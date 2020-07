CENA DE NEGROS

Marco A. Vázquez

Los burros se juntan pa´ rascarse…

Extraviados, lejos de las necesidades de la gente, pero muy cerca de sus ambiciones personales, andan el Diputado federal Mario Ramos y el alcalde de Victoria Xicoténcatl González Uresti, los cuales, como dice el dicho, parece que ahora se juntan pa´ rascarse, para joder la pueblo de Victoria.

El Diputado federal, representante del quinto distrito electoral de Tamaulipas, resulta anda preocupado por el subsecretario de Salud Hugo López Gattel a quien acusa de inepto, de ir de error tras error y de cuanta cosa se le ocurra, sus redes sociales están llenas de odio hacía la el funcionario de la Cuarta T pero, como el que ve la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, se ha quedado ciego y mudo ante las arbitrariedades del alcalde Xico, según sus allegados, la razón que da es que va a ser candidato a alcalde de Victoria y no quiere “desgastar la figura del presidente municipal”, aunque lo que algunos saben es que ya se hizo cómplice del edil victorense y su silencio lo delata.

Cierta o falsa la última razón expuesta, una realidad es que el Diputado federal es cómplice de lo peor que ha tenido Victoria en toda su historia, su alcalde, y si argumenta no lo es por acción lo será por omisión, por permitir que se abuse de la ciudadanía del quinto distrito nomás con la intención de quedar bien con la autoridad municipal, nomás por sus ambiciones personales de ser candidato a Alcalde aunque de sobra sepa que por sí sólo no ganaría ni una elección para jefe de su manzana, es una persona que cae mal y la prueba es que en todas las publicaciones que hace el peor afectado es él, le dicen de todo, y lo más citado es que no se entera de lo que hace el presidente municipal.

Vaya pues, si el Diputado se hubiera conservado en la misma línea de hace un año es seguro que tendría todo el respaldo de los victorenses, pero prefirió engañarse solo y hacerse cómplice del peor enemigo que tenemos, su amigo el presidente municipal de quien hace menos de un año hablaba pestes y lo acusaba de ratero, obvio que Xico no ha cambiado pero el Diputado, por razones obvias, sí.

“El alcalde comete errores serios al pedir presupuesto federal como quien regatea en un mercado, en lugar de presentar proyectos en las instancias pertinentes y gestionar recursos etiquetados para resolver problemas específicos de forma clara. El edil quiere hacernos creer que ir a tocar la puerta de Palacio Nacional es una gestión. No lo es, lo que está haciendo es un teatro lamentable porque si tiene recursos y los utiliza en bonos, bailes y cabalgatas. Victoria merece un trabajo de gestión real y seria. Si el Alcalde quiere recursos que diga para qué y si no es para bonos de 30 mil pesos yo le ayudo”, eso había escrito en el muro de facebook del Diputado Federal, Mario Ramos el mes de octubre del año pasado, hoy, nomás se observa su incongruencia, que su ambición personal le ganó y se ha olvidado de los habitantes de su distrito para defender a quien es el verdugo de todos, que nos tiene sin agua, con miles de baches, basura en cada esquina y con mil sospechas de que es un corrupto que beneficia a los suyos y a quien se junta con él como hace casi un año lo sugería el Diputado.

Y de Xico, pues al alcalde simple y sencillamente algo de pasa en su cabeza, algo le nubla la razón, algo lo tiene fuera de este mundo que no le importa acabar con todas las posibilidades de su partido de conservar el poder y a rajatabla aplica medidas impopulares para tener dinero en sus arcas, ya quebró al municipio así que ahora le vale y quiere saquear a los victorenses con motivos que no son legales.

Se le olvida que presentó una Ley de ingresos municipal al Congreso y la misma le prohíbe inventarse sanciones de la noche a la mañana, se le olvida que Constitucionalmente está impedido para saquear recursos del bolsillo de los victorenses pretextando que lo hace para protegernos.

Lo más triste es que lleguen a la locura de decir que las multas que se han impuesto son un acto de doble bondad, que lo hacen para proteger a la gente y que el dinero que recauden lo van a donar, bondad sería que de su bolsillo regalaran algo en beneficio de la gente como lo hacen otros funcionarios, como lo hace el presidente municipal Enrique Rivas y todo el cabildo de Nuevo Laredo, por ejemplo, que con su sueldo compraron material para entregarlo a hospitales y su personal se protegiera del coronavirus y pudieran seguir en la lucha contra esta enfermedad, lo otro es ser ruin, saquear a los victorenses para donar ese dinero y pretender lucirse con eso es no tener vergüenza.

Y si, bien dice el dicho que los burros se juntan pa´ rascarse y da la impresión de que el Diputado Ramos y el alcalde Xico ya forman parte de un mismo grupo.

Contrario a ellos, la Diputada Pilar Gómez ya declaró que lo que va a hacer el ayuntamiento de Victoria parece es con afán recaudatorio y no han seguido las normas, el Diputado Arturo Soto mencionó que no van a permitir ningún tipo de excesos con argumentos que no son válidos en este momento y el propio síndico segundo del ayuntamiento, Luis Torre Aliyan, mostró congruencia en sus dichos y hechos al oponerse a la medida ya que, abogado como es, les ha advertido que las multas son contrarias a la norma, que son ilegales pues.

Vaya pues, lo bueno es que los enemigos de los victorenses solo son dos, esos que ahora se juntan con la ambición de que a ellos les vaya bien sin importar que la ciudad se derrumbe.

FIRMA INTERNACIONAL RECONOCE A LA UAT … La Agencia Internacional Fitch Ratings consideró a la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) dentro de las instituciones públicas de educación superior del país, sin impacto significativo ante la contingencia sanitaria por el Coronavirus.

Lo anterior reafirma a la casa de estudios en la calificación [AA (mex)] una de las más altas asignaciones de calidad crediticia que otorga Fitch Ratings a las universidades públicas mexicanas.

En su informe publicado este martes 14 de julio, Fitch Ratings dio a conocer los resultados de las recientes evaluaciones crediticias realizadas a tres universidades públicas que la agencia califica en México: la UAT, la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

La agencia estima que los retos de estas universidades derivados de la contingencia sanitaria, no implicarían cambios sustanciales en la percepción de riesgo crediticio en el corto y mediano plazo.

Hace también un reconocimiento a las universidades calificadas por el trabajo de continuar las clases y servicios de manera remota, sin afectar la oferta educativa.

“Las universidades calificadas cuentan con una reputación y calidad educativa destacada a nivel nacional que les permite contar con una infraestructura (servidores y conectividad) adecuada para continuar impartiendo clases en línea, por lo que la agencia espera la continuidad en los servicios educativos y escolares sin interrupciones mayores”, indicó Fitch Ratings.

Resalta también los cambios que planean las universidades calificadas, como la aplicación de exámenes de nuevo ingreso e inscripciones, entre otros, que se llevarán a cabo a cabo de forma remota y que mantendrán favorable el flujo de demanda estudiantil.

Añade el reporte que para el ciclo escolar de otoño 2020, las clases continuarán en modo no presencial para todos los niveles educativos, sujeto a las disposiciones federales, estándares y evaluación de las propias instituciones de educación superior, por lo que Fitch Ratings continuará monitoreando el comportamiento de la demanda educativa, el desempeño financiero y operativo de las universidades, ante las medidas nuevas que implican la contingencia sanitaria y el regreso futuro de las aulas en una modalidad presencial y virtual de forma mixta.