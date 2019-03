Gaceta.

Por: Raúl Terrazas Barraza.

López Obrador irá a cuna del sindicalismo petrolero.

Los directivos de la Refinería de PEMEX ubicada en Madero, deben de prepararse para ese fin de semana, porque está en agenda la visita del presidente de la República Andrés López Obrador, para recorrerla y hablar de la inversión que su gobierno invertirá para que opere de nuevo y de resultados.

Está claro que la refinería tiene graves deficiencias y, aunque cientos de personas trabajan allí, reconfiguración tras reconfiguración que se le ha hecho, se quedaron cortas, ya que, según el delegado del Gobierno Federal, José Ramón Gómez Leal faltan muchos elementos para que opere de forma normal.

En su visita a Madero, el titular del Gobierno Federal expondrá además el Programa de Bienestar Social de su administración.

El sur de la entidad será la segunda región visitada por el presidente de México, ya que, estuvo en Reynosa hace unas semanas.

Acudió a la zona conurbada cuando era presidente electo, casi en las últimas semanas de aquello que se llamó la gira del agradecimiento, porque los ciudadanos votaron en forma mayoritaria por él para que al fin llegara a despachar en el Palacio Nacional, como titular del Poder Ejecutivo.

Respecto al porqué los directivos de la Refinería deben de prepararse, muy sencillo, tienen que aguantar vara, porque habrá muchas acusaciones sobre la inoperatividad de la planta, derivada de la cada vez más deficiente infraestructura, a grado tal que, los recursos que se invierten en el personal que a hace funcionar no se recuperan porque la producción que genera es poca.

Con el presidente de la República, acudirá la Secretaria de Energía, Rocío Nahle García, encargada de revisar con lupa todos los datos sobre PEMEX y definir como le entrará el Gobierno lópezobradorista para rescatar plantas como la Refinería de Madero, que se supone debería ser una de las fortalezas de PEMEX y no una carga para el presupuesto, como lo señalan algunas versiones surgidas en los últimos meses.

Debe tomarse en cuenta que, además de la Refinería Francisco I. Madero, tiene dos caras, una la productiva y la otra la sindical.

En esta última, fue durante mucho tiempo la cuna de los liderazgos del Sindicato Petrolero que traspasaron las fronteras de lo laboral y se expendieron a la política.

De allí salían candidatos a Legisladores Federales, presidentes municipales, diputados local y desde luego síndicos y regidores.

Hasta llegó a decirse en Madero se cocinaron candidaturas para gobiernos de varias entidades del país, pero, no existen documentos no voces que lo avalen, de forma simple, siempre si dijo que los aspirantes a las candidaturas de la región Noroeste y del Golfo, tenían que darse una vuelta por Madero, para no tener problemas en sus campañas proselitistas.

Los petroleros de la zona conurbada, deberán de preparase para tomar con madurez las palabras que puedan existir sobre los liderazgos sindicales y políticos que allí existieron y cuyo modelo están en vías de ser eliminado, dado que, la Administración Federal, traen entre manos fincar responsabilidades penales al exsenador Carlos Romero Deschamps, por la estela de corrupción que hay en torno al liderazgo que ejerce en el sindicato de petrolero, motivo por el que, se le ignora de los eventos de la industria petrolera.

La visita de López Obrador al sur de la entidad y en concreto a la Refinería de Madero, dejará muchas lecturas que deben leerse en silencio, en voz baja y en voz alta, porque el respaldo del Gobierno Federal por más de cinco mil millones de pesos para hacer operable la planta, generará una dinámica económica de buen nivel, pero, bajo otro tipo de condiciones, porque los de siempre ya no podrán vender ni una lata de pintura.

Los otros.

En su visita a Nuevo Laredo, el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, José Andrés Suárez Fernández, tomó protesta el nuevo director de la Facultad de Comercio, René Adrián Salinas Salinas, en un evento al que acudió el alcalde, Enrique Rivas Cuéllar y la directora de la Facultad de Enfermería de aquella frontera ciudad, doctora Nohemí Alarcón Luna.

Es una institución más de la Universidad que renueva la directiva, bajo el rectorado del ingeniero Suárez Fernández situación que permite aseverar que cada cambio que se realiza en función de la conclusión de los períodos, fortalece a la comunidad universitaria y da consistencia a la idea del Rector, para mejorar la calidad educativa y entregar a la comunidad profesionistas preparados y entrenados para hacer un gran papel la sociedad.

A esta alturas del proceso electoral local, que se realiza para renovar las diputación del Congreso del Estado, la determinación del INE para señalar que puede atraerlo, está de sobra, entre otras cosas, porque los Consejeros y funcionarios del IETAM tienen el conocimiento, la capacidad y la experiencia necesarias para que las elecciones sean de alta credibilidad, sin sobresaltos y quizá hasta de gran participación, porque la lucha entre los tres partidos que tienen más adeptos será interesante.

En función de ello, es que, la Presidenta del IETAM, Consejera María de los Ángeles Quintero Rentería, hizo ver que, con el inicio del proceso por parte de las autoridades estatales, el INE ya no puede atraer el proceso, por tanto, corresponde al IETAM hacer el trabajo, porque, aquello que hará el INE es, en base a una resolución emitida por su Consejo Nacional, dar a conocer los criterios para que haya equidad en la elección de los diputados locales, cosa que hará en todas las entidades que tienen votaciones locales este mes de junio, no solo en Tamaulipas.

Además, pensar en que, los Consejeros Nacional andarán por estas tierras para ver que las cosas funcionen de manera adecuada conforme a la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, como que no será lo de ellos, ya que, tienen más cosas que hacer allá, como defender su chamba para las elecciones federales venidera, en especial el asunto del presupuesto.

Además, como dijo el Cochiloco en la película de El Infierno, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, en esto de las elecciones, porque cada cuál debe hacerse cargo de la tarea que tiene asignada en función de las leyes que les corresponde aplicar.

Sonó extraño, muy extraño que se hablar de la intromisión del INE en las elecciones locales de Tamaulipas, cuándo ellos mismos acaban de respaldar a la consejera Quintero Rentería para que se mantenga al frente del proceso electoral, en el entendido de que, cualquier de los que pretendían quedarse en su lugar, no dieron el kilo.