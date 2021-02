T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

LOS CAPRICHOS YA NO LE FUNCIONARON A MAKI…!

EN LA VIDA «los caprichos» la mayor parte de las veces son esencia fundamental del éxito político, eso está probado, pero también son «una arma de dos filos», porque todo tiene un límite. Y por esta razón la alcaldesa de Reynosa Dra. Maki Ortiz Domínguez, de hecho, «se ha quedado o se está quedando, fuera de la jugada electoral» del próximo 6 de junio, porque al menos en las filas del PAN, partido al que le debe todo lo que ella ha recorrido en política, ya no hay espacios para Maki, eso es lo que ya se vislumbra, pero cuando alguien se sale de la tangente, por «caprichos o malos manejos financieros» todo le cambia a esta clase de actrices, para luego verse ante dilemas de agravios financieros y políticos de grandes dimensiones y más «cuando se han agenciado dinero público», detalle por el cual, «sin empacho, ni cortapisas», le ha señalado a Maki, la Diputada de MORENA Edna Rivera López, quien además dijo ya haberla acusado por el presunto desfalco de más de 176 millones de pesos, solo de la cuenta pública 2018, cuyo tema está plasmado en la Auditoría Superior del Estado.

POR LO QUE, esta compleja situación por la que ya atraviesa la Presidente Municipal de Reynosa Maki Ortiz Domínguez, sin lugar a dudas le impedirá a la doctora incorporarse a MORENA, para buscar fuero político y salvarse o eludir la acción de la justicia, porque en el Partido (guinda), han dicho no querer, ni admitir políticos manchados por los emblemas de corrupción y la impunidad, situación que pone a Maki, «entre la espada y la pared», porque si la edil de Reynosa, no comprueba esos faltantes millonarios, de «Ipso facto», se estará viendo en problemas de carácter legal, porque el dinero que, «ella no ha justificado» ante la ASE, debe aparecer y sino con tiempo «Maki tendrá que poner pies en polvorosa», cuyo detalle es penoso y delicado, porque eso podría llevar a la alcaldesa a “andar prófuga de la justicia» o bien internada en una prisión, cuya situación judicial, “sinceramente, nadie se la desea”, pero quien delinque, tiene que pagar su delito y Maki, sin fuero, podría estar ante esta adversidad jurídica.

REZA EL adagio que, «el sol no se puede tapar con un dedo» y por esta razón, no solo Maki, sino también su hijo Carlitos Peña Ortiz, su marido Carlos Peña Garza y varios de sus predilectos colaboradores, podrían correr la misma suerte. Porque la denuncia penal de la Diputada Edna Rivera López va en serio, ella lo aseguró a quien esto escribe en una entrevista y subrayó que, la alcaldesa de Reynosa tiene la obligación de informar al pueblo de Reynosa que destino le dio a los más de 176 millones de pesos, cuestión legal que pone a MAKI «en el ojo del huracán».

Y SI LA DOCTORA, piensa que la postura de la Diputada Local Edna Rivera López, «es puro bloff o una jugarreta política», la legisladora de Morena, ha sido tajante al señalar que, el tema de la defraudación millonaria que hay en el gobierno Municipal de Reynosa, ya lo dijo: «no se quedará en el tintero judicial», al apuntar en la entrevista que la acción va en serio porque es inconcebible que “esos dineros públicos no aparezcan” por ninguna parte desde hace ya tres años.

EN CONSECUENCIA, les diré a mis estimados lectores que, si antes la edil de Reynosa Maki Ortiz Domínguez, libró situaciones legales como la que hoy enfrenta, eso fue quizás por sus buenas relaciones en las altas esferas políticas albiazules allá en México, pero como hoy quien denuncia a Maki, es de otra plataforma política, la acusadora o denunciante Diputada Edna Rivera López; está firme en su postura de llevar a los Tribunales a la alcaldesa de Reynosa.

MAKI ORTIZ, para amenazar al PAN de que se iría al Partido MORENA, la semana pasada públicamente «se lució» portando una chamarra color guinda, (el color de Morena), pero esa aviesa actuación de la doctora más encendió los ánimos, no de los panistas, sino de los que en este partido, traen interés de participar en pos de la alcaldía y diputaciones locales de esta ciudad surgiendo con gran valor moral la Diputada Edna Rivera López, para desde la Tribuna del Congreso de Tamaulipas denunciar a Maki, por el presunto fraude millonario al que aquí hacemos hincapié.

EN LAS FILAS DEL PAN, a pesar de los indignos y truculentos caprichos de Maki Ortiz, «esta señora la tenía hecha», porque ya le habían ofrecido se registrara como Pre candidata a Diputada Federal por el Distrito 02 de Reynosa. Sin embargo, Maki quería que a su hijo Carlitos Peña Ortiz, Acción Nacional le asignara la candidatura a Presidente Municipal y poner como regidores a parte de «la gavilla» de presuntos saqueadores y como la petición le fue negada, enseguida ella anunció haber decidido «no participar» para la contienda electoral del próximo 6 de junio. Pero Maki, nunca se imaginó ser denunciada y acusada por la Diputada Rivera López, la que me informó que, a la denuncia contra la alcaldesa de Reynosa, «le dará hasta las últimas consecuencias» para que el pueblo de Reynosa, no siga siendo víctima de esta mujer la que valida del poder político que aún tiene en sus manos ha incurrido en toda una gama de atrocidades financieras.

ESTA POLEMICA situación política en Reynosa, ha generado ya una serie de comentarios, cuyos puntos vista y análisis coinciden en que, «a Maki, los caprichos políticos ya no le funcionaron» y peor aún, porque finalmente la alcaldesa de Reynosa «ya se ha topado» con la horma de sus zapatos. Y si no pues «el tiempo, es el que os dará la razón». Por hoy es todo y hasta mañana.

