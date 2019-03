RESEÑA POLÍTICA

Juan R. de la Sota

Los candidatos

Los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), seleccionaron y presentaron a la sociedad la lista de candidatos a diputados de mayoría relativa y serán los ciudadanos los que con su credencial en la mano voten a favor del aspirante de sus preferencias para representarlos en el Congreso de Tamaulipas. La elección del 2 de Junio será histórica, pues se espera muy competida, por lo que en este momento ninguno de los abanderados tiene asegurado el triunfo electoral.

Ante ello, los liderazgos partidistas y sus candidatos que aspiren a representar a la gente en el Poder Legislativo del Estado, tendrán que salir a la calle a sudar la camiseta, a empolvarse los zapatos, a arriesgarse a estropearse sus delicados pies, a despeinarse, a quemarse su rostro por los intensos rayos del sol, a perder peso y a pasar hambres, a fin de ganar el sufragio, porque desde la oficina vía celular, es arriesgado apostarle a conseguir la victoria electoral.

El método de su campaña de proselitismo político, repito, para asegurar el voto, debería incluir visitas casa por casa, diálogos directos con las familias, con los obreros, campesinos, empresarios, estudiantes, amas de casa, doctores, enfermeras, maestros, comerciantes, jardineros, mecánicos y otros sectores sociales, pero además estableciendo compromisos serios, formales y creíbles de que atenderán sus propuestas y necesidades, es decir expresarles muestras que realmente irán al espacio legislativo a promoverles beneficios y a defender sus derechos.

Ello es urgente y necesario, porque algunos ciudadanos han dejado de creer y confiar en los políticos, en los candidatos y en los representantes populares, debido que al llegar al poder público han incumplido sus compromisos, por lo que los próximos abanderados de los distintos partidos tendrán que aplicar diversas estrategias para atraer clientela electoral y votos, sino deberán aguantar la amargura y desanimo por el fracaso.

En próximos días los ciudadanos estarán siendo visitados por los candidatos a diputados locales y es una oportunidad para escuchar su oferta política y también lo es para que cada ciudadano les exponga sus necesidades y propuestas, las cuales les podrán atender una vez que lleguen al espacio legislativo.

Los partidos están aplicando una medida acertada y que es la de presentar nuevas caras de políticos como candidatos, pues ya caían hasta mal, porque siempre las candidaturas las representaban las mismas personas y que tienen por costumbre cobrar, sin trabajar, olvidando defender los intereses de la gente y atender las demandas de la misma.

Los dirigentes del PAN, PRI y MORENA, sabrán si son los candidatos idóneos para la competencia política-electoral y si les garantizan el triunfo, esto lo descubrirán el 2 de junio, fecha en que se realizará la elección constitucional.

Por cierto, el PAN, PRI y MORENA, las tres principales fuerzas políticas en esta entidad, ya definieron la lista de sus candidatos por cada uno de los 22 distritos electorales y de no presentarse cambios los registros de los contendientes serán entre el 27 al 31 de Marzo y las campañas electorales habrán de iniciar el 15 de abril y concluirán el 29 de Mayo.

Los candidatos del PAN son los siguientes: 01 Manuel Canales Bermea, 02 Imelda Margarita Sanmiguel Sánchez, 03 Félix Fernando García Aguilar, 04 Alicia Sánchez Jiménez, 05 Javier Garza Faz, 06 Javier Garza de Coss, 07Alberto Lara Bazaldua, 08 Sara Roxana Gómez Pérez, 09 Martha Patricia Palacios Corral, 10 Héctor Escobar Salazar, 11 Verónica Salazar Vázquez.

12 Gloria Ivett Bermea Vázquez, 13 Nohemí Estrella Leal, 14 María del Pilar Gómez Leal, 15 Arturo Soto Alemán, 16 Juan Enrique Liceaga Pineda, 17 Sonia Mayorga López, 18 Miguel Gómez Orta, 19 Karla Ma. Mar Loredo, 20 Joaquín Hernández Correa, 21 Edmundo José Marón Manzur y 22 Rosa María González Azcárraga.

El PRI presentó como sus candidatos a: 01 Baudelia Juárez García, 02 Horacio Seoane Yeme, 03 Claudia Ochoa Iñiguez, 04 Victoria Aracely Ibarra Soto, 05 Mauricio A. de Alejandro Martínez, 06 Jesús Jaime Carranza Salinas, 07 Rodolfo Bermúdez Pineda, 08 Ricardo Fernández Aviña, 09 Rosa Pesina Hernández, 10 Irma Azucena Castillo Segoviano.

11 Guadalupe Reyes Pérez, 12 Héctor Silva Santos, 13 Genoveva Galván Ochoa, 14 Alejandro Etienne Llano, 15 Ofelia Garza Pineda, 16 Aurora Castillo Aguilar, 17 Bruno Díaz Lara, 18 José Luis Vargas Ortega, 19 Bertha Vázquez Alonso, 20 Mayra Ojeda, 21 Ricardo Garza Narváez y 22 Astrid Lattuada de León.

Por el Partido MORENA, fueron designados: 01 Oscar Alarcón Santos, 02 Diana María Cantú Meléndez, 03 Jaime Alberto Barrera salinas, 04 Fabián de la Garza Adame, 05 Delta Josefina García de la Torre, 06 José Luis Godina Rosales, 07 Alicia Isabel Pizaña Navarro, 08 Francisca Castro Armenta, 09 Eliphaleth Gómez Lozano, 10 José Ángel Frías Rodríguez.

11 Leticia Sánchez Guillermo, 12 Carlos Eliud Pérez González, 13 Mara Dávila, 14 José Antonio Leal Doria, 15 Irma Sáenz Lara, 16 Ricardo Quintanilla, 17 Javier Villarreal Terán, 18 Emmanuel Ledezma Camacho, 19 Rosa María Rosales Saucedo, 20 Bertha Elena Sánchez, 21 José Luis Ornelas y 22 Noemí Magaña González.

Cabe mencionar que por el PAN, Javier Garza de Coss, de ganar la elección, representaría por segunda ocasión a los tamaulipecos en el Congreso del Estado. El ex secretario de Educación de Tamaulipas, Héctor Escobar Salazar, es la primera Vez que jugará en una elección. El ex subsecretario de Ingresos Arturo Soto Alemán, es conocido por los electores del Décimo Quinto Distrito. Nehemí Estrella Leal, es una dama muy conocida por la gente, por su trabajo permanente a favor de la ciudadanía y seguramente ganará la elección. Del que existen dudas de que obtenga la victoria, es de Joaquín Hernández Correa, pues su trabajo en la actual Legislatura, no lo recomienda.

De los candidatos de Morena, los más conocidos, por el rechazo de la gente, son Javier Villarreal Terán, expriista y el perredista Antonio Leal Doria, quienes tienen asegurada la derrota electoral.

Por parte del PRI, los aspirantes Guadalupe Reyes Pérez, Héctor Silva Santos, Alejandro Etienne Llano y Ricardo Garza Narváez, son los nombres que destacan en la lista, pero no les alcanza para ganar la elección del 2 de junio, a excepción de que recen mucho y volteen todos los santos para que les ofrezcan el milagro de ganar la elección.

El dato: La huelga es un derecho de los trabajadores. El trabajo también es un derecho que tienen los ciudadanos. Es una injustica que se está cometiendo al boletinar a los obreros de Matamoros que participaron en las huelgas de maquiladoras y que se les dio de baja, pues ello les provocará batallas para obtener otra fuente de empleo.

En ello tiene que intervenir la autoridad competente, para que no se les bloquee su derecho al trabajo, y si bien realizaron un movimiento de paro de actividades fue con justa razón para mejorar sus percepciones salariales, ya que los empresarios de maquiladores pagan salarios de hambre y son millonarias las ganancias que obtienen al ofrecer sueldos raquíticos que no alcanzan ni tan siquiera para mal comer.

Al boletinarlos, nadie les quiere dar trabajo y la falta de comida empieza a llegar a sus hogares, ya no tienen dinero para educar a sus hijos y pagar los servicios públicos. Eso tiene que resolverse, para evitar que esos desempleados se refugien en acciones ilícitas.

De acuerdo a cifras oficiales, son más de 5 mil trabajadores los que fueron despedidos por el movimiento huelguista en Matamoros. Los dueños de maquiladoras están en su derecho de despedir y liquidar a los revoltosos, pero eso no debería motivarlos a bolitinarlos para que se les niegue un nuevo empleo. En esto es necesario intervengan las autoridades, porque ello podría generar aumento en los delitos, pues no se descarta que algunos se dediquen hasta a robar para mantener a sus familias.

