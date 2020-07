POSDATA

GASTÓN ESPINOSA GLZ.

LOS BUITRES (POLÍTICOS) ANDAN DE FIESTA

Es el momento de los oportunistas.

Pululan en tiempos de pandemia.

No se ocultaron, tiraron la primera piedra y no escondieron la mano.

Mientras el alcalde mantense Mateo Vázquez Ontiveros, afrontaba quizá el mayor reto que ha tenido su gobierno como es el tema de salud, algunos políticos quisieron aprovechar esa distracción para hacer política y llevar agua a su molino.

Lejos de hacer equipo y apartados de la más elemental regla de civilidad, vieron en la pandemia el momento oportuno para declararse listos para asumir el cargo de Gerente de Comapa y otros más, para declararse en abierta campaña por la presidencia municipal de El Mante.

Fueron cobardes al aprovechar la vulnerabilidad de una sociedad afectada por las restricciones sanitarias y, sobre todo, al aprovechar que el ayuntamiento mantense tomó con ahínco la tarea de paliar las enormes carencias de miles de familias cañeras y al mismo tiempo, afrontar el tema de salud en dos peligrosas vertientes: El Covid-19 y el dengue. Si hay un gobierno que actuó de inmediato ante la contingencia sanitaria es el de Mateo, su labor ha ido más allá de lo oficial o de lo que dictan las reglas escritas de un gobernante. Y ese actuar, ha causado la incomodidad de muchos políticos que pretenden hacer suya una ciudad que está lejos ya de caer en manos de ilusionistas, gambusinos, mitómanos y trapecistas.

No es de sorprender, que, en cada acción del gobierno de Mateo Vázquez Ontiveros, de inmediato se pretenda manipular las redes sociales para patentizar una postura irracional contraria a la oficial. Se hizo cuando el gobierno asumió la decisión de cerrar parques, balnearios y el primer cuadro de la ciudad, medidas que contribuyeron a mantener controlado el virus, pero cuando organismos sociales y comerciales comenzaron a ejercer presión para liberar estas medidas, no hubo más remedio que aflojar estas acciones lo que fue un grave error, porque el número de contagios se elevó de manera considerable a tal grado, que el sistema de salud local está por colapsarse. Las calles se llenaron nuevamente, y las fiestas no pararon.

El Mante no está para los oportunistas. No es momento para que Castillo, Martínez y Alarcón, jueguen a la política cuando la prioridad está en la salud y en la alimentación de las familias mantenses. No son tiempos de campaña. Se equivocaron de momento, o simplemente quisieron tomar desprevenido a un gobierno que ha entendido de prioridades.

El Mante no ocupa de oficiosos. Mateo Vázquez tiene un extraordinario equipo de trabajo que está comprometido con la ciudad y con su gente y que no hay espacio para las distracciones. Su gobierno lo conformó con elementos capaces y talentosos, no ocupa de recomendados, ni para la Comapa y menos para el ayuntamiento.

La ciudad está harta de los advenedizos que se aparecen como buitres para sacar tajada sin trabajar.

¿Acaso Marco, Eloy o Alberto, se han dado a la tarea de sumarse al gobernador Cabeza de Vaca, o al presidente municipal de El Mante, Mateo Vázquez Ontiveros?

Lejos de eso alzaron la mano…para anunciar su campaña.

Lo de ellos es un golpe bajo.

Los buitres andan de fiesta.

PD: Ayer por la noche inició un operativo nocturno por parte de La Guardia Nacional, Policía Estatal y Tránsito municipal, en contra de automovilistas, comercios y peatones, que después de la noche y hasta las 5 de la mañana no justifiquen su presencia en la vía pública, con la finalidad de evitar que siga aumentando el número de contagios.

El Mante se está acercando a los primeros lugares en el número de contagios por lo cual, de un momento a otro podría ser acreedora a nuevas medidas de contingencia, como las que prevalecen en seis ciudades de Tamaulipas.

HÉROES DE VERDAD

Sobran las palabras.

Aquí cabe el aplauso y el reconocimiento público a ese equipo de hombres y mujeres del IMSS Mante que han sacrificado muchas cosas por estar en la primera línea de batalla contra el COVID-19.

¡MUCHAS GRACIAS!

-Enfermera Jefa de Piso Dinorah Casado

-Enfermera Gral. Laura Hernández

-Enfermera Gral. Ana Armendariz

-Enfermero Gral. Ricardo Hernández

-Enfermero Gral. Vicente Hernández

-Enfermera Gral. Kassandra López

-Enfermera Gral. Ruth Pesina

-Aux. Enf. Gral. Priscila Ponce

-Aux. Enf. Gral. Ariana Cardona

-Aux. Enf. Gral. Iván Zapata

-Aux, Enf. Gral. Karina González

-Aux. Enf. Gral. Luis Contreras

-Higiene y limpieza Omar Carreón

-Camillero Jesús Ramírez

Un modesto tributo a esos rostros con nombre y apellido que día a día se juegan la vida en el hospital. Eterno agradecimiento a ellos y gracias por amar su profesión.