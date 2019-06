SIN CENSURA

Por: Carlos Carreño Ortiz

Los descuidos del JR

*‘Torturan’ a adultos mayores en RB

*Diputada voraz, la del 04 de Reynosa

*Por mala paga, le negaron el voto

*Firman convenio contra la corrupción

Bien haría JOSE RAMON GOMEZ LEAL en poner más atención a Río Bravo, donde sus representantes están dejando mucho que desear.

Tal es el caso de PABLO RAMIREZ, quien se hace cargo de eso que llaman ‘servidores de la nación’, encomienda que por lo visto le está quedando grande.

Lo anterior viene a cuento porque en reciente par de eventos, beneficiarios y aspirantes tuvieron que esperar largas horas para ser atendidos.

Lo peor de todo es que muchos de esos beneficiarios son adultos mayores, mismos que tuvieron que soportar las altas temperaturas que se registraron el pasado viernes y sábado (hubo 3 desmayados, nos dicen).

Obviamente, los recuerdos maternales fueron para el ‘Iluminado’ de ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, a quien poco están cuidado JR y sus ‘servidores de la nación’.

¿Será por esos descuidos que a los ‘morenos’ les fue como les fue en las urnas, el pasado 2 de junio?

En cambio, vaya voracidad la que mostró JUANITA SANCHEZ, cuando a las pocas horas de ganar la reelección informó al Congreso su regreso, revocando el interinato de MARTHA RUBIO MONCAYO.

Dicen en Reynosa que ojala y así fuera de rápida para cumplir sus compromisos con las familias del Distrito 4.

Por otro lado, muy buena noticia fue la anunciada este lunes, en el sentido de que la fracasada YAHLEEL ABDALA CARMONA dejará en septiembre la dirigencia del PRI Tamaulipas.

La futura diputada local de chiripa se va por la puerta trasera, luego de la derrota que el PAN le asestó en las urnas el pasado 2 de junio.

También ayer se hizo pública la convocatoria con la que el PRI renovará su dirigencia nacional.

Para la dirigencia tamaulipeca piden no perder de vista a EDGAR MELHEM SALINAS y ENRIQUE CARDENAS DEL AVELLANO.

Para la dirigencia nacional hay 4 ‘tiradores’, como ayer lo escribimos.

‘El dedazo’ será quien defina el nombre.

La siguiente historia se produjo durante la campaña de la ex candidata del PRD en el Distrito 8, GUADALUPE MONTALVO GOMEZ.

Pocos días antes de la elección, la citada ex candidata se reunió con un grupo de estilistas del municipio de Río Bravo, a quienes les pidió el voto.

Al hacer uso de la voz, uno de los asistentes sin mayores preámbulos le espetó en su cara que no le daría el sufragio.

“Usted me contrato hace algunos meses para un evento, pero nunca me pago. Por eso no voy a votar por usted”.

La ex candidata de marras se limitó a responder que no correspondía a ella cubrir dicho pago.

Pero como esa historia hay muchas otras. Es la misma protagonista y es el mismo reclamo.

Cambiando de tema, vaya uso que el gobierno federal, encabezado por ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, dará a los elementos de la Guardia Nacional.

Y es que una buena parte de los integrantes de esa corporación pasarán de atender problemas de seguridad para acatar las instrucciones del mandatario ‘gringo’ DONALD TRUMP.

En efecto, dichos elementos serán ahora quienes controlen el ingreso de migrantes a nuestro territorio, para lo cual cerca de 6 mil elementos serán instalados en la frontera sur de México.

Y todavía falta ver a que se refiere TRUMP cuando dice que hay cosas que se darán a conocer en su momento.

¿Qué nos oculta el ex rayito de esperanza?

Vaya que se dejó sentir “con ganas”, dicen los jovencitos de ahora, la lluvia la tarde de este lunes en el noreste de Tamaulipas.

Dicha tormenta provocó inundaciones en Nuevo Progreso.

El pronóstico de lluvia para la entidad se mantiene para este martes y miércoles.

Finalmente, “Abatir la corrupción es parte sustancial de la gran lucha por la recuperación de la grandeza de Tamaulipas y en esta lucha ninguno de nosotros debe quedar al margen”, dijo ayer el gobernador FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA al atestiguar la firma del convenio marco de colaboración entre la UAT y el Sistema Estatal Anticorrupción de Tamaulipas.

El convenio fue suscrito por el Rector de la UAT, JOSE ANDRES SUAREZ FERNANDEZ y el Presidente del Comité Coordinador Estatal del SEAT, HECTOR ALEJANDRO DE ANDA CORTEZ, teniendo como escenario el Centro de Gestión del Conocimiento del Campus Universitario de Ciudad Victoria, en un acto que suma los esfuerzos y la participación de diversas instituciones del estado para realizar acciones tendientes a fortalecer los objetivos de la Ley estatal anticorrupción.

Se explicó que el acuerdo firmado integra al sector académico en el combarte a la corrupción, fortaleciendo conductas íntegras sustentadas en valores.

CIERRA-BOCA: ¡Es una Sinvergüenza!

Hasta la próxima.