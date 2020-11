LOPEZ OBRADOR ES UN PRESIDENTE CHILLON: KEMCHS

[email protected]

Con 40 años de experiencia, Arturo KEMCHS Dávila, que ha sido considerado a nivel nacional e internacional entre los mejores caricaturistas del mundo, como lo incluyó la revista norteamericana Witty World y Rius –Eduardo del Río– que lo registra en su libro sobre los 50 mejores caricaturistas de la historia de México, sin tapujos ni rodeos dijo en entrevista con El Universal sobre la imágen del Presidente Andrés Manuel López Obrador, que nunca le había tocado “un presidente tan chillón”.

Autor de 35 libros, cuyos dibujos se los han publicado en incontables medios y ganador en seis ocasiones del Premio Nacional de Periodismo; sus trabajos se los publican en diarios como El Universal, Ovaciones, Unomásuno, Novedades, El Gráfico y la revista Siempre. dijo ser del grupo de periodistas que están en contra de que en las mañaneras esté utilizando al medio, que podría ser uno de los más importantes o la tribuna más importante de éste país, diciendo que tal o cual periodista, “me dijo, me insultó y me está engañando”, y no es cierto.

Kemchs, nacido en el Distrito Federal, el que además de haber sido presidente de la Sociedad Mexicana de Caricaturistas y director del Museo de la Caricatura en la Ciudad de México, apuntó que nunca le había tocado un presidente que chillara tanto, por eso “nunca me río lo estoy viendo. ¿Qué quería ? ….¿que si está trabajando mal lo felicitemos ?. “El trae mucho problema personal, no se porque quiere que todo se le alabe, porque cree él que es un ser perfecto, que es un político perfecto, pero no lo es”, remarcó Kemchs.

A pregunta expresa el caricaturista editor de las publicaciones Lapiztola, Lapiztola Latinoamericana, Verde, Chocarreros y Humoris Causa, además de ser el creador de la Fundación Arte Down México, A.C., en octubre del 2010, reveló que cuando le entró a la cobertura de la pandemia del Covid-19.

Comenzó con chistes blancos y hasta crueles, pero al darse cuenta de la gravedad de la enfermedad y del mal manejo que las autoridades daban para atender la emergencia sanitaria, enfocó su trabajo a contribuír y sensibilizar a las personas para que no bajen la guardia, para que usen el cubrebocas, mantengan el constante lavado de mano y guarden la sana distancia.

Luego admitió que en los 40 años que lleva ejerciendo éste oficio, dijo que nunca había visto que a un presidente se le atacara tanto, pero aclaró que esto se debe al alcance mediático actual, ya que hay más medios y las redes sociales juegan un papel importante, “pero nunca me había tocado un presidente tan chillón”, al ser cuestionado sobre el papel que ejerce López Obrador en las conferencias matutinas, al señalar a quienes lo critican.

A Arturo Kemchs le interesó tanto el tema de las consecuencias inmediatas de la pandemia del COVID-19 que decidió escribir un libro, para el que juntó 175 cartones, pero rescató los que tenían que ver con algún funcionario o alguna situación del momento, pero los descartó y se quedó con 120 de los que finalmente puso los que le gustaban más, alrededor de 100.

De colofón dijo no haber tenido ningún problema con ninguno de los presidentes desde López Portillo. Eran hasta cínicos los políticos, porque en muchas ocasiones coleccionaban las caricaturas, más que ofenderse o molestarse, en algunas ocasiones los coleccionaban, reiteró. Hoy podemos decir que AMLO es el presidente más dibujado, porque somos más caricaturistas, hay más medios, por las redes sociales.

Por cierto a la Arquidiócesis Primada de México como que no le gustó que el Senado de la República haya aprobado el dictamen que regula el uso de la marihuana y sus derivados en el país, incluído el uso lúdico o recreativo. En su editorial Desde la Fe señaló que es “preocupante” despenalizar el auto cultivo y uso personal de la droga.

Insisten en que una cosa es su aplicación médica, enfocada al bien de la salud humana y otra muy distinta su permisividad en el ámbito social, debido a que afecta la personalidad y la conducta de los individuos.

Aseguran que ésta iniciativa es la puerta de entrada para drogas más peligrosas y adictivas con graves incidencias en la degradación del tejido social. La Arquidiócesis recordó que en el 2015 la Universidad Pontificia de México realizó un foro sobre la marihuana en el que se concluyeron cinco puntos:

Nadie puede afirmar que las drogas no causan problemas de salud o adicción, las víctimas inmediatas son los adolescentes y los jóvenes, muchas veces de manera irreversible, las medidas prohibicionistas no han dado los resultados esperados debido a la alta corrupción que provoca el comercio ilegal.

Nos enteramos que las profesoras e investigadoras de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dra. Sofía Alvarado Reyna y la Dra.Gloria Sandoval Flores, inventaron un proceso para obtener celulosa a partir de la cáscara de plantas como la cebolla, ajo y echalote, con propiedades para la fabricación de papel.

El invento de las universitarias quienes están adscritas en la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa-Aztlán de la UAT, obtuvo recientemente el Titulo de Patente Número 375368 por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

En base a la propuesta presentada, la patente se denomina : Proceso de obtención de celulosa a partir de la cáscara de las plantas de la familia de las

Amaryllidacea (tales como ajo blanco, ajo morado, echalote, cebolla blanca, cebolla morada, puerro, cebolleta, etc.).

Las investigadoras describen la importancia de trabajar en éste proyecto, ante la necesidad de crear fuentes alternativas para la producción de celulosa.

“Los árboles son la principal fuente de celulosa para la fabricación de diversos productos entre ellos el papel. Con el desarrollo de la patente se muestran los resultados de la obtención de celulosa a partir de la hoja o cáscara de las plantas de la familia de las Amaryllidaceae”, apuntaron.

Por cierto los gobernadores de la Alianza Federalizada firmaron en Guadalajara la controversia constitucional que se presentará ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por la desaparición de 109 fideicomisos que el gobierno centralista del presidente Andrés Manuel López Obrador realizo y está afectando a la sociedad y a los beneficiarios de los mismos.

De igual manera los mandatarios aliancistas informaron que lanzaron la plataforma México Investment Board, con la que buscan atraer inversiones extranjeras a sus estados y promover el desarrollo económico regional y nacional.

