Los caciques vividores del Partido Verde

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM), es ajonjolí de todos los moles, en esto lo ha convertido su manejador en Tamaulipas, el ex diputado local, Patricio King López “El Pato”, por conveniencia personal para obtener tajada política, el cual más que ganar militantes y votos, dedica su amplio tiempo al acuerdo, a la negociación o al pacto con la bandera del instituto político ecologista para ganar dinero y elevar su fortuna.

El ex diputado Jesús González Macías y”El Pato” King, son los caciques o los dueños del Partido Verde Ecologista de México en Tamaulipas, no hay quien los norme, regule, vigile y supervise, han hecho de este instituto político una empresa particular, la cual les está redituando fuertes ganancias con en el manejo de candidaturas y el financiamiento público (prerrogativas económicas) otorgadas por la autoridad electoral.

King y Macías, están identificados como unos auténticos mercenarios de la política y mientras tengan en su poder al PVEM, mantendrán este nefasto comportamiento que tanto daño le hace a la política y a la democracia.

Un ejemplo de sus abusos, corrupción, pillerías o arbitrariedades, resalta que las candidaturas de las planillas de los ayuntamientos, principalmente de Regidores, se las reparten entre amigos, compadres, primos, hermanos, tíos, novias, queridas, secretarias de sus despachos, entre otros conocidos y parientes, haciendo a un lado a los reales militantes del instituto político, quienes son los que sudan la camiseta para llevarle votos al partido y sus candidatos.

King López, no cuanta con calidad moral para exigir investigaciones, pues debería recordar que no hace una comprobación acertada de los gastos de las prerrogativas, dinero del cual no está muy claro su destino. En todo caso al que tendrían que investigar es a él, pues hay antecedentes que es aficionado al alcohol y la pachanga y quién asegura que no tomó algo de dinero del financiamiento público para pagar cuentas de cantina y manutención de su familia.

Patricio King, ratificó la denuncia contra la representación del Gobierno Federal por el presunto uso electoral de los programas sociales. El detalle es que debería aportar pruebas de su acusación y si no lo hace tendría que aplicársele la ley por hacer acusaciones falsas.

En lugar de utilizar las conferencias de prensa para promover a los candidatos de su partido, utiliza el favor que le hacen los medios de comunicación, para el desprestigio, sin pruebas. Reiteró que el PVEM, interpuso en tiempo una denuncia formal ante la FEPADE por la repartición de las tarjetas bancarias que realiza el Gobierno Federal, a través de su representación en Tamaulipas, en plena veda electoral.

Detalló que la denuncia fue presentada por sus representantes, específicamente contra los representantes federales. “Mostramos la evidencia de que siguen trabajando sobre los programas federales”. Comentó

Consideró que el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, estaría siendo engañado por sus representantes en las entidades federativas o “no se está cumpliendo con lo establecido en este pacto”.

Dijo que el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, había anunciado un pacto en los estados en donde habrá elecciones y fue claro en cuanto al blindaje de los programas sociales y “hoy nos pone en desventaja al no haber ese piso parejo”.

Solicitó a las autoridades electorales den seguimiento a las denuncias y respetar los pactos signados entre los Gobiernos Estatales y los órganos electorales, para garantizar la equidad en este proceso.

No es mentira que el PVEM es ajonjolí de todos los moles, pues hay antecedentes que el Partido Verde dirigido por Patricio King, en el pasado fue aliado, comparsa o servil del PRI y PANAL, al sumarse a las propuestas de estos institutos políticos. Ahora la política cambió y para el partido Verde, el PRI y el PANAL, apestan, no los quiere, no los soporta, les saca la vuelta, lo incomodan y no quiere saber nada ni tener tratos con priistas ni panalistas, porque simplemente no tienen poder público.

Cambiando de tema, tal parase que en Tamaulipas, no hay ya líderes sindicales o decidieron esconderse en sus lujosas mansiones o se fueron de viaje a disfrutar de las cuotas de la clase trabajadora. Los trabajadores burócratas del Gobierno Estatal, ya se movilizan para cambiar a su dirigente, es decir han determinado retirar, quitar o jubilar a Blanca Guadalupe Valles Rodríguez, porque ya no defiende sus derechos y sólo utiliza la organización sindical para proteger intereses personales.

Los que le están moviendo el tapete a la ex diputad Blanca, son decenas de trabajadores del Gobierno Estatal, que la detestan y no soportan, al considerar que ha utilizado el cargo para hacer riqueza o fortuna con las aportaciones económicas de los burócratas.

Sólo esperan que pase el proceso electoral, es decir cuando ya se haya renovado el Congreso de Tamaulipas, los aspirantes a dirigir al SUTSPET, llamarán a los trabajadores para definir los términos de la convocatoria y convocar a elecciones, para de una vez por todas retirar de este sindicato a Blanca Valles, la cual ha hecho con el SUTSPET, un jugoso negocio.

Valles Rodríguez, ha exigido cobros que no se justifican y que el trabajador no está obligado a pagar, pero además no informa ni mucho menos comprueba en qué se ha gastado toda esa aportación millonaria. Nadie la vigila, ninguna autoridad la audita y por justicia a la burocracia estatal, acertado sería se le exija rendición de cuentas, para que le diga a sus agremiados el destinó que le dio a las cuotas durante los muchos años que lleva al frente de la organización sindical.

En otro asunto, para el Obispo de la Diócesis de Ciudad Victoria, Antonio González Sánchez, las campañas políticas para diputados del Congreso de Tamaulipas, “están muy pobres y no prenden”

Comparado con otras campañas, no han prendido, es muy poca la propaganda y no se sabe que vaya a pasar el dos de junio, día en que se desarrollarán las elecciones para la renovación del Congreso de Tamaulipas.

Cabe mencionar ue en este proceso electoral, durante el tramo de las campañas, sobre todo los candidatos de los partidos denominados chicos, no se han movido, no se promocionan, porque no quieren gastar el poco presupuesto que les asignaron, tienen flojera recorrer las colonias, barrios y las comunidades rurales y han decidido hacer campaña desde su oficina y con esa actitud, solo obtendrán una indiscutible derrota.

Ello ha derivado, que ciento se ciudadanos no estén enterados de que el 2 de junio se realizarán elecciones para elegir 36 diputados del Congreso Local y si no saben del juego electoral, mucho menos conocen a los candidatos y sus propuestas,, menos de los partidos chicos, esos ue buscan una regiduría o diputación regalada, para garantizar la pluralidad política.

El dato: el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, realizará gira de apoyo a sus candidatos a diputados locales en varios municipios de Tamaulipas. De acuerdo a la agenda de actividades, los panistas tienen previsto llegue el miércoles 22 al municipio de Tampico. Sostendrá reuniones con candidatos, líderes del partido y grupos de militantes y seguidores. El jueves 23, Marko Cortés, acompañará a abanderados de Acción Nacional en diversos distritos d del Estado, y enviará un mensaje a los ciudadanos de Tamaulipas. La dirigencia estatal del PAN, agregó que el viernes 24 asistirá a la inauguración de la 57 sesión ordinaria de la Asociación Nacional de Ayuntamientos y Alcaldes (ANAC), que se desarrollará en el Centro Cultural Tamaulipas, a las 9:00 horas

