Dialogando

Los Duarte de Tamaulipas

Por Roberto Olvera Pérez

Tal vez sin necesidad de entrar a la nota roja como hace días o al escenario político local, podemos analizar a fondo que el apellido Duarte es conocido en nuestro Estado, principalmente en la frontera norte más cerca de Chihuahua que de Veracruz, pero que se relaciona más bien al origen multicultural de las fronteras y de los puertos de mar en los que entra y sale gente de toda la república desde los años 60´s.

Se conoció en Nuevo Laredo y en el Estado de Tamaulipas al Profr. Ranferi Pineda Duarte, originario de Ciudad Altamirano, Guerrero, de la misma tierra caliente que tiene frontera con Michoacán, quien fue delegado por más de 25 años del CREA y que murió en el año de 2015, siendo director del plantel CONALEP de Nuevo Laredo y a los 71 años de edad; siendo un ejemplo de servicio, bonhomía y de trabajo que le reconocieron compañeros maestros después de haber sido director de personal de la Secretaría de Educación en Tamaulipas, en los tiempos en que fue líder nacional del magisterio el Profr. Antonio Jaimes Aguilar.

Otro Duarte de feliz memoria que también vivió en la frontera tamaulipeca, fue el ex alcalde de Nuevo Laredo, Jesús Cárdenas Duarte, quien era cronista taurino, experto en finanzas y miembro del grupo político de la CTM que encabezó el Profr. Pedro Pérez Ibarra (+). Nada que ver con la podredumbre y perversión de los peces gordos del principio del siglo XXI, en donde se perdió totalmente la brújula, el rumbo y el sentido y se cayó en el abuso el delito y el saqueo en despoblado, lo que fueron el fin del PRI de los tiempos revolucionarios y de la mínima moral pública. Fin de una época y también de una forma de hacer política que ya no podrá regresar de ningún modo ni a Tamaulipas y ni a ningún otro Estado de nuestro país. Fin de la nota y de la más reciente lección de la historia que podamos cursar en plena pandemia del COVID-19 en el mes de julio de 2020.

Si eso pasó con César Duarte Jaquez, que más podrá pasar con los empleados de menos pelo, conocidos y señalados por todos como en Tamaulipas, las autoridades ministeriales andan en la búsqueda de funcionarios de la administración pasada como Cristóbal Rosales, el ex Sub secretario de Egresos, además del ex tesorero Jorge Abrego Adame y el ex director de pagos, Jorge Contreras Chío, y una serie de involucrados a los que ya se les busca por las autoridades competentes por distintas causas.

Por cierto, todos por orden presidencial, no dudamos que el largo y prolongado brazo de la justicia pueda alcanzar al mismo ex mandatario estatal Egidio Torre Cantú, a quien se le recuerda muy bien en el reciente Décimo aniversario de la muerte de su hermano Rodolfo Torre Cantú, hace justamente una década, que por cierto, nunca pidió justicia a su paso por la gubernatura y que tampoco ha habido perdón y olvido.

NOTAS CORTAS

1.- Siguen los contagios por COVID-19 y continúan en aumento en Tamaulipas, así lo señaló Gloria de Jesús Molina Gamboa, Secretaria de Salud en la entidad, luego de confirmar 313 nuevos casos positivos a la enfermedad generada por el virus SARS-COV2, de los cuales 53 corresponden al 11 de julio y 260 al 12 de julio, y 16 defunciones a consecuencia de complicaciones graves.

Con ellos el conteo oficial se incrementa a 10,530 positivos acumulados, de los cuales 5,219 se han recuperado y 707 han fallecido.

2.- Por cierto, Raúl Eduardo Monge Castillo, Titular de la Oficina Fiscal de Ciudad Victoria, al igual que su equipo de trabajo, son de los pocos funcionarios estatales, que le dan lustre a sus cargos y han respondido por entero a la confianza que depositó en ellos el Gobernador del Estado de los vientos de cambio en Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

3.- La pregunta indiscreta: ¿Ya saldría de su enfermedad el Presidente Municipal Carlos Ulivarri López allá en la frontera de Rio Bravo, que ameritó permanecer hospitalizado un tiempo?

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.