivo de Guerrero, lo cierto es que quien manda en MORENA está obsesionado con colocar al senador con licencia como abanderado de su partido. ¿Pues que le debe el uno al otro? ¿O que le sabrá el otro al uno? Esa pregunta sólo ellos la podrán responder, pero, de que hay mano negra hay mano negra, pues no se entiende que el otro abanderado, fuerte, y hermano de la secretaria de la Función Pública, Pablo Sandoval Ballesteros, haya renunciado a participar en la nueva encuesta “como por arte de magia”.

Y más allá de las encuestas “cuchareadas” a favor de Félix Salgado Macedonio, por como están haciendo las cosas, el escenario se complica para MORENA ante esta decisión autoritaria, a pesar de tener abiertas en su contra tres sendas carpetas de investigación por violación, más otros presuntos casos que se rumora existen, de mujeres que fueron violentadas, por este personaje que hoy quieren meter con calzador al Palacio de Gobierno.

4. Esta mañana de jueves, el presidente sorprendió a muchos, que no a todos, al anunciar que “ya tiene su sucesor” para el 2024. ¿Sí? ¿Será? ¿Enserio? Eso huele a estrategia mediática, como cuando en 2005, y ante la pregunta de si le gustaría participar en la elección presidencial de 2006, López Obrador, entonces Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, respondía “Lo que diga mi dedito” y su dedito decía que no. Entonces, lo más prudente, políticamente hablando, es no adelantar vísperas, porque ese es el estilo de López Obrador y si, en una de esas viera la oportunidad de repetir, ¿Usted cree que la dejaría ir? ¿Se imagina Usted la mañanera, vespertina y nocturna por doce años? Yo, honestamente no. 5. ¿Y la persecución contra los Beltrones? ¿Actuada o de verdad? Lo sabremos pronto, aunque una de las posibilidades puede ser “convencer a ambos personajes -Manlio y su hija Sylvana- de no ser un obstáculo para el triunfo de su pupilo Alfonso Durazo Montaño. ¿Coincide conmigo? Ya veremos. 6. Lo esperamos mañana jueves, a partir de las 8:00 de la mañana, en nuestro sitio en Facebook: https://www.facebook.com/DLRMexico

