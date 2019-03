AGENDA POLÍTICA

Por: Juan Antonio Lerma

Los 100 días de AMLO

Un presidente sin candidatos

Xicoténcatl está de fiesta

Éxito total el torneo de pesca en Mante

Con la presentación de un video en el que dio a conocer los traslados, así como la nueva designación del lugar “muros de agua”, en honor a JOSÉ REVUELTAS, escritor y activista político que, preso en diferentes ocasiones, entre estas, en las Islas Marías, escribió precisamente la novela que lleva ese nombre, el presidente de la República, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR conmemoró este 11 de marzo los Primeros 100 días de su gobierno, donde confirmó el desalojo total del penal de las Islas Marías, cuyos internos ya fueron reubicados.

Se informó que la operación del traslado de reos inició el 8 de marzo y para su realización se usaron cuatro aeronaves de la Policía Federal, dos de la secretaría de Marina y dos más de la secretaría de Seguridad Pública federal, lo anterior se mostró en diversas imágenes del vídeo que presentó el mandatario nacional. Se usaron también seis autobuses, 11 camionetas y 18 patrullas.

Desde el pasado 18 de febrero, el presidente LÓPEZ OBRADOR anunció el cierre de las Islas Marías, cuyo objetivo es convertir lo que antes fue una especie de penal en un centro cultural y medioambiental, para el turismo popular, principalmente de jóvenes y niños.

De tal manera que este lunes fue día de concentración en Palacio Nacional, donde el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR había convocado a integrantes de su administración federal a un Informe con motivo de sus Primeros 100 días al frente de la Presidencia de la República Mexicana.

Funcionarios de la Suprema Corte, gobernadores, senadores, diputados federales, altos mandos del ejército y de la marina, funcionarios federales, empresarios poderosos y demás invitados especiales se hicieron presentes en la ceremonia de los Primeros 100 días.

Hay que destacar que desde el pasado 1 de diciembre, cuando asumió el gobierno, AMLO, como se conoce al presidente, ha enfrentado la mayor tragedia por robo de combustible en el país, y una severa crisis de desabastecimiento de gasolina en una decena de estados.

Durante su mensaje el presidente dijo que el nuevo modelo económico del país es combatir la corrupción y gobernar con honestidad.

También recordó algunos de los programas sociales que se han aplicado en este período, como los que apoyan a jóvenes y ancianos.

Y ante la controversia y críticas por algunas de sus decisiones, López Obrador dijo que su gobierno promueve la reconciliación. “Nunca jamás claudicaré, antes muerto que traidor”.

Por cierto, otro tema que ha sido polémico y que ha sido también una de las propuestas más ruido ha generado del actual gobierno, pero que al final obtuvo el respaldo casi unánime del Congreso y muchas organizaciones civiles es la Guardia Nacional, un cuerpo de seguridad que será conformado por las policías militar y naval, así como por algunos elementos de la Policía Federal.

La nueva corporación debe sustituir, en los próximos cinco años, a los soldados y marinos que desde 1997 realizan labores de policía y combaten a la delincuencia organizada.

Otro tema controversial sin duda alguna ha sido la cancelación de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).

El proyecto se canceló tras una consulta nacional entre el 25 y el 28 de octubre de 2018. La obra tenía un avance del 30%, y suspenderlo costó más de 100.000 millones de pesos (US$5.200 millones) de acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Una estrategia del gobierno de AMLO que parece ser uno de los ejes principales de su gobierno es el combate a la corrupción.

En este sentido, se han dado decisiones que han causado controversias como el anuncio de suspender el financiamiento a miles de estancias infantiles y entregar los recursos directamente a los padres de familia, así como la propuesta de congelar el dinero público que se entregaba a organizaciones civiles para atender a mujeres y niñas en situación de maltrato.

El presidente AMLO, dice que detectaron varios casos en que el dinero público se utilizó, por ejemplo, para organizar torneos de golf.

Pero hay muchos temas que se irán desarrollando al paso de los días de lo que llaman La Cuarta Transformación.

Nadie dijo que gobernar un país como México sería algo fácil, y bien que lo sabe el propio presidente y más cuando de limpiar la cochambre y la podredumbre que le heredaron otros gobiernos se trata. Así transcurre el primer Gobierno de izquierda en la historia de nuestro país. Si va bien, o sí va mal, la mayoría de los mexicanos que le dieron el voto y la confianza al proyecto del político tabasqueño dirán la última palabra, por lo pronto, tiempo al tiempo.

DEL ARCHIVERO…

En esta semana, MORENA elije candidato para la gubernatura de Puebla. Durante su visita este lunes a ese estado en conflicto, el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR envío un claro mensaje, donde advirtió que no se use su nombre para decir que un candidato cuenta con su apoyo.

En este sentido, aseguró que no se jalará de la mano o favorecerá a los amigos en las elecciones del próximo 2 de junio.

“Que nadie se atreva a usar mi nombre para decir que tiene mi apoyo, yo nada más tengo un amo, que se escuche bien y que se escuche lejos, mi único amo es el pueblo de México. (…) Nada que te voy a jalar de la mano, nada que es mi amigo, porque cuando quieren llegar los que no tienen convicciones, los que no tienen ideales ahí andan de barberos simulando que les importa mucho el pueblo”, sentenció el primer mandatario del país.

Los tiempos ya cambiaron, aseguró AMLO, ya que su gobierno no tiene partido, ni sindicato, porque es de todos. “Ya no va a ser como antes que el gobierno apoyaba a un partido, apoyaba a un candidato, mucho menos se va a permitir que se use el dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo, para favorecer a un candidato o favorecer a un partido”, dijo el mandatario durante la entrega de recursos del Programas Integrales de Bienestar en el Centro Expositor de la capital de Puebla.

En ese sentido, destacó que en su administración tampoco se apoyará a quienes digan que desde hace 40 años siguen su causa o a quienes pretenden ser candidatos a como dé lugar.

¿Será cierto tanta belleza de discurso?. Ya veremos.

Pero ojalá y que el presidente LÓPEZ OBRADOR también diga lo mismo para Tamaulipas, donde las huestes de su senador consentido RICARDO MONREAL ÁVILA y el payaso que envío a esta entidad el propio MONREAL, ALEJANDRO ROJAS DÍAZ DURÁN no solamente han provocado dimes y diretes, así como fracturas y divisiones en MORENA, sino que también han tratado de desestabilizar al gobierno local.

Lo que Tamaulipas necesita es desarrollo, es progreso, paz, tranquilidad, que las familias puedan sentirse seguras de acudir a sus respectivos trabajos, a las escuelas, a sus quehaceres, salir a las calles sin miedo.

Tamaulipas ya está harto de temas de inseguridad, es necesario la paz, no el encono, la cizaña o la discordia.

El gobierno local hace lo suyo, día a día se trabaja para dar resultados, pero a muchos mercenarios políticos se les hace fácil venir a dividir a las familias tamaulipecas, y más cuando son tiempos de elecciones.

En cambio, podemos decir que el trabajo que como alcaldesa de Xicoténcatl ha venido desarrollando la señora NOEMY GONZÁLEZ MÁRQUEZ ha sido aplaudido y reconocido por las familias de ese municipio cañero.

Xicoténcatl va en constante desarrollo y progreso. Día a día la alcaldesa NOEMY cumple compromisos de campaña, cumple promesas, pero también da resultados.

Su gobierno es de acciones, cercano a la gente.

No se equivocaron la mayoría de las personas que habitan en este municipio en constante progreso en elegirla como su alcaldesa.

En esta semana, Xicoténcatl estará de fiesta. Se celebra un año más de su fundación. Habrá feria, juegos mecánicos, baile, artistas famosos, alcaldes, diputados, políticos y todo tipo de personalidades que tienen relación cordial y de trabajo con la alcaldesa NOEMY. Por cierto, se espera la visita del gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA a estos importantes acontecimientos que se darán en Xicoténcatl en estos días.

Ya por último, le comentamos que de acuerdo a lo manifestado por el presidente municipal de El Mante, MATEO VÁZQUEZ ONTIVEROS, el torneo de pesca Copa Tamaulipas que se efectúo durante el pasado fin de semana en la presa “Estudiante Ramiro Caballero” fue un éxito total.

En este torneo de pesca hay que resaltar participaron decenas de embarcaciones y muchos aficionados que compitieron en otras categorías durante dos días de una verdadera fiesta deportiva en la que se pudo observar la alegría entre las familias de la urbe cañera.

El torneo vivió grandes emociones ya que todos los que acudieron disfrutaron por igual, desde los adultos que vivieron la experiencia hacia el interior de la presa, así como los niños que pudieron disfrutar de la pesca en la orilla.

Por su parte, el promotor de este deporte de la pesa, PEDRO SORS, reconoció la buena disposición de los alcaldes de Mante, MATEO VÁZQUEZ ONTIVEROS, así como de González, GUILLERMO VERLAGE BERRY para realización de este torneo de pesca, y felicitó al gobierno municipal por la buena organización del certamen y no descartó una nueva edición de este torneo en próximas fechas.

lerma2002@hotmail.com

lermavillegas2002@gmail.com