RESEÑA POLÍTICA

Juan R. de la Sota

Los estudiantes y las becas

La acciones de protesta contra el Gobierno Federal, van en aumento, pues primero fueron productores agrícolas tamaulipecos quienes con bloqueos de carreteras reclamaron el pago de adeudos por concepto de apoyos a las actividades productivas, el día de ayer, decenas de estudiantes, en ciudad Victoria, realizaron movilizaciones y marchas para exigir al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, les entregue las becas “Benito Juárez” y las cuales les prometió durante su campaña política y al inicio de su administración.

El montón de alumnos de nivel medio superior, además le exigieron al titular del Poder Ejecutivo Federal, infraestructuras en las escuelas, al no tener los suficientes espacios para atender la demanda educativa. Los alumnos desaprovecharon el movimiento, pues en este espacio tenían la oportunidad de exigirle destine presupuesto para la rehabilitación de los planteles educativos, la construcción de canchas deportivas, techos en las explanadas, para la edificación de baños dignos, para la compra de equipo de laboratorio y de aires acondicionados y que les garantice eficiente seguridad pública, ya que se han visto obligados a la suspensión de clases, por enfrentar estas carencias.

Ya se inconformaron los campesinos y estudiantes y si el Gobierno de López Obrador, no cumple la ristra de promesas que hizo a los mexicanos, más adelante, no lo descarte que surjan protestas de los empresarios, los comerciantes, las amas de casa, los albañiles, electricistas, carpinteros y los obreros en general, los ganaderos, los pescadores, los citricultores y estudiantes de otras escuelas, porque a la fecha ciertamente no está gobernando para resolver los problemas de la gente.

Al gobierno federal se le está haciendo bolas el engrudo, prueba fehaciente es que los del Partido Morena y sus invitados, no saben gobernar, ya que están prometiendo mucho y cumplen nada. El Presidente y su equipo de colaboradores, deberían tomar en cuenta que ya no andan en campaña política-electoral, considerar que son gobierno y que el pueblo espera que ejerzan el poder para desarrollo económico de la sociedad, para mejorar la seguridad pública, la educación, la generación de empleos, la procuración e impartición de justicia.

Al pueblo no le interesan las conferencias de prensa mañaneras, estas se pueden realizar cuando exista información relevante y de mucho interés para el pueblo de México; los ciudadanos exigen resultados, sobre todo en materia de saludad y seguridad pública, ya que el desbasto de medicamento y la ola de violencia, los tienen todos los días con gran temor y preocupación.

Comenté líneas arriba que el malestar y la inconformidad por parte de la población va en aumento en contra el Gobierno de la República, debido que decenas de estudiantes salieron a la calle y este jueves hicieron “ mano cadena frente al Palacio de Gobierno, ubicado en el 15 Hidalgo de la capital tamaulipeca, para exigirle becas al mandatario nacional, Andrés Manuel López Obrador.

Los alumnos portaban pancartas con consignas. A través de cartulinas y con mensajes escritos con marcador le demandaron la entrega de las becas. “Exigimos se entreguen las becas que AMLO tanto nos prometía en campaña. Nosotros vemos que a otras instituciones ya se les están n entregando las becas y nosotros estamos excluidas de ellas, ya estamos a mayo y la mayoría de los compañeros ya tienen seis meses que no han recibido su apoyo”, aseguró Flor Martínez, líder de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez.

Afirmó que en Tamaulipas, son unos 750 alumnos de nivel medio superior que no reciben ese beneficio y exigió sean contemplados en las becas Benito Juárez y advirtió que seguirán en pie de lucha tratando que el Gobierno Federal los escuche y se entere de que ellos son jóvenes humildes que no tienen las condiciones que otros estudiantes.

Los senadores y diputados federales deberían ser vigilantes permanentes del trabajo del Presidente de la República y recomendarle o sugerirle, atienda los graves problemas que enfrenta la nacional y que no privilegie la ejecución de programas sociales con fines electoreros, como lo está haciendo.

La gente quiere una buena seguridad para vivir y trabajar en paz, porque cuando hay eficiente protección se puede trabajar y no ser un mantenido del Gobierno, bajo la condición de darle el voto a MORENA, como a nivel federal pretenden hacerlo. El Gobierno Federal y su Presidente deben hacer a un lado la cuestión política electoral de MORENA y enfocar la energía en atender las necesidades de la gente.

No hay educación de calidad, no hay una buena seguridad pública, no hay trabajo, no se otorga una eficiente justicia, no se brinda una acertada protección, se carece de carreteras en buenas condiciones, de apoyos al campo y a toda la productividad, estos son asuntos pendientes que tiene la Federación y que sus funcionarios no los atienden por dar prioridad a asuntos políticos y electorales.

Cambiando de tema, un grupo de habitantes de la colonia Valle Soleado del municipio de Reynosa, cerraron l la carretera Reynosa- San Fernando, en protesta por la falta d agua en su sector.

Los inconformes se plantaron en medio de la carretera e instalaron llantas usadas para evitar el paso de todo tipo de vehículos. Argumentaron que tienen varias semanas sin el servicio del vital líquido y pese que denunciaron el problema, las autoridades de la COMAPA, no lo ha solucionado.

“Es injusto no contar con el servicio de agua ni siquiera para las necesidades más urgentes, sobre todo en estos días que se han registrado temperaturas de hasta 40 grados centígrados. Retiraron las llantas, luego que se presentó en el lugar personal de la dependencia para tratar de dar una solución a su demanda.

Es necesario que las autoridades correspondientes destinen mayor inversión a obras de infraestructura, con el fin de garantizar el abasto de agua, no sólo la población de la Ciudad de Reynosa, sino del resto de los municipios del Estado, dado que es uno de los principales problemas que hace varios años vienen enfrentando los distintos sectores sociales.

En otro asunto, la diputada local Issis Cantú Manzano, urgió al Gobierno Federal reaccione ante la falta de medicamentos para enfermedades graves y cese con los recortes presupuestales, “porque estos recortes sí están afectado y esperamos que el Gobierno Federal esté notando que esto está causando graves problemas en la salud, sobre todo de los niños”.

La legisladora, integrante de la Comisión de Salud del Congreso de Tamaulipas, dijo que están en riesgo otros pacientes de enfermedades crónicas. La situación se ha agravado, la gente se está quejando, sobre todo personas con VIH y cáncer. Los recortes han afectado todos los rubros, pero el de la salud es más delicado, sin embargo, confió en que el Gobierno Federal esté haciendo un presupuesto y que esto sea sólo una medida para volver a retomar esos financiamientos que se tenía en los medicamentos.

El dato: Muchos vividores del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (IMSS) de Tamaulipas, andan muy nerviosos y temerosos de que el Sindicato de la Cuarta Transformación del Seguro, les coma el mandado. La más preocupada es la diputada local Beda Leticia Gerardo Hernández, quien niega exista corrupción en la primer organización sindical. Beda y su pandilla deberían preparar maletas, porque se me hace que van a reconocer el Sindicato de la CT y les van a echar agua caliente.

