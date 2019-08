CORRESPONDENCIA

Los cambios en Salud y la visita de AMLO

Por José Luis Castillo

Los cambios dentro de las dependencias del Gobierno Estatal darán de una manera paulatina después de que la legislatura actual y sus diputados concluyan el periodo para el que fueron electos, algunos de los casi ya ex legisladores serán incorporados a la administración estatal para seguir desarrollando el proyecto de los vientos de cambio.

En la Secretaria de Salud, se dieron los primeros movimientos y fue la Doctora Gloria Molina Gamboa, quien se dio tiempo primero para llevar acabo lo cambios respectivos y después para difundir el hecho a través de Twitter.

Así es como Horacio García Rojas, dejó la Dirección de Planeación y Vinculación Social, Ernesto Robinson Terán, ex Legislador Priista y ex candidato del PAN, ahora deja la Dirección de recursos materiales, al igual que Alejandro Aguilar Poegner, en lo que respecta a la sub secretaria de Administración y Finanzas de esa dependencia y de quien sólo recordamos por aquel corte de energía eléctrica como nunca antes se había tenido un problema de falta de pago sólo porque al ex funcionario se le olvido hacer liquidar el adeudo.

Los que llegan Lura Cabrera, llega a la Dirección de Recursos Materiales, en lugar de Neto Robinson, mientras que a la sub secretaria de Administración arriba este lunes o en el transcurso e esta semana Henry Nader, y en planeación mejor ni hablar, todo un pájaro de cuentas, del que sólo le podemos asegurar, va extrañar su harem y la bonanza que tenía como ex funcionario del legislativo, ya le daremos detalles.

Trasciende que como le hemos dicho, los cambios dentro de la estructura gubernamental continuaran en los precios días, por lo pronto ya en la Secretaria de Salud, de llevarán a cabo estos movimientos y se habla de que ahora será en el Secretaria de Educación en donde Manda Mario Gómez Monroy, donde próximamente se hará lo propio.

2.-Trsnciende que fue el ex vocero priista del ex Gobernador Eugenio Javier Hernández Flores, José Manuel Flores Montemayor, que a nombre de la Secretaria de Educación Federal se encargó de tratar de desmentir, dice el, la información dada a conocer por Arturo Vázquez Córdoba, titular de la Unidad Media Superior Tecnológica Industrial y de Servicios quien aseguró que AMLO, pondrá en marcha el ciclo escolar en las instalaciones del CBTIS 119.

A través de sus cuentas de WhatsApp, Twitter, y las redes de dispersión de información que Flores Montemayor, maneja para distribuir también material informativo del Héctor Garza González oficial mayor de la secretario de educación, refieren que, el Presidente López Obrador, no viene, ¿pero y el también ex Vocero de la panista Maki Ortiz, manejara la agenda de AMLO?

Recordamos por sus oficios y doble cara al ahora vocero del Gobierno de MORENA, sabemos de sus oficios y sus malas mañas también, no por nada Ale Cárdenas estuvo a punto de meterlo al bote cuando descubrió que el “angelito” tenia gente en la nómina y en convenios informativos, como si fueran representantes de los medios, siendo que en la realidad no sabían ni escribir siquiera un recadito.

Esperemos que lo expresado por Arturo Vázquez Córdoba, en el sentido de la visita del presidente de la República a Tamaulipas se concrete y de ser así comprobaríamos una treta más de este ex vocero que cambia la información como cambia de color de partido, más no se mañas, así de fácil.

3.-La recaudación de por lo menos 3 millones de pesos, por concepto de predial, abre la posibilidad de que el gobierno Municipal de Xicoténcatl González Uresti, continúe aplicando descuentos o condonación de recargos.

A la fecha y según las cifras de recaudación suman poco más de 47 millones de pesos los que se pretenden recaudar por este impuesto en donde se condonan recargos y multas a quienes mantienen adeudos y lo que se pretende es que con ese dinero se realicen obras y se mantengan los servicios a los habitantes del Municipio de Victoria.

Mi correo Joseluis_castillogtz@hotmail.com