LETRAS PROHIBIDAS

Los ‘amigos incómodos’ del Presidente

Clemente Zapata M.

Amigos del Presidente

parece que lo traicionan,

incluso que no razonan

y lo acaban lentamente…

Héctor, Félix y Manuel

causan dolor de cabeza

y para ellos hay tibieza,

para el resto pura hiel…

Se quiera o no aceptar, el presidente de México, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, llegó a Palacio Nacional con un costal lleno de compromisos forjados a lo largo de 18 años de campaña.

Lo anterior no es nada nuevo. Los acuerdos para alcanzar un puesto de esta envergadura siempre han existido y son parte de un entramado político. No se descubre ni el hilo negro, ni el agua tibia.

Sólo que para el hoy presidente de México, hay algunos personajes que se han convertido en verdaderos “amigos incómodos” para su imagen y su Gobierno.

Uno de ellos es el tamaulipeco, HÉCTOR GARZA GONZÁLEZ, a quien lo ha traído del tingo al tango porque el inquieto “Guasón” no hace buenas migas a donde llega.

Siendo HÉCTOR jefe de la Unidad Administrativa de la Secretaría de Educación Pública, cuyo titular era ESTEBAN MOCTEZUMA, se la pasó más en su promoción político/electoral, que en atender la agenda educativa de la SEP.

Tanto fue HÉCTOR al agua hasta que terminó porque se le rompiera el cántaro. Entonces el presidente LÓPEZ OBRADOR tuvo que “rescatar” a ESTEBAN MOCTEZUMA por lo que se envió a HÉCTOR a la Secretaría de Gobernación (y no al revés).

Allí en Gobernación también estuvo en la Unidad Administrativa y siguió con su misma “rebeldía” de hacer giras por Tamaulipas para promover su imagen, pues quiere ser otra vez candidato a la Gubernatura.

Parece que HÉCTOR GARZA abusó de la “amistad presidencial” y se creyó que el hecho de que OLGA SÁNCHEZ CORDERO fuera un “florero” en la Cuarta Transformación, también lo era para él pero se equivocó, por ello fue removido del cargo.

HÉCTOR, todo sorprendido, emitió un video donde se muestra desconcertado y tembloroso al hablar, cuando fue despedido de Gobernación, generando la percepción de que su proyecto personal se derrumbó.

A pesar de ello consiguió que fuera enviado a la Unidad de Política de Recursos Humanos en la Secretaría de Economía, para ver si ya entendió la lección y se disciplina.

Otro “amigo” que también le está “abollando la corona” al Presidente, es el candidato del Movimiento de Regeneración Nacional a la gubernatura de Guerrero, FÉLIX SALGADO MACEDONIO.

El siempre controvertido político guerrerense, le ha generado “mala prensa” y fastidio al presidente LÓPEZ OBRADOR, pero algo le debe saber para que no haga un desmarque desde Palacio Nacional y, por el contrario, trate de sepultar el tema de una presunta agresión sexual con una lacónica frase: “ya chole”.

Otro “cuate incómodo” del presidente, es el ex dinosaurio tricolor, MANUEL BARTLETT DÍAZ quien, a pesar del pésimo recuerdo que el pueblo de México (y la DEA) tiene de él, el presidente LÓPEZ OBRADOR lo sumó a su equipo.

No es casualidad ni coincidencia que BARTLETT esté bien firme como director de la Comisión Federal de Electricidad, pues trasciende que su posición dentro de la Cuarta Transformación costó decenas de millones de pesos en financiamiento a la campaña presidencial.

Por ello, y a pesar de todos los ventarrones y las mareas que BARTLETT le ha causado a Palacio Nacional, el presidente LÓPEZ OBRADOR, le tiene mucha consideración.

De mantener la “política paternalista” hacia sus amigos (HÉCTOR, FÉLIX y MANUEL) que ya se convirtieron en incómodos, el presidente LÓPEZ OBRADOR se la pasará rescatando, justificando o arropándolos, desviándose de lo verdaderamente importante que es cuidar su Gobierno.

Amigo que se vuelve “incómodo” en política se convierte en enemigo y eso lo debe saber el Presidente de México, con tantos años de experiencia en el camino… Pendiente…

~~SOSTIENE RIVAS IMPULSO A EDUCACIÓN.- El alcalde de Nuevo Laredo, ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR, entregó tres órdenes de compra para equipamiento a las escuelas primarias ‘Arturo de Luna Menchaca’ matutina, ‘Miguel Alemán Valdés’ vespertina y ‘Ernesto Guajardo Salinas’ vespertina, como parte del programa ‘Mi Escuela Digna, Moderna y Saludable’, segunda vuelta. Con esta acción, que representa una inversión cercana a los 400 mil pesos, son 237 planteles beneficiados de los 365 que existen en Nuevo Laredo. El alcalde RIVAS dijo que una de sus metas es dejar las escuelas completamente equipadas para cuando los alumnos regresen a sus aulas encuentren sus planteles pintados, impermeabilizados, con pintarrones nuevos entre otros beneficios.

~~LOS ENTRETELONES~~

++CUENTAN QUE… La diputada local del Movimiento de Regeneración Nacional, CARMEN LILIA CANTUROSAS VILLARREAL, no ha entendido que “quien no escucha consejo no llega a viejo”… Cuentan que cuentan que CARMEN LILIA desde hace tiempo debió cambiar de asesores, porque la asesoría no significa endulzar el oído ni echar porras hasta en los errores… CARMEN LILIA se siente muy segura de obtener la candidatura de Morena a la Alcaldía de Nuevo Laredo, pero una cosa es obtener la candidatura y otra cosa muy distinta ganar y es allí donde los asesores están dando atole con el dedo a una confiada e ilusionada suspirante a la Alcaldía… ¡Calla pesáo!

++CUENTAN QUE… En el municipio de Reynosa el fantasma del “voto cruzado” ha comenzado a circular por los corredores de la política a la velocidad de la luz… Cuentan que cuentan que los grupos al interior del Movimiento de Regeneración Nacional podrían convertirse, por increíble que pudiera sonar, en operadores políticos del Partido Acción Nacional, si no alcanzan la posición que anhelan y tampoco reciben un jugoso premio de consolación… También cuentan que habría otro tipo de sorpresas y que… mejor ya no sigo contando… ¡Ay nanita!

++CUENTAN QUE… Nadie sabe bien con cuántos amigos cuenta hasta que cae en desgracia y eso le está sucediendo a SUSANA HERNÁNDEZ FLORES, la hermana del ex gobernador EUGENIO, quien todavía está preso… Cuentan que cuentan que la priista SUSANA, hoy se está dando cuenta que los amigos forjados en el yunque de la política son más falsos de un billete de tres dólares impreso en papel para envolver tortillas… También cuentan que SUSANA no sólo recibió la espalda de aquéllos a los que su hermano EUGENIO los ayudó en exceso desde que entró en la política, sino también la burla a su espalda por intentar abogar por su hermano, hoy preso en una cárcel del país… Pues sí, así son algunos de mal agradecidos… ¡Que gacho Tacho!

++CUENTAN QUE… Algunos cuadros de Acción Nacional que andaban en plan rebelde y querían armar una “revolución” al interior del Partido porque no les dieron jugada, recibieron unos duros coscorrones y puro de ése para hacer salsa… Cuentan que cuentan que a los más “alebrestados” les hablaron quedito al oído y les recordaron de dónde salieron y quién les dio la oportunidad de disfrutar de la nómina… Peeerooo a los más rebeldes les recordaron algunos “pecadillos” que cometieron y mejor se disciplinaron ¡Ostias tío de la Virgen santa!

Gracias… Nos leemos mañana

