             Los desamparados del peñismo

En corrupción, los peces gordos se atrapan con redes y todo parece indicar que ahora sí, el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR se dispone a dar un duro golpe a este cáncer social que tanto daño le ha causado a México. Todo parece indicar que su gobierno va por conocidas figuras políticas que en gobiernos anteriores cometieron todo tipo de ilícitos y actos de corrupción con el dinero del pueblo.

Bajo la lupa del Gobierno del presidente LÓPEZ OBRADOR y de la Fiscalía General de la República, cuando menos se encuentran casi una decena de conocidas figuras políticas, entre las que destacan, el magnate petrolero CARLOS ROMERO DESCHAMPS, el ex director de Pemex; EMILIO LOZOYA AUSTÍN, así como también la ex jefa de Gobierno del D.F., y ex secretaria de desarrollo social en el sexenio de ENRIQUE PEÑA NIETO, ROSARIO ROBLES BERLANGA.

También bajo investigación judicial se encuentran; PEDRO JOAQUÍN COLDWELL, ex secretario de energía; IDELFONSO GUAJARDO, ex secretario de economía, además del general LEÓN TRAUWITZ, ex jefe de escoltas de PEÑA NIETO en el Gobierno del Estado de México y jefe de seguridad de Pemex, entre otros “peces gordos”.

La cercanía de cada personaje aquí citado con el ex presidente PEÑA NETO es clara. La pregunta es-¿De verdad AMLO va tras estos peces gordos?.

Por lo pronto, el gobierno de la 4T, ha iniciado una serie de inhabilitaciones y serias acusaciones judiciales que van desde presuntos actos de corrupción, desvío de recursos, relaciones con jefes huachicoleros hasta ser parte de una supuesta red de lavado de dinero, por lo que en algunos casos, ya se han girado órdenes de aprehensión tanto a nivel nacional como internacional, pues el Gobierno Federal también ha solicitado a la Interpol la búsqueda y detención de estos personajes en países extranjeros en caso de que alguna de estas finas personas se haya dado a la fuga.

En este sentido, En su tradicional conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el mandatario nacional informó que la Fiscalía General de la República está llevando el caso de ROSARIO ROBLES por ejercicio indebido del servidor público, por lo que su gobierno colaborará en todo lo necesario para proporcionar toda la información que se requiera, así como también en los casos de más implicados, asegurando que su gobierno no será tapadera de nadie.

Veremos en los próximos días si de verdad se combate y se castiga a los corruptos del pasado involucrados en la famosa Estafa Maestra y otros escandalosos casos más.

Se habla incluso de que dichas investigaciones alcanzarían al ex secretario de gobernación MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG.

Algunos gobiernos del pasado se han caracterizado precisamente por la persecución política contra personajes que les resultaron incómodos.

Recuerdo el famoso “Quinazo”, después del “Salinazo” (cuando se encarceló al hermano incómodo RAÚL SALINAS DE GORTARI), después el michoacanazo y PEÑA NIETO fue también por varios ex gobernadores de su propio partido como TOMÁS YARRINGTON, JAVIER DUARTE, EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES, entre otros que incluso le apostaron y le metieron recursos a su proyecto político en 2012.

Sin duda alguna para muchos ciudadanos que han clamado justicia y castigo a los corruptos es reconfortante ver la persecución judicial contra a algunos de esos pillos, pero lo que no quieren es que solo se provoque un revuelo mediático, ya sea para apaciguar el humor social o como estrategia electoral.

Y finalmente, la corrupción no termina cuando uno o varios ex secretarios, políticos, ex alcaldes y gobernadores son arrestados: termina con el desmantelamiento de las estructuras e instituciones que facilitan su operación.

DEL ARCHIVERO…

Sorpresiva fue la renuncia o despido de quien hasta este miércoles se desempeñara como titular del Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa ITIFE, GERMÁN PACHECO DÍAZ en el Gobierno de FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA.

Desde que inició el gobierno actual PACHECO DÍAZ estuvo al frente de la mencionada dependencia, pero hasta este momento se desconocen los motivos de su salida del ITIFE.

Sin embargo, aunque se dijo que renunció al cargo, por otro lado, trascendió que los destituyeron, pues la mala leche o grilla lo alcanzó, ya que se dice que en el pasado proceso electoral operó en la zona sur del Estado para otros candidatos que no eran de su partido, Acción Nacional. ¿Será?.

¿Quién ocupará su lugar? Tampoco se sabe, aunque se corre la versión de que lo anterior provocará un reajuste de personal en el Gobierno del Estado.

En cambio, una buena noticia en cuestiones de salud, es el tema que se difundió en medios estatales, donde el joven de origen mantense JESÚS ROBERTO MEDINA MENDOZA tras habérsele detectado leucemia hace tres, logró vencer al cáncer.

ESMERALDA MENDOZA mamá de JESÚS ROBERTO narró los difíciles momentos que han pasado por el terrible cáncer, precisando que su hijo logró ganar la batalla por los medicamentos suministrados, muchos cuidados y el gran amor que en todo momento le ha brindado la familia.

JESÚS ROBERO MEDINA MENDOZA, también logró cumplir un sueño: vestir un informe de soldado, a quienes dice admirar desde muy pequeño.

Fue nombrado “soldado honorario” en el 77 Batallón de Infantería en Ciudad Victoria.

Pasamos a otros temas, pero también a otro municipio. En Xicoténcatl, Tamaulipas, su alcaldesa NOEMY GONZÁLEZ MÁRQUEZ sin duda alguna está trabajando muy duro para que su pueblo siga caminando por el sendero del progreso y del desarrollo.

Al igual que otros municipios de la entidad, tiene todo el respaldo del Gobierno del Estado, pero lo más destacable es que la propia alcaldesa diariamente toca puerta en distintos niveles de gobierno para bajar programas y apoyos para las familias de su municipio.

Su buen gobierno ha permitido de igual manera confianza entre empresarios, quienes están llevando la instalación de empresas comerciales a ese importante municipio cañero, donde aparte de generar empleos, fortalecerán la economía regional.

En cambio, en el Mante, la presidenta del DIF, CORAL FENTANES MAYORGA sigue demostrado su lado humano al trabajar para todas las familias de la urbe cañera.

En esta ocasión, la presidenta del DIF Mante hizo la entrega de despensas a 20 familias que radican en los alrededores del basurero municipal.

Reconoció que el DIF tiene el compromiso de apoyar a las familias que más lo necesitan, por lo que en esta ocasión se dotó de despensas a las personas vulnerables.

Señaló que el DIF Mante está a disposición para cualquier persona que requiera de algún apoyo social y recibir beneficios de los programas con los que se cuenta y que son destinados a los que más lo necesitan.

Este miércoles, el alcalde de Mante, JOSÉ MATEO VÁZQUEZ ONTIVEROS hizo la entrega de importantes obras en la colonia Vicente Gurrero.

La pavimentación de la calle Emiliano Zapata entre Flores Magón y Venustiano Carranza, Guarniciones y banquetas y la modernización de las líneas de agua potable y drenaje sanitario.

Acompañado por funcionarios de su gabinete y miembros del cabildo, así como de vecinos beneficiaron con estas obras, el alcalde VÁZQUEZ ONTIVEROS agradeció el apoyo que le brinda el Gobierno del Estado que encabeza FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA para la realización de estas acciones que poco a poco le van cambiando el rostro a El Mante.

Posteriormente, el alcalde puso en marcha la pavimentación de la calle Gregorio Osuna en el límite de las colonias Miguel Alemán y Canoas, obras que beneficiarán a familias de dichos sectores populares.

