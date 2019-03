Gaceta.

Por: Raúl Terrazas Barraza.

Los diálogos con el INE para IETAM.

Este viernes los finalistas del proceso de selección para definir a quién ocupará la Presidencia del IETAM, debido a la renuncia del maestro Miguel Ángel Chávez, García, que renunció al cargo en los últimos días del pasado mes de diciembre, se presentaron ante los Consejeros del INE para dialogar sobre las perspectivas que tienen del proceso electoral que está en marcha, su relación con las actividades electorales, las cosas que marcaron su vida profesional mediante la toma de decisiones y desde luego sobre aquello que harán en cuánto lleguen a despachar en la institución.

Cuando hablo Alicia Campos Almodóvar frente a los Consejeros Nacional del INE que dialogaron con los aspirantes a la Presidencia del IETAM le dijeron que por su desempeño en un Consejo municipal en el cual se recontaron 28 paquetes y que se cumplió con lo previsto en la Ley, como le hizo para que se cumpliera lo previsto, se hablaba del recuento total de los paquetes y dijo que no se estaba en el escenario de un recuento total, cómo errores e inconsistencia, las que no se contaron fue que no había errores, se comparaban con las que traían los partidos.

Cuestionaron que solo se abrieron 28 paquetes de más de dos mil 500, el punto fue que las sumas no estaban contenidas y en algunos los números decían una cosa y con letra se escribía diferente.

Respecto a alguna experiencia en la que el Consejo General del INE aprobó un conjunto de medidas de inclusión adecuada, desde el IETAM para garantizar la inclusión de los distintos grupos, titubeó en cuanto a medidas que el Consejo haya recibido, se trabajó en acondicionamiento para las personas con discapacidad.

La hermana del exfuncionario estatal Sabas Campos Almodóvar, en caso de que llegase a ser presidenta del IETAM, le preguntaron sobre las medidas para que el IETAM fuera una institución para incluyente y dijo que, fuera de la capital, hay mucho desconocimiento de las actividades del instituto y quiere proponer más difusión en todas las ciudades para que se conozca la tarea electoral.

Por su lado, Luis Alberto Sánchez Morales, cuando inició el diálogo con la consejera Pamela San Martín, pidió algún hecho concreto que haya realizado en la Comisión de Vigilancia del Registro Federal de Electores donde los partidos políticos tienen intervención y en la propuesta de una sede, que fue cuestionada por uno de los representantes, sostuvo que era un centro de gran afluencia para que allí funcionara un módulo, porque ayudaría a que las personas fueran a tramitar su credencial.

Respecto a la relación que el IETAM debe de tener con el Gobierno del Estado y las decisiones que se toman, señaló que debe de ser cordial, armónica, pero, en el marco en sus atribuciones que cada dependencia tiene y en su práctica ha logado concertar con las dependencias.

Al inquirírsele sobre las herramientas que debe de tener para ser presidente del IETAM, dijo que a través de la experiencia desde el 2011, tiene sensibilidad política, privilegiar el diálogo, tener conciencia sobre la tarea electoral, porque su acciones se reflejan al final de los proceso, subrayó que hay la obligación de tener contacto con todo tipo de autoridades para mejorar el trabajo de cara a los proceso electorales, sobre todo, porque tiene las aptitudes necesarias para desarrollar el cargo.

En cuanto a las acciones administrativas que implica el cargo, que podría hacer, sin embargo, no dio con la idea de las preguntas, porque se refirió en muchos momentos de su tarea como encargado de una Comisión de Vigilancia, sin embargo, por el hecho de que el proceso electoral de Tamaulipas está en marcha y qué entre un presidente a estas alturas, tiene urgencias y le dijeron que haría.

Comentó que hablaría con los ejecutivos del IETAM para conocer cuáles son los avances que se tiene, retomaría la relación con la Junta Local del INE y seguir en el trabajo de acompañamiento a los consejeros del IETAM, porque deben de capacitarse y ayudarles, para que desarrollen el modelo operativo del proceso, las campañas y el conteo de los votos.

El hombre trabajaría en el reconteo de votos y trataron de dejarlo fuera, pero, como era urgencia, tuvo que entrarle al recuento de votos en más de 100 paquetes.

La relación del IETAM con el Gobierno del estado, le insistieron en cómo era y subrayó que por ser quien pone el presupuesto, debe de ser institucional, pero, hacerlo cada quién en el ámbito de su competencia.

En el turno de Ernesto Rendón Aguilar, que llegó hasta la instancia del diálogo con los consejeros del INE, le pidieron que hablase sobre las cualidades que tiene para ser presidente del IETAM y dijo que estuvo ya en Vocalías Distritales del IFE, como la de Mante y en Iguala, Guerrero.

Sobre alguna vivencia personal dijo que la Comisión de Intercambio de documentos electorales, acudieron a la Bodega que está en Ocampo, se hizo el intercambio y se llevaron los documentos a la sesión y se dio un pronunciamiento en el sentido de dudas de un partido y con la decisión de analizar los documentos se logró resolver a favor de la elección debido al manejo que se hizo al interior de la sesión, para que los partidos políticos respaldasen la defensa que se hizo del conteo de los votos.

La consejera Pamela San Martín, le pidió que mencionara alguna experiencia que sirva de base para pensar en que pueda ser el próximo presidente del IETAM La construcción de consensos y diálogos siempre, porque en su desempeño como Vocal del Consejo Distrital de Mante, debería de mantener la comunicación con los Consejos Municipales.

Señaló la importancia de cuidar los mecanismos de recolección de la información, cuidar todos los detalles de la capacitación electoral que los responsables de las mesas de votación tienen que llevar a cabo. Consideró que es una lucha contra el tiempo y para legitimar las elecciones debe existir inclusión de quienes tienen responsabilidades con las elecciones. La acción electoral, se tiene que liderar, para que, los resultados puedan hablar por las acciones de quienes organizan la elección y desde luego, la sensibilidad para entender a los partidos políticos.

En el mismo contexto se dieron los diálogos con María Minerva Vargas Carreño, quien trabajó mucho tiempo en Nuevo Laredo y se ha dedicado a asuntos de seguridad pública, agente el ministerio público, pero, ahora, tras ganar una demanda el IETAM, despacha contó con el respaldo de la consejera provisional, María de los Ángeles Quintero Rentería, para desempeñarse en al área jurídica del IETAM.

Jorge Luis Beas Gámez, un abogado que de postulante ingresó al Poder Judicial de la Federación y ha tenido un desempeño adecuado, fue inquirido sobre su decisión de pretender dejar una carrera exitosa en la justicia federal, porque ahora incursionar en lo electoral y dijo que es un reto personal y que se ha dedicado a conocer todo sobre la legislación.

Dio la impresión de ser quien mejor respondió a los consejeros del INE, sobre todo cuando dijo que está dispuesto a entregar todo el tiempo necesario para que los organismos públicos como el IETAM, son importantes en la vida democrática y desde luego sensibles, que requieren de entrega profesional, humana y decidida a cumplir con los principios que rigen la actuación. Señaló que, por su formación en el servicio público, está entendido de las situaciones que se viven en la impartición de justicia o en las elecciones deben de resolverse con profesionalismo y la buena toma de decisiones

También fue entrevistado Fernando Torres Méndez, quien es funcionario del Instituto Registral y Catastral de la entidad, en donde hace una función específica de la integración de expedientes y después estuvo en la Procuraduría General de Justicia del Estado y después trabajo en varios departamentos, pero, indicó que se ha preparado en lo electoral, porque tiene la capacidad suficiente para tomar las riendas del IETAM.

La moneda está en el aire, pero, caerá al inicio de la semana que viene, porque habrá de designarse a quien se quede con el cargo que dejó el Mtro Miguel Ángel Chávez García y en el cual despacha de manera provisional la consejera María de los Ángeles Quintero Rentería.