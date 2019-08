DE PRIMERA…….. LA DAMA DE LA NOTICIA

LOS EFECTOS DE LOS MENSAJES DE TRUMP Y LOPEZ OBRADOR

EL PRI NO ESTA MUERTO, DICE FRANCO MITRE, MERCADOLOGO POLITICO.

ALERTA PLATEADA EN BUSCA DE ADULTOS MAYORES; MARIANA GOMEZ DE GARCIA CABEZA DE VACA, LO PROMOCIONA EN TAMAULIPAS.

A donde vamos a parar con tanto odio y tantos mensajes que solo entran en el inconsciente del humano para causar diferentes reacciones, como es el caso de los asesinatos que premeditadamente ocurrieron este fin de semana en diversos lugares de Estados Unidos, como prueba de los recados de odio en contra de los latinos que lleva a cabo el Presidente de aquel país, DONALD TRUMP.

Lo que sucede ahora produce miedo al cruzar la frontera ya que cualquier latino que ande de compras o de turista está expuesto a que pueda ser asesinado o agredido por algún bolillo como se llama en México y otros lugares.

La alerta de México podría ser, que nadie cruce a Estados Unidos como una manera de protección para evitar incidentes como los sucedidos el pasado fin de semana, sin embargo no es la forma en que los países pueden llevar a cabo acuerdos y seguir creciendo como naciones civilizadas, pero lo cierto, si es, ¡!! Qué miedo!!!

El presidente DONALD TRUMP, culpó este lunes a las enfermedades mentales y condenó el “supremacismo blanco” al abordar los tiroteos en Texas y Ohio durante un mensaje a los estadounidenses.

En su discurso desde la Casa Blanca, el presidente habló sobre los peligros de internet, los video juegos, y las redes sociales. A su vez, impulsó la idea de un proyecto de ley para mejorar los servicios de salud para las enfermedades mentales.

Sin embargo los aspirantes demócratas a la Casa Blanca culparon al presidente Donald Trump por las decenas de muertos.

En entrevistas de televisión, varios pidieron más controles de armas, como la verificación universal de antecedentes. Pero también citaron la retórica antiinmigrante y el lenguaje racial de TRUMP.

JULIAN CASTRO, exalcalde de San Antonio y exsecretario federal de vivienda, denunció una “mezcla tóxica” de nacionalismo blanco y dijo que TRUMP necesita hacer más para “unir a los estadounidenses en lugar de avivar las llamas de la intolerancia”.

Las guerras entre humanos no deben ser, ni entre nadie porque el universo debe cuidarse como un todo donde nos sirve para balancear la existencia misma de hombres y mujeres, pero el poder siempre ha perdido la mente del ser humano y para muestra basta un botón; también en México, ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, pretende sembrar en la mente de los mexicanos que la pobreza es la única forma de vivir para ser honestos.

Hay uno y miles discursos para mover al hombre y empoderarlo hacia fines de crecimiento académico, económico y demás, sin embargo el PEJECITO, quiere que todos vivan pobres porque con el ahorro es otro de los antídotos para vivir sin problemas y con esto solo está provocando que las personas sigan en una zona de inconformismo al final lo dice el presidente, pero el sí come bien, viaje bien y viste bien y su hijo si puede gastar más de 3 millones en una boda; eso es equitativo, eso es humildad, eso es ahorro, eso es austeridad!!!!, para quien ¡!!.

Los mensajes que envía el Presidente de México, sobre austeridad y tantas otras cosas, solo manejan en el psique de muchos mexicanos, la mayoría que son los que menos tienen, el inconformismo ya que si estamos jodidos, así seguimos, lo dice quien todo lo sabe, y todavía aun, los AMLOVERS, lo aplauden, lo replican y lo empoderan, vaya presidentes de México y Estados Unidos, con sus discursos.

En otros temas, el pasado viernes, los priistas matamorenses, los que quedan porque ahora está muy seco el tricolor nadie se arrima; el especialista en Marketing Político, DAVID FRANCO MITRE, ofreció un taller denominado entrenamiento de medios precisamente en esta área a fin de poder generar contenidos que posición la imagen del partido ya que les explico de qué manera se mide el movimiento de todo lo que se hace en redes sociales y no siempre funciona.

FRANCO MITRE, detallo lo que se debe y no debe hacer en redes como miembros de un partido a fin de lograr atraer mercado a su partido.

Incluso nos sorprendió mucho que la diputada federal plurinominal por Tamaulipas, MARIAN RODRIGUEZ MIER Y TERAN, quien proviene de una familia de gran abolengo, no se sabe mucho de su trabajo legislativa, a pesar de que tiene mucha presencia en tribuna y algo que la deja fuera de competencia es que la señora no tiene Facebook o cualquier otra red social, las cuales no aplican todas de igual manera, ya que el territorio influye mucho para el manejo que los ciudadanos realizan de las redes.

En el taller, estuvieron presentes, ROLANDO RODRIGUEZ, como presidente interino del PRI, MARIO TAPIA, como enlace de los municipios de oposición, así como el OMNPRI, que dirige la Dra. TETE RODRIGUEZ, acompañada con un grupo de damas, así como dirigentes representantes de colonias y ejidos.

La Internet y las redes movilizan pero no votan; si motivan, si informan y si mueven el ánimo, sí que a darle duro. Vamos a ver en lo próximo inmediato si el PRI está muerto o andaba de parranda.

Con la finalidad de unificar criterios de actuación así como establecer mecanismos para la búsqueda de adultos mayores de 60 años en adelante, los cuales por su edad son propensos a sufrir desorientación de tiempo y espacio, la Procuraduría de Defensa del Adulto Mayor del Sistema DIF Tamaulipas, llevó a cabo la primera Reunión de Trabajo y Capacitación con los enlaces municipales, sobre el manejo de la plataforma digital de Alerta Plateada.

La Alerta Plateada es una estrategia que dio inicio en marzo de este año y tiene como objetivo una pronta localización y recuperación de los adultos mayores extraviados, con el propósito de proteger su integridad física o emocional.

Esta estrategia incluye la entrega de una pulsera a cada beneficiario inscrito al censo digital, la cual tendrá un código especial con el cual se podrá detectar de inmediato su identidad, domicilio y teléfonos de sus familiares más cercanos.

Las personas que lleguen a encontrarse con un adulto mayor perdido o desorientado, o que sean familiares de alguna persona desaparecida, podrán llamar al número de emergencias 911 para dar a conocer la información contenida en la pulsera y de ese modo se boletinará la situación a través de redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter.

Para dar de alta a algún familiar dentro del censo digital pueden acudir a su DIF Municipal con los siguientes requisitos:

El Sistema DIF Tamaulipas que preside MARIANA GOMEZ DE GARCIA CABEZA DE VACA, en coordinación con el Gobierno del Estado y los DIF Municipales, busca con la Alerta Plateada sensibilizar y concientizar a la sociedad en general a apoyar en esta tarea.

