David Ed Castellanos Terán

Los enemigos en casa

“Yo sostengo que el principal problema de México era la corrupción, y que la corrupción fue lo que dañó la vida pública del país. Nada ha dañado a México más que la deshonestidad de los gobernantes de tiempo atrás”, citó en la mañanera del jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador, mientras se sostiene de pie en las conferencias matutinas, como en la embestida agresiva a la que se enfrenta durante los primeros 12 meses de la metamorfosis nacional que pretende para re encaminar el rumbo de la Nación.

Pero los enemigos del presidente no son únicamente el Cártel de Jalisco Nueva Generación, el de Juárez, los Zetas o los neoliberales; no, los enemigos de la Cuarta Transformación, también son los Yeidckol, o los Jaime Bonilla, en Baja California, y qué decir de los desatinos de Sánchez Cordero; pueden negar lo que quieran pero le están haciendo daño al proyecto los intransigentes, lo que como bien dice el presidente, no quieren entender que todo está cambiando.

Todo, es todo, hasta el silencio de las mujeres, las víctimas de acoso sexual.

El capitán en retiro de SEMAR, sus amoríos, cenas, consentidos, invitaciones a viajes y hasta su presunta corrupción. La siguiente es una breve historia de lo que recrimina el Comandante Supremo.

Y es que en la misma mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador subrayó que la oleada de violencia y creciente actividad de los grupos delictivos se deriva propiamente por la corrupción, hizo énfasis y culpó a los gobernantes, y ex políticos que están al servicio de grupos de poder criminales y económicos alejados del bien común.

En Tampico, la ciudad costera que lo tiene todo situada al sur de Tamaulipas, las quejas y señalamientos en contra del Capitán en retiro de la Secretaría de Marina Armada de México, David Ruíz Hurtado, hicieron estallar la última sesión de Cabildo, celebrada apenas el pasado viernes, donde de manera unánime los ediles de las diversas fracciones políticas se unieron para exigir la destitución del ex integrante de SEMAR.

En lo que concierne a los presuntos temas de acoso sexual, las víctimas sostienen que el director de Tránsito las acorrala verbalmente en las oficinas y hasta se apersona en sus hogares llevándoles cenas, y prometiéndoles viajes a zonas turísticas del país, como Cancún, Quintana Roo., es uno de los destinos paradisiacos casi infalibles, pero todo a cambio de sostener un acercamiento sin límites.

Hay otras oficiales de la corporación que se niegan rotundamente a los excesos del jefe, “El Capi David”, quien no se mide y lanza la invitación parejo: secretarias, jefas de departamento, coordinadoras y personal operativo, entre la tropa lo apodan: “la Cruz roja”, pues levanta parejo mi capitán, y los del servicio de grúas también lo saben.

En la Oficialía Mayor del Ayuntamiento de Tampico, constantemente se reciben listas de mujeres agentes de tránsito que deben ser dadas de baja sin motivo laboral alguno, van a la guillotina bajo consentimiento del marinero David Ruiz, pero, alguien ya se puso más listo e indagó al respecto sin alcanzar a tener las pruebas suficientes, las versiones en su contra existen, por eso mismo la “sensibilidad” de la administración municipal accedió a reubicar a más de una policía vial en otras Secretarías como Deportes, Bienestar Social, más aquellas que decidieron mejor buscar ganarse la vida lejos del organigrama gubernamental. Ya alguien comenzó a ponerle un alto al capitán David.

Otro escándalo que impera en la Secretaría de Tránsito de Tampico, se vivió hace un par de meses cuando el Capitán de SEMAR, andaba de vacaciones, pues la ex pareja de una oficial femenina que cayó en sus redes, llegó a las inmediaciones de la oficina de Transito e intentó llevarse el coche que le regaló a quien entonces fuera su pareja sentimental, el argüende fue de tal magnitud que la Policía Estatal, y la Investigadora llegaron en apoyo a los agentes de Tránsito que se percataron que una persona sospechosa intentaba “robar” un carro, la sorpresa se la llevaron cuando el presunto ladrón, se identificó y explicó que había visto al capitán en ese carro acompañando a su ex pareja; para entonces los ex Marinos, llegados a la corporación como parte del equipo cercano y de confianza de David Ruiz, pidieron a los agentes estales retirarse pues se trataba de un asunto meramente personal que iban a arreglar al interior de la Secretaría de Tránsito y Vialidad. Lo que no supieron los vigilantes del Capitán, es que todo quedó grabado en las cámaras del C4.

Casos como este son al menos una docena, más los despidos injustificados de agentes acreditados por la Secretaría de Seguridad Pública Federal, pues desde el último ajuste de cuentas del cartel dominante en el sur de Tamaulipas, se obligó a los policías viales a ser sometidos a exámenes de control y confianza, por sus presuntos nexos con grupos delictivos.

El Capitán David Ruiz ha tenido oportunidad de dar de baja a por lo menos 30 agentes de Tránsito sin motivo alguno, estos tienen interpuesta su demanda y se sospecha que van a regresar o al menos se ganarán un dinerito que le va a costar a los tampiqueños.

El caso más mediático fue cuando corrió a media docena de policías motorizados con más de 20 años de servicio, acreditados, y certificados con sus exámenes de confianza aprobados. Héctor Manuel “El Kit” Rodríguez Silva, un personaje emblemático, serio, responsable e íntegro que es convocado por Secretarías de Seguridad Pública de otras entidades para capacitar y dar cursos a sus policías viales, fue víctima del abuso de autoridad del capitán.

Los Regidores de Tampico son los que representan al ciudadano, son gobierno y ya exigieron al alcalde panista Jesús Nader Nasrallah, la destitución del capitán en retiro David Ruiz Hurtado, a quien seguramente se le acabó la suerte por andar metiendo la palanca, y el pedal hasta el fondo, seguramente Chucho, el alcalde que “hace brillar” a Tampico, tomará cartas en el asunto y evitará que las cosas lleguen más lejos.

En la oficina de tránsito hay 8 moto patrullas nuevas, y 16 unidades motrices modelo 2020 que con muchos sacrifico y después de muchos años el alcalde le dio a la corporación y al menos cinco están completamente sin uso por falta de personal, es normal, pues dar de alta a nuevos agentes de Tránsito no es tan fácil como meter en la nómina a un operador político, aquí se deben someter a rigurosos exámenes de control y confianza, no es como invitar a trabajar al hijo de tu amigo o ex compañero de generación, con la seguridad no se juega.

Por cierto, desde la Primera Zona Naval, situada en Ciudad Madero, comentaron que las patrullas de Tránsito de Tampico, entran y salen con familiares y amigos de los Marinos que cuidan al capitán David y nadie sabe por qué circulan hasta la zona naval.

