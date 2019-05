Candelero

Los Avatares de López Obrador

x.- Monreal le “planchó” la aprobación de las Leyes de la GN al Presidente

x.- Pero con la renuncia de Germán Martínez al IMSS empezó a “desgranarse la mazorca” lopezobradorista

Por: Abraham Mohamed / mohacan@prodigy.net.mx

Ni la innegable hazaña de Ricardo Monreal al lograr la unanimidad de todas las fuerzas políticas en el Senado para aprobar las cuatro Leyes que le dan marco jurídico para operar a la Guardia Nacional, impidió que se levantara la ola de revueltos comentarios generados por la renuncia de Germán Martínez Cázares a la dirección del IMSS en la que en forma valiente, se atrevió a decirles, primero al Presidente y dos días después al Consejo Técnico del organismo, las razones del porqué se decidió a hacerlo.

Y expuso en diez cuartillas de su renuncia, con lujo de detalles, lo que para él es “perniciosa injerencia de algunos funcionarios de la Secretaría de Hacienda (a la cabeza su titular Carlos Urzúa) que ponen en riesgo la vocación igualitaria, de justicia y concretamente de prestación de los servicios de salud que tiene el Seguro Social”.

Apoyó su afirmación, con la proclama hecha por el Presidente López Obrador para acabar con el neoliberalismo, lo cual para él, algunas injerencias de Hacienda están en contra, ya que son esencialmente neoliberales y alude a las medidas de ahorro y más ahorro, recortes y más recortes de personal y un rediseño institucional donde importa más el cargo que el encargo.”

Siguió apuntalando su queja al decir: “En el IMSS no se desobedece al Presidente. Solo creo que el eje de su reforma deben ser las personas que se atienden en el IMSS y no los funcionarios que trabajan en el IMSS”, por lo que recomendó que “se requiere una reforma legal y no una pequeña reforma reglamentaria” porque para él, la 4T no son cambios burocráticos, sino revolución cultural”.

Pero todavía más: dijo que “algunos funcionarios de Hacienda intentan una remodelación cosmética del IMSS con la que se pretende reformar el reglamento para colocar funcionarios administrativos en los Estados desde dicha Secretaría (o sea desde Hacienda) y así anular a los Delegados que el Consejo Técnico aprobó, para que así ellos administren desde lo local, al IMSS”.

Con preocupación, Germán Martínez se lamentó que con relación a la situación laboral dentro del Instituto, las vacantes aumentan, el rezago en infraestructura “es brutal” pues está en cero en lo que va de éste año 2019; el avance de las obras y pago a los proveedores, los contratos y convenios de servicios se rezaga, y algunos están por vencerse sin horizontes de legalidad y eficiencia. La compras de equipamiento están paradas y las reclamaciones y litigios aumentan”.

Precisó que “si bien el abasto de medicamentos está garantizado, es precario y en algunos lugares pende de un hilo” por lo que de tales omisiones se ha dado aviso a las autoridades correspondientes, porque el Consejo Técnico y él como director del IMSS serán los responsables de que el IMSS cumpla con lo aprobado por el Congreso de la Unión”.

Y la retahila de razones que Germán tuvo para renunciar a la dirección del IMSS siguió y siguió……creo que por respeto al Presidente, al que le testimonió su solidaridad, no terminó su Carta-Renuncia diciendo….¡Y por eso me voy…!

Sabe qué…..ni tardo ni perezoso, a su muy peculiar estilo, y más, porque a él le gusta “renunciar” no que le “renuncien”, el Presidente López Obrador sin duda contrariado, le respondió que no comparte su punto su vista y que ya sabía de sus diferencias con la gente de Hacienda, que lamentaba su decisión, pero que “afortunadamente hay buenos servidores públicos en el equipo para sustituirlo y que él seguramente regresa al Senado pero se irá para a allá mantener sus principios” y AMLO añadió: “yo sabía que tenía diferencias con Hacienda, pero creo que Hacienda tiene que participar en todo lo del IMSS…..soy muy respetuoso de las decisiones de Hacienda porque tiene que cuidar que las finanzas estén sanas y yo las respaldo”. Tan….tan…

Y yo le adelanto para cerrar éste tema, los nombres de dos grillos tabasqueños, paisanos obviamente de AMLO, como posibles relevos de Germán Martínez en la dirección del IMSS. Ellos son, por cierto, dos ex Senadores, Humberto Mayans Canabal que fue por el PRI ó su hermano Fernando que es doctor y actual director del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (ISSET) que llegó al Senado por el PRD.

Le añado nomás pa’que mida como son, que Humberto en la contienda del 2018 siendo Senador por el PRI, aventó al piso la camiseta de José Antonio Meade, el candidato presidencial de su partido y corrió a abrazarse de su paisano Andrés Manuel y, como parece que en este grupo familiar la ideología o la lealtad partidista valen gorro y que la conveniencia es lo que más les importa, su hermano, Fernando que igual fue Senador, pero por el PRD, también renunció a su partido y se integró a las filas de Morena con cínico servilismo hacia López Obrador.

Por ser como son, es de preguntarse: ¿cómo será la actuación de cualquiera de ellos si es que llegara a la dirección general del IMSS por obra y gracia de su paisa, el Presidente?

Hmmmm….así que ya sabe de qué lado masca y seguirá mascando la iguana…..

CRECE MONREAL

COMO POLITICO

Este nuevo logro del “moreno” Ricardo Monreal al conseguir tras más de 40 días de intenso cabildeo, la unánime aprobación de todos los Partidos en el Senado, de las cuatro Leyes reglamentarias que le darán marco jurídico a la Guardia Nacional, lo hace crecer ¡y mucho! porque es evidente que su respetabilidad y manejo político es de buena fe, racional y constructivo en beneficio de México y de los mexicanos, sin menoscabo de los intereses de las diversas fuerzas e ideologías partidistas y obvio, de gran apoyo para el Presidente López Obrador.

Monreal que es el presidente de la Junta de Coordinación Política Senatorial, pudo lograr que se construyera con la participación de todos los coordinadores partidistas este Acuerdo con lo que la Guardia Nacional funcionará legalmente, quizás para el entrante mes de Junio. (Del Senado pasará a la Cámara de Diputados, donde sin duda, también se aprobará en fast track).

Te informo que de las cuatro Leyes se modificaron 229 Artículos, o sea aproximadamente el 70% de su contenido, para quedar a plena satisfacción de los legisladores de todos los partidos, porque con la creación de la Guardia Nacional el Poder Legislativo fortalece a la Federación generando una esperanza seria y eficaz para el combate a la delincuencia organizada a fin de recuperar la seguridad pública en el país.

Ricardo Monreal considera que la Guardia Nacional será responsable de salvaguardar la vida, la integridad, el patrimonio de las personas, la preservación de la paz pública, el orden, los bienes y los recursos de la Nación.

Este Cuerpo de Elite, profesionalizará el actuar de la Policía, refrenda su carácter civil y su naturaleza policial, ajustándose a las recomendaciones de los organismos internacionales como la ONU y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y a los Colectivos de lo mismo.

Se confirma lo que ya con anteriormente habíamos dicho, nada de militarización, la GN será estrictamente civil a partir del quinto año de entrar en funciones, o sea en el 2024 y que los militares con licencia o en retiro con que se haya integrado para iniciar operaciones, sin perder sus derechos, serán totalmente sustituidos por los 50 mil civiles que ya estarán debidamente capacitados para conformar en definitiva esa fuerza policial. Se confirma quye el mando será también civil, siendo el mando superior el ejercido por el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

Las Leyes que expidieron son la Orgánica de la Guardia Nacional, Uso de la Fuerza, de Registro de Detenciones y la que modifica la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Trataré de explicar la esencia de cada una de éstas Cuatro Leyes.

1.- La Ley Orgánica de la GN la define como una institución de seguridad pública civil, adscrita como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana con todo lo concerniente a la profesionalización policíaca.

2.- La Ley de Uso de la Fuerza regulará la actuación de todas las instituciones de seguridad pública y la de las Fuerzas Armadas que participen en éstas funciones. Establece protocolos de actuación y normas para el uso de armamento no letal para controlar desórdenes y prohibe cualquier tipo de armas en marchas o concentraciones pacíficas y, por supuesto, prohíbe también no violentar los Derechos Humanos de nadie.

3.- Con la Ley del Registro Nacional de Detenciones se pretende organizar, actualizar y ampliar el Banco de Datos para que se facilite la identificación y localización de personas en forma casi inmediata tras su captura, ya sea por un delito o por una infracción administrativa. Será la Secretaría de Seguridad la que opere éste registro que también será de mucha utilidad para que sea consultado por la población.

4.- La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública modifica las bases para un nuevo modelo de formación policial profesionalizado que se inicia con la Guardia Nacional en base a una doctrina civil y con la que empezará un Sistema de Información abierto a la ciudadanía para que lo consulte al través del 911 que será el único número telefónico de denuncias y emergencias a nivel nacional.

Se reconfirma que la Guardia Nacional iniciará formal y legalmente operaciones en municipios de Veracruz, Oaxaca, Quintana Roo y Baja California, tan pronto éste paquete de cuatro Leyes las apruebe la Cámara de Diputados, lo cual será a la voz de ¡ya!

Solo me resta anunciar que con ésta aprobación legislativa concluyó el Período Extraordinario de Sesiones del Senado que se abrió exprofeso, y que será hasta el 18 de Junio cuando se reinicien los trabajos legislativos al abrirse el Período Ordinario de Sesiones donde se tratará el cambio de nombre del Instituto Nacional para la Administración y el Destino de Bienes por el de Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, propuesto por el Presidente López Obrador.

También se buscará expedir la Ley de Extinción de Dominio que comprende la pérdida de los derechos sobre los bienes incautados por la autoridad a delincuentes, sin contraprestación ni compensación alguna para su dueño ni para quien se ostente o comporte como tal.

Se advierte que se aplicará para hechos de corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, delincuencia organizada, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud, secuestro, extorsión, trata de personas y delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos.

Se quiere reformar en el próximo Período Ordinario del Congreso el Código Nacional de Procedimientos Penales y también la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público y la de Concursos Mercantiles.

Con todo esto se le quiere dar más impulso a la Cuarta Transformación del país con lo que el Presidente López Obrador desea trascender en la historia nacional.

Deseamos de todo corazón, que ojalá lo logre.