EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

Los consejos de Monreal

Frente a la elección concurrente de junio, la cual califica como “el desafío más grande de la historia electoral de México”, el coordinador de la bancada de Morena en el Senado de la república, RICARDO MONREAL, aconseja:

“Seleccionar de manera transparente a candidatas y candidatos con los mejores perfiles; y cuidar que el proceso interno no divida, sino que fortalezca”.

Y asienta:

“No será una batalla fácil ni cómoda para nadie”.

Por ello, advierte:

“Si la decisión que tome Morena es seleccionar a las candidatas y los candidatos por medio de encuestas, se debe garantizar que éstas se lleven a cabo sin excluir a nadie, al contrario: que se sume a quienes desean participar, aunque no formen parte de equipos o del grupo cercano o afín a gobernantes o dirigentes”.

Y alerta:

“Nadie se debe confiar, pues la formación de coaliciones y alianzas representan una mayor competencia en los comicios, y la disputa por estos cargos de elección popular será más cerrada, compleja y polarizada.

“Se debe actuar con certeza, convicción, lealtad y madurez política”, puntualiza.

En un mensaje difundido en redes sociales, MONREAL, uno de los ideólogos de mayor influencia en el Gobierno de la Cuarta Transformación, sostuvo que “presenciaremos uno de los procesos político-electorales más complejos, más polarizados y competidos de las últimas décadas”.

“El próximo año nos espera una batalla de ideas, de confrontación de proyectos que orientarán el futuro de la patria y las y los ciudadanos libres tienen la palabra y decidirán”, subrayó.

MAKI: “RECUPERAMOS 100%

DEL EMPLEO PERDIDO”

En Reynosa entre tanto, se registró el 100% de recuperación del empleo perdido durante la pandemia provocada por el virus SARS-CoV2, a partir de los primeros meses del 2020, además de que la ciudad sigue siendo la mayor generadora de empleos.

«Somos una ciudad que tuvo dificultades pero lo hemos recuperado, todos tienen la oportunidad de tener un empleo, es una ciudad que se ha crecido ante las dificultades», reveló, de parte del Ayuntamiento, la Alcaldesa de Reynosa.

En esta frontera la industria maquiladora ocupa a más de 130 mil empleados y aunque también tuvo pérdida de plazas laborales, derivado de la pandemia de COVID-19, ya generó nuevas vacantes, las cuales el Gobierno Municipal acerca a los habitantes de las colonias populares.

La Alcaldesa MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, dijo que, en Reynosa los recursos humanos son de gran calidad y por ello, empresarios y comerciantes buscan y tienen confianza para establecerse aquí y contribuir a la ocupación de la población trabajadora.

DIF REYNOSA

ATIENDE PETICIONES

A propósito, el Sistema DIF Reynosa, Voluntariado y regidores, trabajan de manera organizada en beneficio de las familias que requieren algún servicio o atención.

El personal del DIF Reynosa atiende y resuelve las peticiones que las familias, asociaciones y sociedad en general, realizan diariamente.

DIF Reynosa y regidores, atendieron peticiones y se entregó una silla de ruedas, así como pañales.

A través de los recorridos que el personal de las diferentes áreas realiza por las colonias, tanto del área ejidal como urbana, se atienden peticiones y se resuelven a la brevedad, llevando los beneficios hasta los hogares de los solicitantes o bien, se les entregan en las instalaciones del DIF Reynosa.

NUEVO LAREDO RECUPERA

EMPLEO Y ECONOMÍA

En otro tema, debido a la reactivación económica que se da en Nuevo Laredo, la Bolsa de Empleo Municipal cerrará el año con 385 vacantes que ofrecen 78 empresas.

GERARDO TREVIÑO, director de Empleo y PyMes, dijo que este 2020 fue duro para muchas familias y empresas que vieron afectada su economía por la contingencia sanitaria del Covid-19.

“Por este año atípico, la industria de la manufactura que normalmente terminaba contrataciones en noviembre para cerrar el año fiscal, por la temporada que no estuvieron laborando, están recuperando ese tiempo perdido contratando personal para cumplir con los requerimientos que hicieron en 2020”, señaló.

Refirió que las empresas también están programando los presupuestos del 2021, por lo que se cerrará y abrirá año con contrataciones y vacantes.

“Ahora tenemos registradas 78 empresas con 385 vacantes en el área de industria de manufactura, agentes aduanales, transporte y comercio debido a que se han estado abriendo nuevos negocios y requieren personal de ventas, bodega, control y administración de negocios”, indicó.

GERARDO TREVIÑO comentó que están valorando crear un nuevo modelo de los programas ‘Empleo Móvil’ y ‘Feria del Empleo’, para acercar vacantes a los solicitantes, con total cumplimiento de las medidas preventivas de salud e higiene para evitar la propagación del Covid-19.

180 CONTAGIOS DE

COVID EN EL AÑO NUEVO

[-Entreparéntesis: La secretaria de Salud GLORIA MOLINA GAMBOA invitó a la población a iniciar el 2021 con la responsabilidad de protegerse, de atender en todo momento las medidas preventivas y mantenerse en casa el mayor tiempo posible para evitar un mayor número de contagios de COVID-19, y de complicaciones graves que puedan derivar en fallecimientos. Advirtió que tras la celebración de Navidad y Año Nuevo, se espera un repunte en los casos, por lo que reiteró la importancia de evitar reuniones sociales, aglomeraciones y salidas innecesarias. Al presentar el balance actual de la pandemia, la titular de la SST informó que al viernes 01 de enero, la cifra oficial es de 40,497 positivos, de los cuales 34,923 se han recuperado y 3,342 han fallecido. Esto significa, que durante las últimas 24 horas se confirmaron 180 contagios-].

CHUCHO RESCATA TAMPICO

PARA LOS TAMPIQUEÑOS

Mientras que en Tampico, cumpliendo su compromiso de trabajar sin descanso por la transformación de la ciudad, el Presidente municipal CHUCHO NADER puso en marcha este primer día de 2021 el mejoramiento vial de la calle Yugoslavia en la colonia Solidaridad, Voluntad y Trabajo, donde se llevará a cabo, en una primera etapa, la reposición integral de las redes hidrosanitarias, para posteriormente efectuar la pavimentación a base de concreto hidráulico.

El Jefe edilicio, acompañado de los Diputados locales MON MARÓN y ROSA GONZÁLEZ; así como del Secretario de Bienestar Social, RENÉ SENTÍES BARRIOS e integrantes del Cabildo, señaló que con el propósito de seguir avanzando en la construcción de una ciudad de calidad, es necesario el trabajo continuo y permanente para cumplir el compromiso asumido con las familias tampiqueñas.

“Que mejor manera de festejar el primer día del año 2021 que trabajando en esta colonia Borreguera con la renovación integral de las redes de agua potable y drenaje sanitario en la calle Yugoslavia, donde llevaremos a cabo también, en una segunda etapa”, señaló.

AMÉRICO Y ERASMO:

LA COALICIÓN MORENA-PT

Por cierto, si en política no hay casualidades: ¿qué interpretación le da usted a la presencia conjunta de AMÉRICO VILLARREAL ANAYA y ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO en la solicitud de registro del Convenio de coalición “Juntos Haremos Historia en Tamaulipas”, en el IETAM, suscrito este 31 de diciembre por Morena-PT?

La coalición Morena-PT postulará candidatos comunes en 41 de los 43 Ayuntamientos, y 21 de los 22 distritos locales de Tamaulipas –las Alcaldías de Xicoténcatl y Palmillas quedan fuera; al igual que el distrito 16, con cabecera en Xicoténcatl–, según documento exhibido ante el Consejo General del IETAM por GONZALO HERNÁNDEZ CARRIZALES y ARCENIO ORTEGA LOZANO, en representación de esos dos partidos.

De acuerdo con el Calendario Electoral, el plazo para la presentación de solicitudes de convenios de coaliciones y candidaturas comunes vence hoy sábado 2 de enero a las 23:59 horas, pero, se da por hecho que, en Tamaulipas, solo Morena y PT van juntos a los comicios de junio, pues PAN y PRI ya anunciaron por separado su decisión de ir solos a la contienda.

Pero, queda para la historia, la presencia de AMÉRICO y ERASMO este 2021, avalando el Convenio de coalición Morena-PT.

… Por si en 2022 hay que “desempolvar” páginas pretéritas.

…LOS PASOS

DE NAVARRO

Por cierto, si –como se presume– RICARDO MONREAL influyó decisivamente para que su hermano DAVID fuera nominado candidato de morena a la gubernatura de Zacatecas, también debió abogar a favor de que el Senador MIGUEL ÁNGEL NAVARRO QUINTERO solicitara licencia legislativa para buscar la candidatura del Movimiento de Regeneración Nacional al gobierno de Nayarit.

Y bajo esta misma lógica, MONREAL también debió inclinar la balanza a favor de que el Senador tamaulipeco AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, se convirtiera en sucesor del Senador NAVARRO QUINTERO en la presidencia de la Comisión de Salud del Senado, cuya decisión le fue comunicada este 10 de diciembre por la Junta de Coordinación Política que encabeza el senador zacatecano.

A propósito, AMÉRICO fue felicitado por legisladores y funcionarios del gobierno federal, entre ellos, JESÚS RAMÍREZ CUEVAS, coordinador general de Comunicación Social de Presidencia de la República, quien escribió en su cuenta de Twitter:

«En tiempos donde el derecho a la salud es central, dan gusto nombramientos del @senadormexicano a profesionales como el @Dr_AVillarreal, nuevo presidente de la Comisión de Salud. Reconozco su compromiso social y su gran labor por nuestro país. ¡Enhorabuena y muchas felicidades!.

VILLARREAL ANAYA, quien hace un mes también recibió el encargo de la dirección nacional de Morena para desempeñar el cargo de delegado especial en Sinaloa, ¿seguirá los pasos del Senador NAVARRO, quien ya prepara su campaña para gobernador en Nayarit?

GONZÁLEZ VALDERRAMA

INTERACTÚA EN REDES

Por asociación temática, deje compartirle que el –¡todavía!—director federal de Radio, Televisión y Cinematografía, el tampiqueño RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA, tuvo una amplia interacción con los tamaulipecos este fin de año, al enviar y responder buenos deseos navideños y de Fin de Año, con el advenimiento del 2021.

En vísperas de Navidad, GONZÁLEZ VALDERRAMA sostuvo sus Diálogos con Tamaulipas, desde Altamira, donde sostuvo reuniones y encuentros con sus paisanos del sur tamaulipeco.

Y después, al avecinarse el fin del terrible 2020, RODOLFO envió y recibió mensajes en su espacio de redes Féisbuc, donde recibió comentarios de tamaulipecos que lo visualizan como virtual [pre] candidato de Morena a la Sucesión gubernamental.

¿CAE GÓMEZ ORTA

EN ALTAMIRA?

No es oficial, por supuesto, pero la versión insistente de que el Partido Acción Nacional postulará a la presidencia municipal de Altamira al ex diputado CIRO GÓMEZ ARTEAGA, en lugar de MIGUEL ÁNGEL GÓMEZ ORTA, impone un “cambiazo” similar al ya oficial de Nuevo Laredo, donde aunque todavía no se oficializa, existe la presunción de que la ex dirigente estatal del PRI, YAHLEEL ABDALA sería la candidata de Acción Nacional al Ayuntamiento neolaredense, versión que este espacio pone en tela de juicio.

Igual ocurriría en ciudad Madero, donde también se especula que el candidato de Acción Nacional sería JAIME TURRUBIATES SOLÍS, en lugar de AGUSTÍN DE LA HUERTA MEJÍA, quien es considerado desde hace años como “el candidato natural”.

Mientras que en Altamira, por Morena, asómbrese: iría el ex alcalde priista PEDRO CARRILLO ESTRADA, adversario natural del cacique JUVENAL HERNÁNDEZ LLANOS, por lo que ahí, como en otros municipios de Tamaulipas, se dará una medición de fuerzas entre Grupos Políticos locales, pero encaramados en partidos políticos distintos.

“TOÑÓ LÁMINAS”:

POLLO EN MAL ESTADO

En días pasados al famoso “TOÑO Láminas” le salió lo caritativo, regalando pollo a diestra y siniestra por todo Tula, lo que la gente no sabía era que ese pollo era de desecho, el cual presumiblemente estaba infectado de salmonella y la bacteria E coli, lo cual habría provocado intoxicación en muchas de las personas que recibieron este apoyo de ANTONIO LEIJA.

Su equipo, bromeando, deslizó que ese pollo lo consiguieron en los almacenes de carnes en la ciudad de Monterrey, Nuevo León; sin embargo, era pollo de mala calidad, congelado, que tenía mucho tiempo sin venderse, oportunidad que ANTONIO LEIJA VILLARREAL vio buena para promoverse como precandidato a la presidencia municipal de Tula, sin importar el daño a la salud que causaría en la población.

En Tula ya se están previniendo contra este personaje, que no es de Tula, no quiera Tula y no le preocupa Tula.

Una vez más quiere llegar al poder para volver a llenar sus bolsillos de dinero y olvidar al pueblo que una vez lo llevó a sentarse a la presidencia municipal del municipio.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.