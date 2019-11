T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

LÓPEZ OBRADOR, SE PREOCUPA MAS POR EVO MORALES Y NO POR SU PUEBLO……..!

ALGO INÉDITO para la historia Política mexicana, es que, el Presidente de la República Lic. Andrés Manuel López Obrador, mostró mayor interés por mandar a militares a Bolivia y traer a nuestro país y proteger de sus enemigos “al dictador boliviano” EVO MORALES, ex Presidente de muy baja reputación política, de quien, ya se habla en las redes sociales y en diversos países del mundo que, este señor, de origen indigna, como él se identifica, “es el titular de cuentas bancarias millonarias en Euros”, ¿Cómo la ven?…interesante….¿verdad?

Y MIENTRAS el mandatario mexicano, se preocupa más por su ex homólogo de Bolivia, aquí en nuestra querida República Mexicana, el Gobierno de la mal llamada “Cuarta Transformación”, continúa manteniendo “en jaque” a los Gobiernos estatales y municipales”, al negarles de manera rotunda, los recursos que, en un marco de justicia, son reclamados para el desarrollo de obras de infraestructura social, teniendo los alcaldes de todo el país, que obrar por presionar a la Federación, para que los recursos, “tengan que llegar a dónde hacen falta”.

Y SI BIEN es cierto que muchos gobiernos pasados obraron por “el saqueo de recursos públicos millonarios”, entonces que AMLO, primero que nada, ponga el ejemplo y obre en el marco de la ley, contra su antecesor ENRIQUE PEÑA NIETO, pero de eso, Andrés Manuel, “ya no ha dicho, ni media palaba”, surgiendo la interrogante: ¿será por algún compromiso contraído?, pues porque más podría ser, debido a que AMLO, está plenamente olvidado de este tan interesante tema, muy a pesar que el mismo López Obrador, en campaña acusaba a Peña Nieto, de “estar llevando al país al despeñadero”. ¿lo recuerdan?

INCLUSO el mismo López Obrador, de manera reiterada, acusó hasta el cansancio al ex marido “de la Gaviota” Enrique Peña, de ser “el principal antagonista del huachicoleo” en toda la geografía nacional. Y ser además, uno de los políticos mexicanos que en montos millonarios, “compraron plataformas petroleras” en aguas someras y profundas, junto a Vicente Fox, Felipe Calderón, Carlos Romero Deschamps y otros muchos políticos más, o es que, ¿acaso ya no se acuerda el Presidente, de esto que, en campaña él mismo denunció?. Cuyas denuncias, si AMLO las hizo de manera pública, fue porque tenía “los pelos de la burra en la mano”, pero repito y reitero que, ANDRÉS MANUEL de eso, “no ha vuelto a hablar ni una sola palabra”. Y por esta posición “de oídos sordos” de su parte, “deja un titipuchal de interrogantes” entre el pueblo mexicano.

AHORA BIEN, si AMLO se interesó por rescatar y proteger al ex mandatario boliviano EVO MORALES, sería importante que, el Presidente de México, sin cortapisa alguna, diga o explique las razones por las que obró en tal sentido. Y por supuesto, “saber qué beneficios traerían a México”, dedicar tiempo y salvar del problema al repudiado dictador de Bolivia. Porque analizando el escenario financiero mexicano, llegamos a la conclusión de que, el Ejecutivo Federal Andrés Manuel López Obrador, antes de actuar por ayudar a un cacique o dictador, tiene la ineludible obligación de, “atender las demandas ciudadanas”.

Y POR EJEMPLO, no afectar al sector salud, sector al que, este Gobierno de la Cuarta Transformación, “le retiró 800 millones de pesos que, estaban destinados como apoyo para la salud de familias humildes y en contra parte, el Presidente AMLO, de manera perversa y frívola, obró por abrir una oficina Presidencial para “el beisbol” su deporte favorito, destinando a la misma, un monto de 3 mil millones de pesos, por lo que, haber hecho eso, es obrar por insultar y ofender al pueblo mexicano, pueblo que tiene hambre, porque hoy, como nunca antes, México, desgraciadamente, cuenta con más de 60 millones de familias pobres y el 50 % de estas, están en incipiente pobreza extrema, ¿esto será justo?.

EL AÑO PASADO 2018, el pueblo mexicano votó por un cambio verdadero, como lo expresaba en campaña Andrés Manuel López Obrador, cambio que ahora, “tiene atónitas y preocupadas a la mayoría de las familias mexicanas”. Porque en un marco democrático AMLO fue electo, lo que a ciencia cierta causó enorme euforia política, entre la sociedad nacional, pero hoy que se visualizan escenas no gratas para el país, como el proyectar, ir hacia un sistema político socialista, eso ya empieza a causar inquietud y enorme polémica entre las gentes de los diverso estratos sociales, porque recuérdese que “el sol no se puede tapar con un dedo”, porque si antes de que finalice este sexenio, en el Senado y el Congreso de la Unión, se obra por aprobar “la reelección”, eso sin lugar a dudas, estaría llevando al país, a un régimen meramente socialista y no democrático.

EN FIN, las conjeturas sobre las actuaciones políticas del nuevo Gobierno Federal, lleva consigo conductas que, por obviedad, conducen a una cultura socialista, apuntándose que el socialismo como en Cuba, Bolivia y Venezuela, arrastran más pobreza y si esa es la idea de quien “tiene el sartén por el mango”, quien sabe que pueda sucederle a los mexicanos en el futuro político inmediato. Y si hoy, “los bolivianos echaron en corrida” a su Presidente EVO MORALES, quien sabe que le pueda deparar a México, en torno a su destino político futuro.

“CELEBRA DIF MUNICIPAL PROGRAMA DE MATRIMONIOS COLECTIVOS”

EL SISTEMA DIF Miguel Alemán, realizó este día, la entrega de actas correspondientes a “la Campaña de Matrimonios Colectivos”, contándose con la participación de 11 parejas que dieron realce a este tan importante evento, el que, naturalmente, fue encabezada por la Sra. Sandra Garza de López, Presidenta del DIF Municipal.

LA PRIMERA DAMA DE Miguel Alemán, en su mensaje puntualizó que este programa, es gracias a la iniciativa del DIF Tamaulipas que, preside la Presidente Estatal del organismo Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca, contando con el apoyo de las Oficialías del Registro Civil, quienes brindan en conjunto atención y asesoría jurídica, teniendo como fundamental objetivo, “fortalecer la familia, que es la piedra angular de la estructura social”, lográndose con esto, dar certidumbre a los miembros que la componen.

POR SU PARTE el Lic. Servando López Moreno, quien acudió como invitado especial y, en su carácter de Presidente Municipal de ciudad Miguel Alemán, puntualizó: Los Valores que nos inculcan en el hogar, son los que en gran medida determinan lo que somos capaces de lograr en un marco colectivo.

“PRESUPUESTO JUSTO Y DIGNO, EL RECLAMO DE LOS AGRICULTORES”

OTRO DE LOS incumplimientos del Gobierno de la Cuarta Transformación, es la desatención al campo, motivo por el que, los productores agrícolas de la región norte de Tamaulipas, en su segundo día, mantienen su plantón, allá en la Cámara de Diputados, que ésta semana, será cuando se defina, el complicado tema del presupuesto para el ejercicio fiscal 2020, detalle que mantiene con la atención debida a la gente del agro.

HAY QUE señalar que, productores de diversas organizaciones, que integran la Unión Agrícola Regional del Norte de Tamaulipas y el Consejo Estatal Agropecuario, se encuentran con justa razón “en pié de lucha para evitar el recorte” de los 20 mil millones, que representa el 30 % de lo que son los estímulos al campo mexicano.

DESDE HACE YA varias semanas, los agricultores han estado dialogando con legisladores federales, funcionarios de las secretarías de Agricultura y Hacienda, para que se reconsidere el tema del ríspido recorte presupuestal para el campo, cuya cuestión no debe prevalecer, porque la gente del AGRO NECESITA DE LOS APOYOS del Gobierno para hacer producir la tierra, como ocurre en los Estados Unidos, dónde el productor tiene el respaldo absoluto del gobierno norteamericano, pero en México, desgraciadamente, se piensa diferente.

APUNTAN que los recortes presupuestales, sin duda, vendrán a ser “un terrible zarpazo” al campo mexicano, con cuya cuestión, miles de pequeños y medianos agricultores, se verían afectados por el desplome de la balanza agropecuaria y sin temor a equivocarme, pondría en riesgo los avances que, conduzcan a las necesidades alimentarias en el territorio nacional.

DEBEMOS RECORDAR que México es parte y esencia en “el Tratado de Libre Comercio”, en el que, también participan los vecinos países es del norte, pero a la vez, hay otros acuerdos comerciales con territorios del Sudamérica y Europa, donde el sistema de subsidios al campo, es una tangible realidad.

“SESIONA EN TAMPICO, LA COMISIÓN DE PUERTOS DE LA CONAGO” .

LUEGO DE QUE la Comisión de Puertos y Litorales de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) efectuara en esta ciudad su reunión técnica, el Presidente Municipal Chucho Nader destacó la importancia de este tipo de eventos para el fortalecimiento y consolidación del desarrollo costero y portuario.

EL JEFE EDILICIO mencionó que la permanente participación de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante del Gobierno Federal en estas reuniones, permite construir acuerdos entre las entidades donde la actividad portuaria es palanca y motor de desarrollo con la propia Federación.

“PARA TAMAULIPAS y particularmente para Tampico es positivo participar en eventos de esta naturaleza dada la trascendencia de los acuerdos que aquí se toman y los mecanismos que se dan a conocer para asociar programas de desarrollo estatal con programas de desarrollo portuario que maneja el Gobierno Federal, lo cual abre ventanas de oportunidad para la gestión y obtención de recursos especiales”, dijo.

CHUCHO NADER resaltó que la actividad portuaria de Tampico y Altamira en el sur de Tamaulipas representa un pilar importante en el desarrollo económico de México y su posición geográfica le genera mayor dinamismo y competitividad en el comercio internacional, principalmente con Norte América y Europa.

LA REUNIÓN de la Comisión de Puertos y Litorales de la CONAGO, efectuada en el Centro de Convenciones Expo Tampico, fue coordinada por el Gobernador del Estado, Francisco García Cabeza de Vaca quien además preside la misma.

PROYECTAN REGULARIZAR PREDIOS CON ANTECEDENTE EJIDAL EN TAMAULIPAS

AL RESULTAR de vital importancia que las personas cuenten con certeza jurídica respecto a los predios que habitan, en el Congreso del Estado, se promovió una Iniciativa para que se implementen las acciones necesarias, a fin de que se lleve a cabo la regularización de los asentamientos humanos con antecedente ejidal.

LAS Y LOS DIPUTADOS de Acción Nacional, impulsaron un exhorto al Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS) a efecto de que en cumplimiento a sus atribuciones, contribuya en brindar mejores condiciones de vida a muchas familias tamaulipecas.

LA DIPUTADA Sara Roxana Gómez Pérez, manifestó que entre las atribuciones del INSUS, se encuentra la de ofrecer lotes cuyas características de ubicación y factibilidad de servicios, sean aptos para cubrir las necesidades de vivienda y evitar los asentamientos irregulares.

SEÑALÓ que también les corresponde establecer programas que impulsen acciones de regularización del suelo, en favor de personas de escasos recursos, en coordinación con las dependencias de la Administración Pública Federal, los Gobiernos locales y los Municipios.

GÓMEZ PÉREZ, resaltó que el derecho a la vivienda satisface la necesidad que tiene toda persona de tener un lugar adecuado resguardarse, además es una plataforma para su desenvolvimiento e influye en su progreso individual y colectivo.

LA ACCIÓN legislativa fue turnada para su estudio y dictamen a la Comisión de Justicia.

Por hoy es todo y hasta mañana.

Para sugerencias y puntos de vista en general al email:

lupeernesto@yahoo.com.mx