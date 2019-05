Victoria y Anexas

Ambrocio López Gutiérrez

LOS ARTISTAS CON MORENA

La candidata del Movimiento de Regeneración Nacional, Nora de los Reyes, se comprometió a trabajar desde el Congreso de Tamaulipas a favor del gremio artístico y cultural del Distrito 14 y de todo Tamaulipas. Lo anterior lo aseguró durante el encuentro que sostuvo con un grupo de artistas victorenses encabezados por el laureado pintor tamaulipeco Alejandro Rosales Lugo. Durante dicha reunión los artistas externaron a la candidata por el Distrito 14 sus inquietudes y propuestas en el tema de desarrollo cultural y se comprometieron a apoyarla para que llegue al Congreso Local y sea la voz del gremio artístico.

Los representantes de la cultura regional acordaron que, de llegar De los Reyes al Congreso del Estado, conformarán un colectivo cultural y junto con la futura diputada local impulsarán el desarrollo del arte y la cultura en Tamaulipas. El pintor Rosales Lugo dijo que en estos tiempos donde “ya no distinguimos entre lo culto e inteligente, necesitamos recuperar los aspectos educativos de la cultura en lo social y que esta no sea solamente para artistas, escritores y pintores”. Alejandro afirmó: “En lo social todos somos artistas, porque todos de una manera somos productivos y creadores de la cultura. Es por eso que necesitamos que en el Congreso nos representen diputados inteligentes y apasionados por la cultura y las artes, como Nora de los Reyes”, sentenció.

Cabe mencionar que muchos artistas y promotores culturales fueron relegados por las autoridades estatales y municipales panistas ya que algunos de los más destacados se habían identificado en el pasado reciente con las aspiraciones del priista Baltasar Hinojosa Ochoa. Los trabajadores de la cultura quedaron en la precariedad lo cual explica que la mayoría jamás se ha identificado con el PAN cuyas políticas públicas en ese rubro son restrictivas, excluyentes, represivas. No es casualidad que busquen cobijo con Morena o lo que queda del tricolor.

También un grupo de abogados de la capital de Tamaulipas se reunió con la candidata a diputada por el distrito 14 a fin de sumar voluntades para vigilar y defender que el voto de los victorenses se ejerza de manera libre y secreta, como se establece en la legislación electoral. Lo anterior, surgió debido al descontento de los jurisconsultos, sobre la serie de irregularidades que se han presentado durante el periodo de campaña, en donde se ha presionado a los electores y se está tratando de coaccionar el voto con dádivas.

“Es necesario contar con todo un ejército de especialistas en materia electoral para defender el voto, y que en Tamaulipas sea la voluntad del pueblo la que se refleje en las urnas”, expresó la abanderada de Morena. Nora de los Reyes, agradeció el apoyo de los abogados y refrendó su compromiso de trabajar en el Congreso por un Tamaulipas más justo con leyes que se apliquen por igual y que no sea usado como ‘brazo’ del gobernante en turno. Por su parte, el político fronterizo José Ramón Gómez Leal, hizo un llamado al ejército ciudadano del Movimiento de Regeneración Nacional para defender el voto el próximo 2 de junio, vigilando con ‘lupa’ el 100 por ciento de las casillas electorales.

Lo anterior lo expresó tras asistir al primer cierre de campaña de la candidata Nora de los Reyes, quien se reunió con la totalidad de los representantes propietarios, suplentes y generales de las 208 casillas del Distrito 14. Gómez Leal, dijo que “la chamba de los representantes de casilla, es lo más importante el 2 de junio, porque recogerán el sentimiento de los victorenses porque no todos somos iguales, Victoria va a empezar a cambiar a partir del 2 de junio”. Asimismo, reconoció el trabajo de la morenista y señaló que su llegada al Congreso de Tamaulipas, es necesaria para lograr replicar las acciones que realiza el gobierno federal, con el objetivo de que la Cuarta Transformación llegue a nuestro estado.

Por su parte, De los Reyes, mencionó que es en este grupo de ciudadanos, donde descansa una de las labores más importantes del proceso electoral. “Estamos convencidos que vamos a ganar, porque existe desilusión y hartazgo de parte de los ciudadanos hacía los gobiernos estatal y municipal. Lo único que nos falta es defender el voto”. Para ello, dio a conocer que las casillas del Distrito 14, ya se encuentran cubiertas al 100 por ciento, con 208 representantes propietarios; 208 representantes suplentes, y 23 representantes generales de casillas.

DESDE LA CÁMARA Mexicana de la Industria de la Construcción, la candidata del Movimiento de Regeneración Nacional hizo un llamado al Gobierno del Estado, para que las obras públicas que se realizan en la capital de Tamaulipas, se ejecuten por constructoras victorenses y no por empresas extranjeras, como se ha venido haciendo en la actual administración panista. Lo anterior, lo expresó al reunirse con socios de la CMIC, Victoria, en sus instalaciones, en donde se comprometió con la rama de la construcción a combatir la corrupción para evitar más empresas privilegiadas que dejen de lado la mano de obra de los victorenses.

“Traen a los reynosenses, a los regios, los poblanos, y a los victorenses los dejan viendo como esa inversión se va a otros lugares. Pero todo es parte de un sistema de corrupción, en el que se aprueban a las constructoras foráneas por acuerdos bajo el agua”. Aseguró De los Reyes “Por eso voy al Congreso para promover una ley en contra de la corrupción, que es el peor mal por el que estamos pasando los victorenses y los tamaulipecos”. Por su parte, el ingeniero Luis Alberto González Cruz, presidente de CMIC, Victoria, reconoció que la industria de la construcción adolece de la falta de obra pública para los constructores capitalinos.

“La construcción es uno de los más claros ejemplos del trabajo en equipo, donde se conjugan tanto el empresario como nuestros compañeros obreros de los sindicatos, el productor de obra y el propiciador que es nuestro mayor generador y que en este caso es el gobierno del estado”. Subrayó González Cruz que “una parte de ese equipo no está funcionando y en Victoria falta obra pública y la que está haciendo el gobierno, se ejecuta por empresas foráneas”, detalló. En el país la CMIC agrupa a más de 12 mil empresas divididas en 44 delegaciones, en el caso de Tamaulipas se cuenta con dos; una en Victoria y otra más con sede en Tampico.

En ciudad Victoria se encuentran afiliadas más de 120 empresas que generan alrededor de 5 mil empleos que benefician a 5 mil familias. Al encuentro de la CMIC con candidatas asistieron las abanderadas de Morena por el Distrito 14, Nora de los Reyes y por el Distrito 15, Irma Sáenz Lara, quienes en el presídium fueron acompañadas además del presidente, por el arquitecto Rolando González Cruz, presidente del Comité Consultivo de la CMIC. Es oportuno destacar que, en la recta final, la rubia abanderada de Morena para el distrito 14 mejoró su posición en las preferencias electorales compitiendo con el priista Alejandro Etienne Llano quien está también convencido de que tiene posibilidades de ser el ganador.

LOS VICTORENSES SON gente buena y trabajadora, con sueños y fe, por eso, desde el Congreso vamos a trabajar, legislar y gestionar los recursos para generar las oportunidades a favor de las familias que viven en estado de abandono, expresó la candidata del PRI a diputada local por el Distrito XV Electoral, Ofelia Garza Pineda. En el marco de su participación en el foro organizado por la Confederación Patronal de la República Mexicana, la abanderada priista, destacó estar a favor de la creación de un Consejo de Participación Ciudadana, donde sociedad y gobierno participen con el sector empresarial para bajar proyectos de coinversión.

“Y así ayudar a la ciudadanía que tanto necesita de oportunidades de un empleo, desde aquí y ahora les digo, que estoy a favor de bajar recursos y dispersarlos a las organizaciones para que a través de ellas se generen los espacios y oportunidades para los jóvenes”, puntualizó ante el sector empresarial, ex dirigentes de Coparmex, académicos y jóvenes. En el último bloque, donde se les cuestionó qué los hace diferentes de los demás políticos para que los ciudadanos voten a favor, Garza Pineda, puntualizó: “Porque soy una mujer comprometida. Que le duele recorrer casa por casa en el distrito y que la gente esté desesperada porque todos los días salen a buscar las oportunidades y que la capital del Estado no se las dé”.

Frente a ello, destacó querer mucho a Victoria porque su familia aquí vive y porque Victoria le ha dado las oportunidades para concluir sus estudios, y por eso “Quiero ser su diputada porque quiero recobrar el valor de la familia, la dignidad y el respeto de toda nuestra gente y porque, por ningún motivo, debemos permitir tener gobernantes que no respeten a su pueblo ni luchen por su pueblo, y que estén amenazantes con los trabajadores; debemos respetar las necesidades de nuestra gente y no debemos lucrar sobre ella”.

Agregando: “Este dos de junio, les pido la oportunidad de trabajar por ustedes desde el congreso, quiero que me den su voto de confianza para ser su próxima diputada”. Mujeres líderes seccionales, que por más de 20 años han trabajado para el PRI, refrendaron una vez más su compromiso de seguir respaldando a los candidatos priistas; “y qué mejor, que sea por una mujer como Ofelia Garza Pineda”, coincidieron. La candidata del PRI por el Distrito 15, el fin de semana, cerró su agenda de proselitismo en la colonia Enrique Lara, donde interactuó con mujeres y hombres quienes dijeron “sí a Ofelia para diputada local”.

“LA MERA VERDAD, los demás candidatos no me caen bien”, le expresó una joven madre de familia, quien aseguró a la candidata que el próximo 2 de junio su votó será para el PRI y para Ofelia Garza Pineda. “Qué bueno que venga acá, para que vea cómo estamos”, afirmó un residente de la esta misma colonia asentada al sur de la capital de Tamaulipas. Garza Pineda, les aseguró que, de llegar al Congreso, trabajará en una gestión fuerte para bajar los recursos necesarios en beneficio de las familias más necesitadas. A su vez, tocará las puertas para bajar proyectos e incentivar así la economía y reactivar los comercios.

“Ya no podemos seguir teniendo gobiernos irresponsables, que no se interesen por Victoria, queremos que el dinero derivado del impuesto de los victorenses se quede en Victoria”, puntualizó la candidata. Agregando: “hay mucho sentimiento, mucho dolor, porque las familias no tienen lo indispensable, no tienen empleo y no tienen agua, padre y madre tienen que buscar trabajo, porque no les alcanza y el flujo económico paralizado, por eso nuestro principal reto es levantar a Victoria”. Frente a ello, pidió una vez más la oportunidad de ser su diputada local y que todos y todas hagan valer su decisión el 2 de junio, que “voten PRI y voten por Ofelia Garza.

Tamaulipas necesita un Congreso del Estado plural y acabar con las prácticas de “mayoriteo” que priva en la presente legislatura, aseguró Alejandra Cárdenas Castillejos. La Candidata a la diputación local por la vía de representación proporcional del Partido Revolucionario Institucional, llamó a la población a reflexionar su voto para evitar que los recursos del pueblo se sigan manejando a la voluntad de una fracción parlamentaria. La hija del empresario José Ángel Cárdenas del Avellano fue derrotada en las recientes elecciones federales, sin embargo, se mantuvo fiel al tricolor y busca acomodarse por la vía plurinominal.

En un comunicado que circuló en esta capital, la heredera del capital político de su abuelo, el exgobernador Enrique Cárdenas González (QEPD), señaló que “no podemos permitir que en Tamaulipas siga pasando lo que ha venido ocurriendo en la presente legislatura. Por eso es muy importante que este domingo dos de junio reflexionemos bien nuestro voto y que vayamos convencidos y sin temor a las urnas”. Demostrando más convicción que objetividad política, destacó que los candidatos a diputados por el PRI son la mejor alternativa para frenar al panismo.

Correo: amlogtz@gmail.com