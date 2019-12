LOS DEMOCRATAS LE VAN A HACER LOS MANDADOS A DONALD TRUMP

LA@RED

LOS DEMÓCRATAS LE VAN A HACER LOS MANDADOS A DONALD TRUMP

Rubén Dueñas

En el caso de llevarse a cabo en Estados Unidos en el próximo mes de enero el juicio político en contra del Presidente Donald Trump, todo apunta a que sus detractores, en su gran mayoría Demócratas, le van a hacer los mandados y se van a comer los pilones. Los cargos que le fincan son abuso de poder y obstrucción al Congreso.

Así lo creemos nosotros porque los que saben de aguacates consideran como probable que Trump se absuelto de los cargos en el Senado, en donde los Republicanos son mayoría, ya que se necesitan al menos 67 votos para destituírlo y los republicanos ostentan 58 de los 100 escaños.

Mucho se preguntan qué va a pasar si Donald Trump llegara a ser destituido del cargo de Presidente de Estados Unidos; como analistas políticos creemos que no va a pasar absolutamente nada, tal como sucedió como asesinaron a John F. Kennedy, al que media hora después lo reelevó en el cargo y protestó como nuevo presidente, Lindón B. Johnson, el que en su Administración venia fungiendo como vicepresidente.

En el caso del Presidente Richard Nixon, el que según nosotros fué obligado a renunciar a la Presidencia de Estados Unidos, tras el sonado caso del Watergate, que surgió como resultado de una denuncia en su contra, formulada por dos periodistas, tampoco pasó nada y en 1973 asumió el cargo el entonces vicepresidente Gerard Ford.

Con esto corroboramos la vigencia de la sentencia de que en éste mundo nadie es indispensable, así se trate de Donald Trump, ya que al igual que John F. Kennedy y Richard Nixon, también tiene vicepresidente, Mike Pence, por lo que Mr. Trump puede estar tranquilo en el supuesto de que los demócratas se salgan con la suya y le digan good bye mister.

Ese problema lo tenemos los mexicanos en nuestro país, porque los que han sido presidentes no han aceptado crear el cargo de vicepresidente porque todos se sienten dioses y podríamos apostar el pescuezo a que el presidente en funciones, Andrés Manuel López Obrador, no es la excepción.

Seguramente esa actitud de los que han sido presidentes en México es porque se sienten dioses e incluso se han considerado los sabelotodo, porque piensan que los mexicanos somos más chingones que los gringos, apuéstele.

Qué triste y apestoso nos llega el Siglo XXI con propuestas como la de bancada de MORENA, cuyos diputados están proponiendo que se reforme la Constitución para garantizar el derecho de todo ciudadano a contraer matrimonio sin discriminación alguna, es decir entre personas del mismo sexo, con un régimen transitorio que obligará a todos los estados del país a adecuar sus legislaciones en los próximos tres meses.

Si que es para nosotros una verdadera aberración la propuesta de la Izquierda mexicana, pero a decir verdad no nos sorprende ya que esa tendencia no es de ahora. Muy lamentable el México que les vamos dejar a nuestros descendientes, que Dios los perdone, porque no saben lo que hacen. Ojalá y nunca suceda lo mismo con los animales, machos con machos y hembras con hembras.

Ambicioso y hambriento de poder el ex presidente de Bolivia, Evo Morales, que ha sido tres veces presidente de los bolivianos y anda buscando la cuarta, desde Argentina donde esta de refugiado, dijo que no le asusta la orden de detención en su contra, presentada por la fiscalía de su país, a la que como chico bueno calificó de “injusta, ilegal e inconstitucional”, con lo asentó en las redes sociales. “Es el mejor regalo que recibo del gobierno de facto”, apuntó. Ni duda nos queda se engrió con la chichota y no la quiere soltar. Y en México para allá vamos, apúntelo.

Hace muchos ayeres frente a la crísis de PEMEX el líder moral de los petroleros, Joaquín Hernández Galicia (a) La Quina, le advirtió al entonces Presidente Miguel de la Madrid, a través del dirigente formal del STPRM, José Sosa, que “Si se hunde PEMEX, se hunde Usted y se hunde México”.

Como luego dicen hoy la historia se repite ya que en la 45 sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, que encabezó el Presidente Andrés Manuel López Obrador y donde también estuvo el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, al abordar el tema de la inseguridad que se esta viviendo en el país, convocó a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a agarrar al toro por los cuernos.

“O le atoramos juntos o fracasamos todos por separado”, como que se acordó de sus tiempos en los que cobraba en el PRI. Les caló el reclamo del PAN y de la AGOAN. López Obrador , tenia que hablar, es cierto, pero no dijo nada nuevo, repitió lo que tiene días de andar diciendo sobre del tema.

Nuestras antenas nos reportan que la Facultad de Enfermería Tamíco (FET) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) inplementó en su curricula la materia de Intervención en Casos de Desastres, con el fín de capacitara los estudiantes en temas de reacción inmediata, cuando surja alguna situación de éste tipo.

Con ese propósito los futuros profesionales han estado recibiendo capacitación en temas como amenazas de bomba, connato de incendio y otras temáticas que se trabajan a través de simulacros, apoyados por el Departamento de Protección Universitaria, personal de la SEDENA, de Protección Civil, Cruz Roja y otras dependencias.

Sobre del tema la catedrática de la FET, Mtra. Concepción Meléndez Méndez, dijo que la implementación de la materia de “Intervenciones en casos de desastres químicos y medio ambientales”, tiene como objetivo sembrar en los jóvenes la cultura de la prevención en caso de alguna eventualidad. Bien.

