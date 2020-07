POSDATA

GASTÓN ESPINOSA GLZ.

LOS CLAROSCUROS DE UN FUNCIONARIO DE LA 4T

El mensaje llegó a mi página de Facebook, tan pronto se anunció su incorporación al ISSSTE de El Mante.

-«No entiendo cómo el gobierno de AMLO le da cargos a gente que no lo merece, que además de su pasado en el PRI, se dedica a engañar y estafar incluso a su familia».

Se refería al reciente nombramiento de Eduardo López González, como subdirector administrativo del ISSSTE en Mante. Lalo fue regidor del PRI hace unos años y es hermano de Héctor López González, exalcalde mantense y exsecretario de Salud en Tamaulipas.

– ¿Por qué no lo merece? – cuestioné al mensajero.

– ¿Si le doy las pruebas, lo publica? -me regresó la pregunta.

-Es mi papel darle voz a la gente -le respondí.

Ayer por la noche recibí copia de una denuncia en contra de Eduardo López González, subdirector administrativo del ISSSTE en El Mante.

Sergio Morales González, arquitecto de profesión y constructor, presentó el mes pasado una denuncia ante el Ministerio Público del Procedimiento Pena Acusatorio y Oral por el presunto delito de fraude en contra de su primo Lalo López, por un monto superior al millón de pesos.

La historia -relata la denuncia- comenzó en 14 de agosto del 2019, en el interior de la sucursal de Banamex, cuando la víctima Sergio Morales González, de oficio constructor, entregó la cantidad de 850 mil pesos a López González, dinero que empezaría pagar el primero de octubre del mismo año, «pero a casi un año de esa fecha todo son puras evasivas de su parte».

A continuación, transcribo el contenido del mensaje que nos hicieron llegar, para explicar a detalle este penoso asunto que implica a Eduardo López González, funcionario del Gobierno Federal.

«El delito de fraude que en este caso fue cometido, se llevó a la realización a través de una serie de maquinaciones y engaños por parte de Eduardo López González, ya que primero, ofreció a su primo Sergio Morales González hacer juntos un negocio que consistía en invertir una suma considerable de dinero en la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, con la promesa de que este negocio significa recuperar la inversión y obtener ganancias casi en forma inmediata. «Y como Sergio Morales González no contaba con el recurso, Eduardo López lo condujo a vender a cuatro casas que el arquitecto había construido como parte de su negocio y en la desesperación de Eduardo López por obtener dinero, lo hizo que las vendiera muy por debajo de precio real, bajo la promesa de que con el negocio que él iba a hacer en la Lotería Nacional de todos modos iba a recuperar su dinero y lo que en la venta de las casas estuviera perdiendo.

Tras la venta de dichas casas, el 14 de agosto del 2019 Sergio Morales González entrego a Eduardo López González en el interior del Banco Banamex de esta ciudad la cantidad de 850 cincuenta mil pesos y éste se comprometió empezar a regresar ese dinero el día 01 de Octubre del año 2019 más 550 mil pesos por la pérdida que el arquitecto hubiera tenido en la venta de las casas, lo que en suma representa el millón 400 mil pesos del que la víctima se duele en la comisión del delito y a casi un año de esa fecha todo son puras excusas y pretextos por parte de Eduardo López para evadir la deuda».

Según se conoce, lo que el Ministerio Público sí ha podido determinar es que Eduardo López González no realizó ninguna inversión en la Lotería Nacional para la Asistencia Pública como lo había prometido, además de que no cuenta con bienes muebles o inmuebles para garantizar su deuda.

Del tema, el actual subdirector del ISSSTE tendrá mucho qué explicar. Su nueva encomienda se mancha con esta denuncia presentada por su primo, la que seguramente no pasará inadvertida para las autoridades superiores.

Se trata de un asunto complicado que podría provocar conflictos legales muy serios a Lalo López, un hombre que hasta hace unos días se mostraba feliz con su nombramiento.

Hay aquí mucho qué explicar.

La 4T y la honestidad son puesta a prueba.

EL OPORTUNISMO DE MARCO CASTILLO

Las botellas de cerveza iban y venían. Ya llevaban una hora de plática superflua.

Aquellos dos personajes tenían motivos para estar contentos.

A uno le iba bien en su cargo, y al otro, ya le habían prometido una nueva chamba.

«Pide lo que quieras», al fin que me irá bien, dijo el más joven antes de ir al baño.

24 horas antes de ese encuentro, el celular de Juan de Dios Castillo, sonó insistentemente. Del otro lado de la línea la voz sonaba ansiosa: -«Soy Marco (Castillo) quiero platicar contigo, cómo ves si nos vemos para celebrar una nueva chamba que me dieron y puedas tú asesorarme un poco».

-«Claro, te veo ahí. Soy tu amigo, sabes que te ayudaría -respondió con cierto desenfado Castillo.

Acordaron un bar y la noche como testigos.

Al llegar nuevamente a la mesa, Marco Castillo le soltó el secreto que guardaba: «Voy a ser el nuevo comisario de la Comapa, ya me dijeron en Victoria, mi amigo Humberto (Rangel Vallejo) habló con el Secretario y en estos días me darán el nombramiento. Yo sé que tu trabajas en la Comapa así que puedes decirme cómo están las cosas ahí».

Juan de Dios casi escupe la cerveza en el rostro de Marco. No sabía si reír o llorar. Se quedó sin habla por un momento.

Tras la sorpresa dijo con palabras casi pausadas. «Mi Marco, cómo podré ayudarte, si el actual comisario de la Comapa soy yo».

El político cuya militancia está en el Verde Ecologista, no atinó a decir nada, sabía de su error, pero quiso justificarse: «Quizá te den otro encargo más importante».

Las cervezas ya no supieron igual, al menos para el comisario de la Comapa Juan de Dios Castillo, que tras unos apurados tragos se despidió de su amigo.

El tiempo pasó. Meses después Juan de Dios dejaría de ser el comisario de la Comisión municipal de agua potable y alcantarillado Mante, pero en su lugar no llegaría Marco Castillo, sino el contador Gastón Infante.

No sorprende que ahora Marco Castillo se postule como gerente de la Comapa, con ese mismo padrino (Humberto Rangel) y con el respaldo de algunos integrantes del Consejo de Administración de la Comapa.

Tras la muerte de Marco Antonio Mota Turrubiates sobran los postulantes para la gerencia de la Comapa y el caso de Marco Castillo no es la excepción. Marco es un buen tipo, pero no se ha dado cuenta que él no encaja en el grupo político que manda en la región, por más que en su momento les haya alzado la mano.