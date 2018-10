RESEÑA POLÍTICA

Juan R. de la Sota

Los abusos de Checo y la obligación de Abdala

Si la recién designada dirigente estatal del PRI tamaulipeco, Yalheel Abdala Carmona, detecta y comprueba actos de corrupción perpetrados por el ex líder Sergio Guajardo Maldonado, entre ellos incorrecto gasto del dinero del financiamiento público, debe denunciar penalmente a los presuntos responsables, pues de no hacerlo evidenciaría su afición a la complicidad, protección e ilegalidad.

Si encontró una lista de elevados sueldos de tíos, hermanas, sobrinos, primos, cuñados, amigos, segundos frentes y a sirvientes de “Checo” Guajardo, es un asunto que merece la formalización de una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, para que se indague y se le aplique la ley, si es responsable, pues el dinero que utilizó es público y existen reglas para gastarlo, pero además, se la exija la devolución del recurso económico mal utilizado.

El mayor cinismo, descaro, abuso y desvergüenza, es que “Checo”, pagó estratosféricos salarios a su pandilla, sin que se presentaran a trabajar, lo cual seguramente lastima, daña, decepciona, molesta y enardece al priismo estatal, el cual sufrió desprecios, humillaciones, cerrones de puerta, desaires, regaños, reclamos y abandono por parte de este ex líder priista ambicioso, irresponsable y vividor del dinero público, al utilizar al PRI como su empresa y negociarlo políticamente.

Guajardo Maldonado, tiene antecedentes de tramposo para beneficiarse económicamente, por ello debería investigarse si los salarios que pagaba les llegaba a los trabajadores “aviadores”, porque tan sagaz es para la práctica de la corrupción que hasta con el diablo puede tener pacto y hacer uso de un montón de mentiras para robarse el dinero correspondiente a actividades partidistas.

Yalheel Abdala,, tiene la obligación de aplicar una auditoría al dinero gastado por Sergio Guajardo y llamarlo a cuentas para que informe detalladamente sobre el destino de ese financiamiento público, porqué son muchas las quejas públicas, en el sentido de que no hizo buen uso de este recursos económico, incluso a quienes afirman que se llevó indebidamente varios millones de pesos.

Si quiere enderezar el barco priista y ganar la confianza, al menos de los priistas, Yalheel, tendría que empezar por combatir la corrupción, impunidad, abusos y todas las ilegalidades cometidas por el mencionado ex líder y ex diputado local cenecista, el cual no debería ser premiado con un puesto nacional en el PRI, sino con la fresca cárcel, porque si lo investigan le encontrarán desvíos y mal uso del presupuesto del financiamiento público.

Algo que puede favorecer mucho al liderazgo de Abdala Carmona, es sacudirse la compañía de “Checo” y más le ayudaría si lo expulsa del PRI, pues es el títere que utilizaron para la negociación y desaparición de este instituto político en Tamaulipas y que por cuyas acciones apesta y es repudiado por el priismo estatal.

Por cierto, la dirigente priista es una dama joven que no debe solo esperar en estirar la mano para que la dirigencia nacional de su partido le ayude con dinero, sino debe elaborar y aterrizar acciones para conseguir apoyos económicos que financien las actividades partidistas.

Debería solicitar la ayuda de los empresarios, de todas aquellas personas con poder económico y de los que se beneficiaron del PRI, como esos que fueron senadores y diputados varias veces, a fin de que le inviertan dinero y vaya con fuerza y esperanzas a la próxima competencia política electoral.

Senadores, diputados federales, alcaldes, legisladores locales, regidores y hasta líderes que utilizaron la bandera del PRI, ahora son personas poderosas económicamente, son nuevos ricos y son militantes de este instituto, a los cuales debe convocar para que ayuden en la trasformación que proyecta hacer del Revolucionario Institucional, porque sin “lana” no logrará sus objetivos.

Cambiando de tema, otra acción que favorecerá a la economía de los victorenses, es la decisión del alcalde Xicoténcatl González Uresti y sus compañeros del Cabildo, de aprobar de manera unánime en la segunda sesión extraordinaria del Ayuntamiento, el descuento del 100 por ciento en recargos por incumplimiento del pago, de todas las cuentas derivadas del impuesto predial del año 2018 y anteriores, beneficio establecido hasta el 31 de diciembre del año en curso.

Siguiendo el compromiso del presidente Municipal Xico González, se acordó que los ingresos principales se depositarán en una cuenta bancaria única y etiquetada para servicios públicos, a efecto de que se utilicen exclusivamente para este concepto y con ello se beneficie a la ciudadanía victorense.

En oro asunto, el que debería hacer las aclaraciones pertinentes es el ex gerente de la COMAPA de ciudad Victoria, Gustavo Rivera Rodríguez, pues lo culpan de incurrir en irregularidades en el desempeño de sus funciones públicas que llevaron a la quiebra a este ente descentralizado.

Tiene derecho a defenderse, pero tiene que salirle al paso a las acusaciones, para que con pruebas las aclare.

A Rivera Rodríguez, lo acusan de evadir pago de impuestos de la COMAPA, de no declarar impuestos y no pagar deudas atrasadas del organismo.

Se le culpa de aplicar cobros excesivos en los servicios que brinda la COMAPA, de dejarla con problemas financieros y de no rehabilitar la tubería ni los desperfectos en el pavimento, o sea Gustavo Rivera, es el mono de la feria al que le está lloviendo tupido y si no acude a aclarar su situación, es fuerte candidato a ser cliente de la Procuraduría General de Justicia y huésped distinguido del penal de Tamatán.

Tiene que comprobar el gasto correcto del dinero recaudado por COMAPA, pues hay quienes aseguran que utilizó recursos económicos de esa empresa para actividades políticas electorales y que gastó en elevados sueldos a personas que no se presentaban a trabajar.

Lo responsabilizan de renta irregular de maquinaria, de acciones incorrectas en la compra de material, designación de obras y del manejo del dinero, por lo que no debería esperar más y correr a aclarar las acusaciones, pues sino cometió las supuestas acciones ilícitas a nada le debe temer.

En temas políticos y perversos, el ex alcalde de Madero Andrés Zorrilla Moreno, está molestando e incomodando al tigre y tratando de jugar con fuego y sus acciones maquiavélicas lo pueden convertir en fuerte candidato a la fresca cárcel.

Ya perdió la elección, el pueblo de Madero le dijo que no lo quiere por transa, odioso, perverso, prepotente, abusivo, grosero, altanero y creído. Ya debe dejar en paz a quienes en las urnas electorales le ganaron la elección y tienen el deseo de servir, permitirles le resuelvan al pueblo sus demandas y necesidades, cosa que él jamás hizo.

Si sigue con su plan crear negativa imagen a las actuales autoridades municipales y estorbando en su trabajo, no se descarta que muy pronto Andrés Zorrilla, enfrente problemas con la justicia, pues de alguna forma buscarán frenar sus acciones perversas e injustificadas.

Y lo podrían denunciar las actuales autoridades municipales, las cuales le han detectado un montón de irregularidades, tanto la aplicación del dinero público como en la designación, autorización y construcción de obras y servicios públicos. Andrés Zorrilla, es culpado de enviar a un grupo de personas a golpear un líder morenista, a fin de crearle problemas a las actuales autoridades maderenses.

En otro rumbo, el que sigue sin dar resultados es el ex candidato a gobernador Baltazar Hinojosa Ochoa, pues la SAGARPA, dependencia federal a su cargo, no ha cumplido con pagar los adeudos a productores tamaulipecos.

Los productores de varios municipios del norte y sur de Tamaulipas, siguen reclamando el pago de varios apoyos para la productividad en el campo tamaulipecos y acusan a la SAGARPA, de poner muchas trabas, para no cumplir con ese compromiso del Gobierno federal. Si no atiende a los tamaulipecos, menos resolverá las peticiones de agricultores de otros estados. Ayer otro grupo de campesinos de El Mante, protestaron en su contra.

Sin embargo, si atiende caprichos de su familia, sobretodo de sus hijos que se dan el lujo de viajar a otros países y darse la buena vida, con los privilegios de los que goza su papá, al cual los tamaulipecos no lo aceptaron como gobernador.

El dato: Pronto se registrará el cese o despido de algunos funcionarios de varias importantes Secretarías del Gobierno Estatal. Por la titularidad de las delegaciones federales se andan aporreando ex priistas, perredista y morenistas y llegarán los que tengan mayor amistad con quien ya saben quién.

Correo: jrdelasota@hotmail.com