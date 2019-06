HIPÓDROMO POLÍTICO

POR CARLOS CORTES

LOS DESESPERADOS DEL DOMINGO

De cara a la elección del próximo domingo 2 de junio, hay quienes se sienten muy inquietos por el resultado que pudiese tomar el proceso electoral. Y entonces, en lugar de dedicarse al silencio sepulcral y a la reflexión, andan desesperados en las redes sociales tratando de descalificar a sus adversarios, aún y cuando los tiempos electorales no se los permiten.

Y entonces, inventan supuestas reuniones secretas entre personajes de altísimo nivel para llegar a acuerdos perversos, lo que en realidad sólo ocurre en mentes calenturientas. Y distribuyen números telefónicos para que se denuncien actividades mapachiles que, insisto sólo ocurren en sus mentes.

Me parece que esas actitudes de quienes están encabezando estas actividades electorales, como es el caso de Javier Villarreal Terán, quien es candidato a diputado local no habla de otra cosa más que de desesperación ante un proceso que no les va a favorecer. También el expulsado de MORENA, Alejandro Rojas Díaz Durán, y otros de sus seguidores, participan en esta ilegal acción.

Yo diría a todos los participantes en el proceso de este próximo domingo, serenidad. Lo que se hizo ya se hizo y lo que se hizo pues ya no. Debemos respetar la Ley y esperar los resultados de esta fiesta cívica.

1. Ante el anuncio en twitter que el presidente Donald Trump hizo, de que habría de aplicar un arancel del cinco por ciento a las importaciones mexicanas a los Estados Unidos hasta que México no termine con la inmigración ilegal hacia su país, el presidente Andrés Manuel López Obrador envío la tarde de este jueves una misiva al mandatario norteamericano y a su Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, con un grupo de alto nivel para tratar de bajar la presión sobre este tema, a días de que los congresos de Canadá, Estados Unidos y México, den entrada a la ratificación del nuevo tratado de libre comercio, el llamado T-MEC.

En una carta, el presidente Andrés Manuel López Obrador le pidió al presidente Donald Trump recordar que “no me falta valor, no soy un cobarde ni timorato, sino que actúo por principios: creo en la política que, entre otras cosas, se inventó para evitar la confrontación y la guerra”.

En el texto, en respuesta a la decisión de Trump de imponer a partir del 10 de junio un arancel de 10 por ciento a todos los bienes que entren a Estados Unidos provenientes de México “hasta el momento que se ponga un alto a los migrantes ilegales que pasan por México”, López Obrador le propuso que instruya a sus funcionarios para que atiendan a representantes del gobierno mexicano, que estarán encabezados por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que a partir de mañana se trasladarán a Washington para llegar a un acuerdo en beneficio de las dos naciones.

El caso es que derivado de esta circunstancia internacional, se anunció que los días sábado y domingo de esta semana habrá mañaneras para hablar sobre el tema.

Asimismo, hay que recordar que el inicio de la construcción de la Refinería de Dos Bocas, en Tabasco, si no hay cambio de planes, será el próximo domingo dos de junio. ¿Casualidades? No, claro que no. En política no hay casualidades.

2. Quien está temblando del miedo es la ex alcaldesa de Tampico, Magdalena Peraza Guerra, porque llegó el momento que ella esperaba no llegaría nunca: su tesorero, Edgar Animas del Ángel, ya tiene fecha para comparecer por todos los trastupijes e inconsistencias encontradas en la administración municipal de Tampico, cuando la Peraza era presidenta municipal. Y habrá que escuchar con mucho detenimiento todo lo que Ánimas tendrá que decir sobre porque hizo lo que hizo y quien se lo ordenó.

Porque para nadie es un secreto que Ánimas del Ángel y Magdalena Peraza podrían entrar al penal por el uso abusivo de los recursos de los tampiqueños en una administración que fue francamente desastrosa, al sentir Peraza Guerra que el Ayuntamiento era de su propiedad y nada más de ella y sus secuaces. La audiencia está programada para el próximo 6 de junio.

